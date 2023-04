Hervé Temime : une étoile de la défense s’est éteinte

C’est un tweet de son ami et ancien confrère, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, qui a annoncé la triste nouvelle ce lundi. Le grand pénaliste parisien Hervé Temime est décédé à l’âge de 65 ans.

Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 10, 2023

Né en 1957 à Alger, arrivé en France à l’âge de 4 ans, il n’est encore qu’adolescent quand il se passionne pour la justice et le métier d’avocat. En 1979, Hervé Temime réalise son rêve et s’inscrit au barreau de Versailles dont il devient premier secrétaire l’année suivante. Avec Thierry Herzog et Pierre Haïk, il plaide de nombreux dossiers de stupéfiants et de banditisme dans les années 80. Puis, au début des années 90, il se lance dans la défense des cols blancs. Il est en passe de devenir l’un des plus brillants pénalistes des affaires. En 1991, il fonde l’association des avocats pénalistes et en 2008 le cabinet actuel qui porte son nom, Temime et Associés.

D’une grande rigueur intellectuelle, il alliait une maitrise impeccable du droit et une émotivité à fleur de peau qui faisaient de chacune de ses plaidoiries une démonstration imparable de ce qu’il estimait être humainement juste. En février dernier, le barreau pénal parisien était venu en masse soutenir deux des siens accusés de complicité de tentative d’escroquerie au jugement pour avoir produit un faux document que leur avait remis leur client à leur insu. Hervé Temime avait dénoncé une accusation « monstrueuse » contre ses confrère Xavier Nogueras et Joseph Cohen-Sabban. Tous ignoraient alors que quelques jours plus tard, le soir de l’enterrement de son ami Pierre Haïk, il serait victime d’un malaise dont il ne se relèverait pas.

Il était profondément et sincèrement admiré mais aussi aimé de ses confrères. Notre chroniqueuse, Me Julia Courvoisier, lui rend hommage.

Il était un modèle.