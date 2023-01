Tribunal de Meaux : « Je pleure parce qu’on me traite de pédophile… »

Jean* sanglote puis fait un malaise. L’audience est suspendue. Quand la présidente du tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) rouvre les débats, le prévenu de diffusion d’images pédopornographiques jure les avoir trouvées « horribles ». Il promet que « c’est fini, maintenant ».

L’homme encadré de policiers dans le box est âgé de 36 ans. Ce vendredi 20 janvier 2023, il comparaît pour la première fois devant la justice, à la 1re chambre correctionnelle de Meaux. Hébété, il se flétrit sous la peur, roule des yeux rougis, humides, vers la procureure, les trois juges, son avocat et sept personnes assises sur les bancs du public. Parmi elles, deux bavards rient de Jean*, de son homosexualité longtemps refoulée, de ses déviances. L’affaire est pourtant grave. Et finalement cruelle, aussi, pour ce prévenu mortifié, loin du profil des tordus de la sphère pédopornographique. S’il n’existe pas de « standard », la majorité d’entre eux partage néanmoins la fréquentation assidue des darknets.

Le délit commis est ancien. Il a été révélé le 15 décembre 2019. Ce jour-là, les enquêteurs extraient de son PC des photos et une vidéo « extrêmement choquantes » – l’accusation et la défense s’accordent sur les termes. On y voit des fillettes de 6, 7 et 8 ans qui subissent des viols. Jean les a envoyées à plusieurs destinataires, accompagnées de « commentaires véritablement crus », précise Léa Dreyfus, qui représente le parquet.

« Je traîne toute la journée sur internet pour mater »

Durant les 37 mois écoulés depuis sa garde à vue, il jure n’avoir « jamais recommencé ». Et lorsqu’il lui faut raconter pourquoi il a répandu de telles horreurs, le débit de paroles s’accélère, il avale un mot sur deux, s’étouffe, s’écroule. Les pompiers sont appelés, l’audience est suspendue.

Quarante minutes plus tard, la présidente Isabelle Verissimo s’enquiert de son état, d’une voix aimable. Jean frotte son tee-shirt fripé par une nuit en cellule, sa fine barbe, assure aller mieux. « J’ai trouvé horrible de faire ça », dit-il. Il emploie le pronom démonstratif tout au long de sa déposition, lui évitant de poser des mots sur l’infraction : « J’ai arrêté, je me suis lassé de ça » ; « je ne comprends pas pourquoi j’ai agi comme ça » ; « ça ne m’a rien apporté. »

Et voici qu’il fond encore en larmes. Jean hoquette, avale une gorgée d’eau. « C’était pour exciter des hommes. » La présidente : « – Certains refusaient de voir ces images et vous insistiez…

– Oui. J’avais des fantasmes… Je me suis un peu perdu.

– Vous vous sentiez seul ?

– On va dire ça, oui.

– Pourquoi pleurez-vous ?

– Parce qu’on me traite de pédophile… Je n’ai jamais été méchant…

– Qu’en est-il, aujourd’hui ?

– J’ai accepté d’être gay. C’est fini, maintenant. Mais je reste seul et quand je ne travaille pas, je traîne toute la journée sur internet pour mater. »

Plus de mineurs. Seulement « des hommes virils qui [l’]attirent ».

« De vrais enfants qui subissent des atrocités absolues »

Jean est aussi bouleversé pour deux raisons : il encourt sept ans de prison et exerce son métier depuis 2015 dans une société qui reçoit des tout-petits et de jeunes adolescents. En cas de condamnation, il risque le licenciement. Ni sa mère ni sa sœur, chez qui il a vécu en vieux garçon, ne sont présentes. Il est réellement seul. Un assesseur : « – Avez-vous été violé pendant votre enfance ?

– Je ne crois pas. En tout cas, je ne m’en souviens pas. Je pense sans cesse au dossier, depuis six mois. Je n’ai eu aucun plaisir à ça… »

Pourquoi six mois et pas trois ans ? « Parce qu’il a réalisé, il n’est plus dans le déni », précise son avocat, Me Bogos Boghossian. À la présidente, Jean confirme « avoir conscience de [ses] problèmes sexuels », souhaite suivre une thérapie. Il admet que « sans la procédure », il n’aurait pas songé à se soigner. Il continue de pleurer. Ses yeux ressemblent à deux lumignons.

La procureure Léa Dreyfus requiert avec tact. Elle devine l’inutilité d’une charge lourde qui se justifierait si elle était confrontée à des pervers de la pire espèce. Ici, elle fait face à un type amoché et honteux. Cependant, une expertise psychiatrique a relevé sa « dangerosité potentielle en raison de ses pulsions ». Alors elle convoque le mal, met les points sur les i : « Savez-vous que ce ne sont pas que des images mais de vrais enfants qui subissent des atrocités absolues, qui sont gravement traumatisés ? »

« Il est acculé. D’où son malaise et ses sanglots »

La parquetière préconise « des soins essentiels pour son addiction au sexe. À cause de ses difficultés, il peut être prêt à tout, y compris la réitération ». Si elle dit « comprendre qu’il n’assume pas d’être gay, les scenarii qu’il a élaborés sont inquiétants ». Référence aux échanges avec les destinataires, où il décrit des relations incestueuses imaginaires avec sa « petite sœur ».

Elle recommande un suivi sociojudiciaire durant 30 mois et un an et demi de détention s’il ne s’y soumet pas, son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), l’interdiction de contacts avec des enfants jusqu’en 2026.

Me Bogos Boghossian, défenseur de Jean, est d’accord : « Les faits, graves et sensibles, sont intolérables. » Il fustige « internet et les réseaux sociaux qui confrontent à des perversions, à des violences inouïes sans limites ». Il répète la déclaration de son client : « Quand il vous dit : “c’est horrible”, il le pense. » Sans chercher d’excuse inopportune, il indique que Jean n’a pas consulté de sites sur le dark web. Il a reçu et diffusé les fichiers. « Une prise en charge médicale est souhaitable. Il est acculé. D’où son malaise et ses sanglots. »

Jean s’exprime en dernier : « Je ne suis pas prêt à tout ! Je ne suis pas un délinquant sexuel. »

Après en avoir délibéré, les trois juges suivent les réquisitions. Les soins, la prison s’il s’en dispense, le Fijais, plus de contact avec des mineurs. La peine exécutoire est applicable ce 20 janvier. Jean, tétanisé : « Comment je fais, pour mon travail ? ». La présidente Verissimo : « Vous verrez avec le juge de l’application des peines et votre employeur. À ce dernier, dites la vérité. Il pourra éventuellement vous muter à un autre poste. »

Le condamné quitte la salle en larmes.

* Prénom modifié