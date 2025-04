Tribunal de Valence : « Je me fais du mal et je fais du mal aux autres »

Les appareils d’enregistrement sont interdits dans les salles d’audience. Impossible donc d’y faire des photos durant les débats. Mais on a le droit d’y dessiner. C’est ainsi que les prétoires sont devenus des lieux d’inspiration pour les artistes. Jean-Luc Boiré est peintre et illustrateur. Un jour, il est entré dans un palais de justice et il a été fasciné par l’exercice judiciaire. L’équipe d’Actu-Juridique est heureuse de proposer, à travers ses récits illustrés, une nouvelle façon de découvrir la justice du quotidien.