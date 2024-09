IA : vers la « responsabilité civile 3.0 »

La question de savoir si nous sommes prêts à accueillir les outils qui intègrent l’intelligence artificielle se pose aussi en matière de responsabilité civile. Il n’est pas certain qu’en leur état les articles de notre Code civil soient en mesure de répondre à la variété de situations qui peuvent, déjà, se rencontrer en pratique. Deux projets de directives européennes sont bien avancés et proposent des solutions innovantes en matière de présomption de responsabilité et de droit de la preuve. L’objet de cet article est de dresser un panorama des règles existantes et de celles bientôt applicables en la matière, autour d’un cas pratique.

Aux termes de l’IA Act, un système d’IA est « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui (…) déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties (…) »1.

L’IA connaît un développement exponentiel depuis déjà plusieurs années et a vocation à être massivement utilisée dans des domaines variés. Or, comme relevé par la Commission européenne2, les systèmes d’IA sont complexes « à la fois par la pluralité des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et par la multiplicité des composants, pièces, logiciels, systèmes ou services qui forment ensemble les nouveaux écosystèmes technologiques ». De plus, en raison « des grandes quantités de données concernées, de la dépendance aux algorithmes et de l’opacité du processus (…) décisionnel de l’IA », il est difficile de prédire le comportement d’un produit assisté par l’IA et de comprendre les possibles causes d’un préjudice. Enfin les mises à jour et mises à niveaux régulières des IA accroissent les problématiques liées au contrôle de telles technologies.

Les dommages causés par les IA pourraient ainsi être particulièrement nombreux, et les demandes de réparation sur le fondement de la responsabilité civile – considérée comme l’ultimum subsidium « lorsqu’aucune autre voie juridique ne se présente » et comme l’« amie fidèle des victimes désemparées, (…) remède universel aux lacunes du Droit et à l’inertie du législateur »3 – aussi.

La responsabilité civile est une matière irriguée par la jurisprudence et il paraît alors opportun de traiter la manière dont l’IA s’accommode du régime de responsabilité de droit français en s’appuyant sur un cas pratique – qui permettra par ailleurs de souligner la diversité des dommages pouvant être causés par des IA.

Présentation du cas pratique

En ce début du mois d’août 2024, Monsieur et Madame Taique connaissent bien des mésaventures. La veille de leur départ en vacances, leur fils est sévèrement mordu à la main par le chien-robot avec lequel il jouait dans le jardin. Sur le trajet vers l’hôpital, la voiture autonome de M. Taique pile brutalement à un feu vert, causant un carambolage et de sérieux dommages matériels. Enfin, sur leur lieu de vacances à l’étranger, les moyens de paiement de M. et Mme Taique sont soudainement bloqués par le système destiné à détecter les fraudes sur les comptes des clients de leur banque (laquelle leur avait refusé fin juillet un prêt sur la base d’une analyse automatique qui se révélera erronée). De retour prématurément à leur domicile, M. et Mme Taique veulent prendre une boisson rafraîchissante dans leur réfrigérateur mais la porte indique qu’elle ne pourra s’ouvrir qu’à compter du 31 août, date qu’ils avaient programmée lors de leur départ4.

Le droit français distingue les actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, les premières reposant sur le dommage né de l’inexécution d’un contrat. En l’occurrence, la voie de la responsabilité contractuelle pourrait être ouverte à Monsieur et Madame Taique mais elle présente certaines limites liées à l’existence de clauses limitatives de responsabilité dans certains contrats ou à la solvabilité du cocontractant.

Nous nous concentrerons dans cet article sur la responsabilité extracontractuelle afin d’identifier les questions tout à fait particulières que suscite l’indemnisation des victimes d’un dommage causé par l’IA.

Afin de déterminer si les époux Taique ont des chances d’obtenir réparation de leur dommage, seront passés en revue (I) le régime de responsabilité pour faute, (II) celui du fait des choses et (III) celui du fait des produits défectueux.

I – Responsabilité pour faute La responsabilité pour faute, prévue à l’article 1240 du Code civil peut être engagée si la victime parvient à démontrer l’existence (i) d’une faute, (ii) d’un préjudice, (iii) d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. L’application de ce régime de responsabilité contractuelle trouve cependant ses limites dans les situations d’espèce mettant en jeu des systèmes d’IA. Tout d’abord, en raison de l’autonomie croissante, voire de certaines IA, une première question est essentielle : les époux Taique pourraient-ils engager la responsabilité d’une des IA qui leur a causé un dommage ? Cela serait possible sous réserve que les systèmes d’IA disposent de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. À ce titre, Philippe Le Tourneau relève qu’« aussi subtil qu’il soit, nul algorithme ne saurait être responsable, n’étant pas doté de la personnalité juridique. La société “dystopique”, gouvernée par l’IA, n’existe pas »5. Si l’idée d’une personnalité juridique des IA a été abandonnée tant par la doctrine6 que par les institutions politiques7, il semble cependant que les avancées technologiques de ces dernières années – notamment en matière d’autoapprentissage et donc d’autonomie des IA – puissent faire ressurgir le débat. La vraie question est celle des attributs de la personnalité juridique et de l’existence d’un patrimoine permettant de solder les éventuels dommages et intérêts en cas de responsabilité. Les époux Taique rencontreront aussi des difficultés pour engager la responsabilité pour faute des développeurs des IA. En effet, le régime de responsabilité pour faute fait peser sur la victime la charge de la preuve d’une faute à l’origine de son dommage. Or, dans le cadre de dommages liés à une IA, il peut s’avérer complexe – voire impossible – d’apporter une telle preuve, tant au regard de la haute technicité des systèmes d’IA, que de la multitude d’acteurs participant au processus de développement et de déploiement de ceux-ci. Les époux Taique, qui ne sont pas des programmeurs avertis, se trouveront donc bien en peine de déterminer que le chien-robot a mordu leur fils à cause d’une faute dans la programmation de l’IA le mettant en action. L’impasse du droit français en la matière sera peut-être corrigée par l’UE, une proposition de directive sur la responsabilité extracontractuelle spécifique à l’IA ayant été publiée en 2021. Ce texte a vocation à s’appliquer aux actions civiles en réparation des dommages causés à des personnes physiques ou morales qui auraient été lésées par le résultat d’un système d’IA ou l’incapacité de ce système à produire un résultat qui aurait dû l’être. Il entend notamment simplifier les règles probatoires pour les victimes de dommages causés par une IA. Plus précisément, si la proposition de directive fait toujours peser la charge de la preuve sur la victime, elle entend aménager le régime probatoire par le biais de mesures de divulgation de preuves et de présomptions réfragables pour certains types d’IA. Une juridiction pourra donc ordonner la divulgation aux victimes des éléments de preuve pertinents concernant des systèmes d’IA à haut risque8 soupçonnés d’avoir causé leur dommage, à condition que la divulgation soit nécessaire et proportionnée aux besoins de l’action. Une fois l’injonction délivrée, le destinataire aura l’obligation de communiquer les éléments de preuve demandés sous peine de s’exposer à une présomption de faute9. Le texte pose aussi une présomption de causalité entre la faute – démontrée ou présumée – et le dommage allégué, lorsque plusieurs conditions énumérées dans le texte sont remplies10. La proposition de directive, si elle est finalement adoptée, permettrait donc de pallier les difficultés que les demandeurs rencontreraient en droit français, sur le terrain de la responsabilité pour faute.

II – Responsabilité du fait des choses Monsieur et Madame Taique pourraient aussi fonder leur action en réparation sur la responsabilité du fait des choses. S’agissant d’un régime de responsabilité sans faute, ils pourraient avoir davantage de chances de prospérer. Ce régime de responsabilité prévu à l’article 1242 du Code civil s’applique lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies soit (i) l’existence d’un dommage, (ii) causé par une chose, (iii) qui a joué un rôle actif dans le dommage, (iv) et qui est sous la responsabilité d’un gardien. En l’état, le régime de responsabilité du fait des choses présente des inconvénients pour les victimes car ses conditions d’application se déclinent mal aux dommages causés par des IA. Tout d’abord, le mot « chose » dispose d’un sens relativement large et il est admis que des éléments immatériels (tels qu’une onde sonore, l’eau ou encore une image télévisée) puissent être considérés comme des choses. L’IA pourrait donc rentrer dans la catégorie des choses, même si la jurisprudence doit probablement se prononcer sur le sujet. Ensuite, la détermination de l’instrument du dommage présente des incertitudes en matière d’IA. La victime qui souhaite engager la responsabilité du gardien de la chose doit prouver que celle-ci a été l’instrument de son dommage, ce qui implique son rôle actif dans la réalisation du dommage. La victime devra donc démontrer (i) l’existence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et (ii) une anormalité de la chose. Lorsque la chose est en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, il existe une présomption de rôle actif de la chose. Sinon, la victime devra elle-même apporter la preuve d’un fait de la chose, c’est-à-dire de son anormalité11. Dans le cas d’un dommage causé par une IA, il convient de distinguer le cas où l’anormalité de la chose est celle de l’enveloppe corporelle de l’IA – il s’agirait en l’espèce de l’anormalité du chien-robot – et celui où l’anormalité vient de l’IA elle-même. En effet, dans le premier cas, les règles classiques de responsabilité du fait des choses pourront s’appliquer et les époux Taique bénéficieront de la présomption de rôle actif de la chose. Le second cas est plus délicat puisque, la chose n’étant pas rentrée en contact avec le siège du dommage, les époux Taique devront établir l’anormalité de l’IA. Or, comme le relève Céline Mangematin12, il est difficile de démontrer l’anormalité d’un système d’IA. En effet, tant au regard de l’opacité de certains systèmes que du point de vue de la définition de ce que serait l’IA anormale, les victimes risquent de se heurter à l’impossibilité de fournir les preuves nécessaires à la réparation de leur dommage. Par ailleurs, le régime de responsabilité du fait des choses suppose de pouvoir engager la responsabilité de son gardien. Or, il n’est pas certain que les critères classiques de la garde soient applicables à l’IA, ou du moins aux IA autonomes. Pour rappel, depuis l’arrêt Franck du 2 décembre 194113, la garde est conçue comme le pouvoir de maîtriser l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Or, dans le cas des IA, ces critères sont dépassés. À ce titre, Céline Mangematin14 relève que la doctrine a suggéré de recourir à la distinction entre la garde de structure et la garde de comportement. Elle souligne que cette conception permet de « ventiler la responsabilité entre le gardien de l’IA (défaut de l’algorithme) et celui de la chose embarquant l’IA (défaut des capteurs, des freins du robot, etc.) ». Il convient de relever que si cette solution permettait effectivement de faire la distinction entre une anormalité provenant de l’algorithme et celle de la structure de l’IA, cela ne réglerait pas la question des IA qui ne seraient pas embarquées ou de celles qui seraient devenues autonomes. Pour conclure sur ce point, en l’état des textes et de la jurisprudence, les époux Taique se trouveront en difficulté pour être indemnisés sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.