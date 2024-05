L’intelligence artificielle au XXIe siècle : outil juridique fiable ou amplificateur d’injustices ?

Leibniz avait esquissé l’utopie d’un univers où la raison légale se fondrait en un enchevêtrement mathématique de syllogismes5, puis avait abandonné cette idée. Par la suite, C. Perelman avait contesté une telle vision6. Que faut-il en penser ? Après avoir souligné les prouesses technologiques générées par l’IA (A), nous prendrons la mesure de ses limites sur le plan du raisonnement, afin de démontrer qu’elle n’est pas encore capable de rivaliser avec les juges (B).

Des avantages multiples. En droit de la famille, l’IA est triplement utile. Tout d’abord, comme elle se singularise par sa vitesse de traitement, sa productivité et sa précision, elle peut être utilisée pour les tâches chronophages, telles que l’analyse d’attestations ou de documents financiers. Elle augmentera la vitesse de travail des magistrats et conduira à une plus grande efficience. Ensuite, elle est susceptible de favoriser le règlement amiable des litiges par un partage équitable de la garde des enfants ou des actifs. Enfin, en s’appuyant sur les nombreuses décisions passées, elle permet au juge d’affiner son verdict sur le montant de la prestation compensatoire 10 , par exemple. En droit pénal, C. Beccaria, qui était partisan de l’efficacité du système juridique et s’opposait à l’interprétation des lois par les juges, aurait été favorable à l’IA 11 – d’autant plus qu’il considérait la punition comme un moyen de dissuasion. Cette logique préventive peut être encouragée grâce à une analyse informatique plus approfondie des facteurs de récidive. Selon certains 12 , dans les affaires de violences conjugales, substituer les juristes par des systèmes d’apprentissage automatique pour les choix de mise en résidence surveillée pourrait potentiellement diviser par deux le nombre de réincarcérations au cours des deux années suivant la libération. Les juges ont des préoccupations concernant la possibilité que les accusés libérés sous caution commettent des infractions. Une IA pourrait décider d’accorder ou de refuser la caution à partir d’un ensemble de données. Une récente étude portant sur les audiences de libération sous caution à New York a révélé qu’en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, il est possible de réduire la criminalité de 25 % sans accroître le nombre de détenus, ou de diminuer la population carcérale de 42 % sans augmenter le taux de criminalité 13 . Enfin, certaines décisions américaines révèlent que désormais les juges se fondent sur l’IA pour déterminer les peines applicables 14 .

Analyse notionnelle. L’intelligence artificielle est composée de deux mots. Le premier renvoie à la capacité de penser, tandis que le second signifie produit par l’humain. Par conséquent, il est possible de soutenir que l’IA est un pouvoir de réflexion créé par les personnes physiques. Plus précisément, un groupe d’experts de haut niveau 7 l’a défini comme : « Des systèmes logiciels conçus par des humains qui, étant donné un objectif complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique en percevant leur environnement par l’acquisition de données ». Toutefois, force est de constater non seulement l’absence de consensus à l’échelle internationale 8 sur ce que recouvre précisément cette expression, mais aussi son imprécision qui se comprend par son origine historique 9 . L’IA apparait comme un oxymore car cette notion juxtapose deux termes contradictoires : d’un côté l’intelligence est associée à des facultés cognitives autonomes ; de l’autre, le vocable artificiel renvoie à des systèmes informatiques dénués de toute conscience. Même si elle est un syntagme difficile à circonscrire et qui évolue avec le temps, il est possible, selon nous, de mieux la cerner à partir de ses cinq objectifs :

B – Les limites du machine learning : le risque dystopique d’une justice déshumanisée ?

La complexité du processus judiciaire. Celui-ci repose sur des principes d’équité et nécessite une pondération des faits, avec certains éléments considérés comme plus importants que d’autres, selon le contexte. Cette complexité souligne les défis pour une IA de reproduire avec précision le jugement humain. Outre-Atlantique, lorsque des rumeurs ont circulé sur le fait que la Cour suprême souhaitait annuler le droit à l’avortement consacré par l’affaire Roe versus Wade, beaucoup se sont demandé quelle aurait été la réaction de feu la juge Ruth Bader Ginsburg19 sur le sujet. Pour cela, un modèle d’intelligence artificielle a été développé pour reproduire ses potentielles réponses sur des problématiques juridiques spécifiques. Ce modèle a été entraîné en utilisant l’ensemble de ses opinions écrites et diverses déclarations publiques tout au long de sa carrière. À première vue, une telle avancée pourrait sembler louable dans la mesure où elle pourrait contribuer à résoudre la crise de recrutement dans le domaine judiciaire. Toutefois, un tel procédé est-il fiable à 100 % ? Rien n’est moins sûr. Sur le point de savoir si le droit à l’avortement était légal, l’IA avait imité le style de la juge mais avait esquivé la question20. Un professeur lui avait également posé l’interrogation suivante : « Les tribunaux fédéraux doivent-ils se fier aux constatations de fait des tribunaux étatiques ? ». De même, l’IA n’a pas su répondre directement. Ces exemples démontrent qu’une forte capacité de stockage d’informations tout comme une grande vitesse de traitement des données ne sont pas forcément synonymes d’intelligence.

Un possible remplacement des juges ? La substitution des juges par l’IA n’est pas la panacée pour résoudre l’engorgement des tribunaux. Et ce d’autant plus qu’il est également néfaste d’attribuer systématiquement à un juge une décision constante. Cela constitue une négation de leur liberté de jugement. En ce sens, relevons que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit dans son article 33 que les données d’identité des magistrats et des membres de l’office judiciaire ne peuvent être réutilisées dans le but d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou présumées. Le rapport publié par la mission de recherche « Droit et justice » en juillet 2019, intitulé « Comment le numérique transforme le droit et la justice » avait indiqué que « la société n’est pas prête à déléguer ce genre de pouvoir à un ordinateur, et c’est une bonne chose. En effet, nous sommes prêts à accepter la sentence d’un juge, car il est à la fois un expert et un être humain impartial : il peut appréhender les faits et les organiser selon les règles de droit appropriées, mais il est également capable de comprendre les sentiments des deux parties au moment de prendre sa décision, en recherchant au-delà de l’État de droit une solution équitable, ce qu’une machine ne peut pas faire à ce jour ». En dernier lieu, si les jugements étaient rendus par des IA en lieu et place des juges, plus aucun appel ne serait possible. Or, cette voie de réformation est essentielle pour deux raisons. D’une part, elle favorise un nouvel examen plus rigoureux. D’autre part, elle permet aux parties ayant succombé en première instance de faire réviser leur décision par une nouvelle juridiction.

Les obstacles au développement de l’IA. Ils sont multiples dans de nombreux domaines.

En droit de la famille, l’IA ne pourra jamais remplacer les juges, car l’humain a besoin d’un cœur vivant pour le comprendre. Chaque couple est unique. Or, l’IA la plus sophistiquée ne sera pas à même d’appréhender toute la complexité des dynamiques familiales. De surcroît, il y a parfois une dimension émotionnelle importante tant dans l’obtention de la garde des enfants que dans le partage de certains biens. Celle-ci ne pourra pas être prise en compte par les nouvelles technologies et sera sacrifiée in fine sur l’autel de l’efficience.

En droit pénal, rendre la justice implique la participation de plusieurs acteurs : juges, avocats, procureur, témoins, experts, ce qui n’est pas possible avec les nouvelles technologies. Pour rendre leur décision, les systèmes d’IA peuvent utiliser des données sensibles sur le plan médical, ou sur les antécédents criminels. Il est fondamental que la confidentialité des informations soit parfaitement respectée. De plus, les situations qui demandent une analyse intuitive ou un discernement humain pourraient surpasser les capacités des machines les plus performantes. Un algorithme d’intelligence artificielle pourrait ne pas être en mesure de prendre en considération les circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles d’influencer le niveau de culpabilité ou de risque associé à un accusé ou à un délinquant.

En droit international privé, il peut y avoir des conflits de lois entre différents pays. L’IA n’est pas à même de saisir toutes les nuances culturelles et les spécificités des règles propres à chaque système juridique. Plus encore, sur le plan pratique, elle sera incapable de procéder à une liquidation de régime matrimonial complexe impliquant des biens répartis à l’étranger.

Si nous nous orientons dans un univers technologique que Kevin Kelly qualifie de cognification21, c’est-à-dire où les machines deviennent de plus en plus intelligentes, quelle place demeure concrètement pour les avocats ?