Chien d’assistance judiciaire et aide aux victimes

doctorante en droit privé et sciences criminelles, attachée temporaire d’enseignement et de recherche

Le chien d’assistance judiciaire s’impose progressivement dans les pratiques d’aide aux victimes. Son intégration constitue une évolution majeure dans la prise en charge des victimes au sein du système judiciaire. Or l’aide aux victimes est confrontée aux traumatismes profonds provoqués par l’infraction pénale et risquant d’être aggravés par la procédure pénale. En ce sens, le chien d’assistance judiciaire apparaît comme un outil innovant, répondant non seulement aux besoins spécifiques des victimes, mais aussi aux exigences de professionnalisme des intervenants. Il permet de prévenir la victimisation secondaire et de garantir un accompagnement adapté. Il apparaît dès lors opportun de pérenniser son usage.

1. L’entrée du chien d’assistance judiciaire dans les nouvelles pratiques d’aide aux victimes peut parfois voir sa légitimité remise en cause. On le qualifie même parfois de « gadget »1. Il faut cependant y voir un véritable bond dans la dynamique d’aide aux victimes au sein de notre ordre juridique. En effet, l’aide aux victimes acquiert aujourd’hui une place indéniable en droit, tant du côté des professionnels de justice que du côté des personnes victimes d’infractions. Elle répond donc à des problématiques de justice, puisqu’elle garantit les droits à la reconnaissance, à l’information, à la protection et à la réparation2 tout en renforçant la confiance des victimes dans l’institution judiciaire3. Or, il faut prendre conscience de l’implication professionnelle demandée aux personnes qui ont fait le choix d’exercer ces missions d’aide aux victimes. Il s’agit aujourd’hui d’un véritable corps de métier qui allie à la fois les dimensions juridique, psychologique et sociale. Cependant, la prise en charge de personnes affectées par la commission d’une infraction pénale particulièrement traumatisante peut soulever des problématiques humaines non négligeables et laisser inassouvis certains besoins des victimes. À ce titre, le chien d’assistance judiciaire doit être perçu comme un outil particulièrement innovant et efficace. Non seulement il constitue un véritable instrument d’aide aux victimes en lui-même (I), mais il permet également de garantir le caractère professionnel de l’aide aux victimes (II).

I – Un véritable instrument d’aide aux victimes 2. La victimisation emporte des conséquences psychiques (A) impliquant une prise en charge adaptée dans laquelle le chien d’assistance judiciaire a vocation à jouer un rôle clé (B). A – Les conséquences durables du traumatisme psychologique des victimes 3. La victimisation crée une réponse émotionnelle intense qui entraîne un certain nombre de conséquences psychologiques mais également physiques. Le traumatisme psychique résulte d’une réaction de l’amygdale cérébrale au moment de l’événement, qui se traduit par une production de certaines hormones du stress, notamment l’adrénaline et le cortisol4. Cette réaction va rendre impossible l’encodage de l’événement par l’hippocampe, comme un simple souvenir et le faire persister dans ce que des psychiatres appellent la « mémoire traumatique »5. Cette dernière contient donc l’ensemble des réponses émotionnelles extrêmes à l’événement traumatisant et se nourrit d’autres événements qui rappellent le traumatisme. Si elle peut être temporairement passée sous silence via une « dissociation traumatique »6, empêchant toute réaction, elle est susceptible de se manifester face à certains stimulus7. En ce sens, le traumatisme psychologique peut être aggravé du fait d’une prise en charge inadaptée de la victime. Il s’agit de la victimisation secondaire. 4. La victimologie identifie la victimisation secondaire comme une « seconde blessure »8, autrement dit « l’idée que la victime est blessée une première fois par l’acte criminel et une seconde fois par les réactions d’autrui, en particulier les autorités de justice pénale qui échouent à répondre à ses besoins »9. Elle prend même une place particulière dans notre ordre juridique dans la mesure où elle est dorénavant mobilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui enjoint aux États d’en prévenir les effets10 et leur interdit d’en être à l’origine11. Le chien d’assistance judiciaire doit donc être conçu comme un instrument permettant d’éviter ce risque de victimisation secondaire durant des étapes clés de la procédure pénale, notamment les auditions durant lesquelles la victime va devoir revivre l’événement traumatisant, afin de le raconter. Il s’agit également d’étapes durant lesquelles elle va être confrontée à l’auteur. On va même parfois la remettre en cause et la suspecter de mentir. Cela peut être d’une violence inouïe, notamment pour des victimes mineures. B – Le rôle-clé du chien d’assistance judiciaire auprès des victimes 5. Le chien d’assistance judiciaire n’est pas une révolution. Les chiens d’assistance sont aujourd’hui utilisés pour compenser un certain nombre de troubles. On les voit désormais tous les jours auprès des personnes malvoyantes, des personnes souffrant de crises d’épilepsie, malentendantes ou encore de personnes atteintes de troubles du spectre autistique12. Alors pourquoi pas les victimes ? 6. Lorsque le chien d’assistance est utilisé pour procéder à l’audition de la victime ou encore pour l’assister à l’audience, il sert non seulement les intérêts de cette dernière mais également ceux de l’institution judiciaire. En ce sens, il permet de limiter le risque de victimisation secondaire qui comprend une dimension très subjective à travers la réponse émotionnelle personnelle de la victime. Sa place a évolué grâce à une plus grande considération envers sa qualité de personne humaine et sa souffrance personnelle. Cependant, elle demeure une des pièces de la procédure. Solliciter sa coopération, son récit, sa présence, nécessite de respecter ses droits et sa dignité, ce qui implique par ailleurs de disposer des ressources nécessaires. Pour cette raison, les victimes ont le droit d’être assistées par un majeur de leur choix, notamment un professionnel de l’aide aux victimes, lors de leur audition13. Ainsi, le chien d’assistance judiciaire va plus loin car il permet de répondre à un certain nombre de besoins auxquels il est exclu que les intervenants des services d’aide aux victimes répondent. En cela, il garantit le caractère professionnel de cette pratique. Il apparaît donc comme une évidence judiciaire.