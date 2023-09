Flash : Arrestation à Meaux de neuf émeutiers des 29 et 30 juin

Près de trois mois après les émeutes ayant embrasé la France fin juin, les policiers de Meaux ont arrêté neuf hommes, dont trois mineurs. Ils sont soupçonnés de vols et dégradations. Ils seront jugés vendredi.

Les enquêteurs du commissariat de Meaux n’ont jamais désemparé. Avec leurs collègues techniciens de la scientifique, ils ont étudié chaque image de vidéosurveillance dans une ville que le maire (LR), Jean-François Copé, a souhaité sécuriser. Les enregistrements, les traces et indices relevés, ont fini par payer : mercredi dernier, six personnes ont été interpellées, suivies de trois autres au fil des premières gardes à vue.

Vendredi, « six majeurs âgés de 18 à 31 ans et trois mineurs de 16 et 17 ans ont été déférés au parquet en raison de leur participation, sur la commune, aux émeutes des 29 et 30 juin », révèle le procureur Jean-Baptiste Bladier. Le juge des enfants a placé les jeunes sous contrôle judiciaire, associé à une mesure éducative provisoire.

Les majeurs seront jugés le 30 septembre. Quatre d’entre eux sont écroués. Ils sont notamment soupçonnés de vol avec effraction, parfois en réunion, dégradations, participation à la préparation de violences contre personnes ou destructions des biens. Les victimes sont la Ville, des particuliers et commerçants, un bailleur social, la Région Île-de-France pour un lycée. Le procureur Bladier a loué « le méticuleux travail d’enquête des policiers de Meaux ».

Les événements ultra violents s’étaient déroulés du 27 juin au 7 juillet, à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. Les Inspections générales de la Justice et de l’Administration ont rendu, le 14 septembre, un rapport sur les profils et motivations des émeutiers.