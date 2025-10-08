FLASH : L’ex-député Joachim-Eva Son-Forget condamné à huit mois de sursis

Il était député, il est désormais SDF et doit rendre des comptes à la justice en raison de son comportement. Un premier jugement vient de condamner Joachim-Eva Son-Forget à du sursis.

La course effrénée dans Paris de l’ex-député Joachim Son-Forget, devenu Eva depuis sa transition de genre en novembre 2024, a été sanctionnée par huit mois de prison avec sursis, contre dix requis la semaine dernière (voir notre article du 2 octobre ici ). Les juges du tribunal correctionnel de Paris n’ont pas voulu trop accabler le neuroscientifique et radiologue à la dérive – il se dit sans domicile fixe. D’autant moins qu’il comparaîtra de nouveau pour vol de deux robes et d’une veste dans le bureau de la députée Manon Bouquin (RN), commis le 25 mai à l’Assemblée nationale.

Samedi 15 juin 2024 vers midi, sous emprise de cocaïne, Eva Son-Forget avait traversé en Mercedes les VIe et VIIe arrondissements parisiens devant la police lancée à ses trousses. Roulant à toute vitesse, la conductrice avait percuté une voiture en stationnement, puis slalomé entre les piétons et les cyclistes. Avant son interpellation, elle avait brandi une cocarde tricolore d’élue, périmée depuis son échec aux législatives de 2022.