Ouverture d’une boîte aux lettres et « simples constatations initiales » : vers la création d’un nouveau type de « non-perquisition » ?

On peut ne pas s’avouer convaincu par le concept des « simples constatations initiales », qui marque une étape supplémentaire dans la déformation de la définition de la perquisition (A) et facilite le contournement du régime protecteur des perquisitions (B).

A – La déformation de la définition de la perquisition

À l’instar des portraits de la Célimène de Molière, qui finissent par lui renvoyer son propre reflet, la description par la Cour de cassation de ce que n’est pas la perquisition finit par déteindre sur sa définition. En autorisant que de « simples constatations visuelles » fassent exception au régime des perquisitions, la Cour de cassation a progressivement hypertrophié la notion de « constatation », et réciproquement atrophié celle de la « recherche » d’indices16. Au-delà des constatations faites par les sens directs, la Cour de cassation a en effet validé des constatations indirectes, par le biais d’outils techniques17. De là à penser que tout système technique de recueil d’information – tests chimiques, marqueurs d’empreintes – n’est, après tout, qu’une simple constatation réalisée par le biais de l’outil technique, il n’y a qu’un pas. Le concept de « sécurisation » n’est pas non plus à l’abri d’une distorsion de la définition de la perquisition18, comme l’illustre bien un arrêt du 19 décembre 2023 qui, sous couvert de la sécurisation d’un lieu de production de stupéfiant, a validé la prise de clichés d’objets destinés à être saisis et un inventaire exhaustif des éléments présents, qui s’apparente à des investigations actives19.

Ces arrêts réduisent donc drastiquement le domaine de la perquisition, au bénéfice de la catégorie désormais florissante des non-perquisitions. On remarquera d’ailleurs que l’arrêt commenté propose une nouvelle définition de la perquisition, comme le fait de « fouiller un lieu afin d’y découvrir et saisir tout élément utile », qui opère un glissement sensible par rapport à la définition classique : l’action de « recherche » disparaît pour faire place à la nécessité expresse d’une fouille et la récolte des « indices » fait place à la découverte et la saisie d’un « élément », sous-entendu matériel. Faudra-t-il comprendre que le « simple » fait pour les forces de l’ordre de pénétrer, de force, dans un domicile pour constater ce qu’il contient, pourra faire exception au régime des perquisitions20 ? Face aux conséquences vertigineuses d’une telle exception, la Cour de cassation tente de restreindre son domaine en ajoutant l’adjectif « initial » aux constatations pouvant être réalisées. Mais celui-ci soulève d’autres questions : faut-il que l’acte préalable contesté soit immédiatement suivi d’une perquisition réalisée dans les formes ou celle-ci peut-elle être réalisée plus tardivement ? Et à partir de quel degré de recherche de telles mesures préparatoires deviennent-elles une réelle perquisition ? On le voit, la chambre criminelle a ici ouvert la porte à une extension des exceptions au régime des perquisitions, dont il est difficile de mesurer pleinement la portée.

Il se pourrait également que cette décision inédite fût en réalité justifiée par des considérations factuelles, en particulier le fait que l’irrégularité causée par l’ouverture préalable de la boîte aux lettres n’avait que peu porté atteinte à l’intimité de la personne concernée et avait été corrigée en procédant à la perquisition dans les formes. Il aurait donc été possible, plutôt que de tordre la définition de la perquisition, de passer par le mécanisme de grief, condition nécessaire à l’annulation d’une perquisition irrégulière21. Cette notion aurait en effet permis une appréhension souple des réalités du terrain, dans la mesure où il était ici évident que l’acte préalable n’avait pas changé grand-chose aux cours des évènements22, sans préjuger d’autres situations potentiellement problématiques. On peut par exemple supposer que l’ouverture préalable de la boîte aux lettres engendrerait un grief si les policiers y avaient déposé un faux élément incriminant en l’absence de tout témoin, compte tenu de l’impossibilité pour l’occupant du domicile de vérifier contradictoirement le contenu de cette boîte23.

Au-delà de son impact sur la définition de la perquisition, le présent arrêt facilite le contournement du régime protecteur des perquisitions.