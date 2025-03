Vers une loi-cadre sur les violences conjugales : comment faire rayonner la France à l’échelle internationale ?

Si les pays de common law ont intégré la notion de contrôle coercitif dans leur arsenal répressif, il reste que ces avancées sont à nuancer.

A – Le contrôle coercitif consacré par le droit pénal : entre progrès normatifs et défis pratiques

Ce concept a acquis une reconnaissance juridique en 2015 avec l’adoption de l’article 76 du Serious Crime Act par le Parlement britannique. Pour être caractérisée, l’infraction doit s’inscrire dans une dynamique répétitive ou continue. L’auteur doit engendrer un préjudice significatif pour la victime, que ce soit par la crainte réitérée de violences ou par une altération substantielle de son quotidien. L’intention de nuire n’est pas requise : il suffit que l’auteur ait eu ou aurait dû avoir conscience que son comportement produirait un effet grave. Cette législation vient combler un vide juridique en offrant une protection aux victimes de comportements oppressifs et manipulateurs au sein des relations intimes. Elle s’applique notamment aux anciens partenaires partageant encore un domicile ou aux membres d’une même famille. La loi met en lumière la gravité de ces agissements, leur impact insidieux et leur effet délétère. Des directives précises du ministère de l’Intérieur à destination des forces de l’ordre ont encadré l’identification et l’investigation de ces infractions. L’article 76 du Serious Crime Act de 2015 est conçu comme un instrument préventif, établissant un lien direct entre l’exercice du contrôle coercitif et le risque d’homicide. L’infraction ne s’applique qu’en Angleterre et au Pays de Galles, mais peut inclure des actes commis à l’étranger si l’accusé était un citoyen britannique ou résident habituel. En érigeant ces agissements en infractions pénales, l’objectif était d’intervenir en amont afin d’endiguer l’escalade des violences. Cette législation a été complétée par le Domestic Abuse Act 2021, qui a élargi la définition du précédent texte pour inclure les partenaires intimes ou les membres de la famille ne vivant pas ensemble, supprimant ainsi l’exigence de cohabitation. De plus, la nouvelle loi inclut divers types d’abus : physique, sexuel, psychologique, économique, coercitif et contrôlant. Elle précise également que ces comportements peuvent viser directement ou indirectement les individus.

Les limites. Il est très difficile d’établir la culpabilité des prévenus dans les affaires de contrôle coercitif et de violences conjugales en raison des exigences juridiques liées à la preuve. Bien que la loi reconnaisse la nature cumulative de ces actes, elle impose des critères stricts, comme l’identification d’incidents précis. Par ailleurs, la réticence des autorités à engager des poursuites et le faible taux d’accusations lié au contrôle coercitif montrent que cette infraction est sous-utilisée, malgré son importance. En définitive, si la loi a permis de redéfinir juridiquement et socialement la compréhension des maltraitances perpétrées dans la sphère privée, le cadre législatif doit encore être consolidé. Le Centre for Women’s Justice (CWJ) estime que, bien que l’infraction de contrôle coercitif introduite en Angleterre et au Pays de Galles reconnaisse les effets de la violence conjugale dans les relations intimes, le droit pénal ne propose toujours pas de défense adéquate aux personnes qui commettent des infractions en réaction à la véhémence de leur compagnon. Concernant la loi de 20218, le CWJ préconise l’introduction d’une défense légale pour ces dernières, à l’image de l’article 45 de la loi sur l’esclavage moderne de 2015.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni a pris conscience de l’urgence de modifier son appareil répressif. En effet, une enquête sur la criminalité en Angleterre et au Pays de Galles (CSEW) réalisée en mars 20249 a révélé que la police a enregistré 1 350 428 incidents liés à des abus conjugaux en 2024, dont 851 062 ont été qualifiés de crimes. Or, le contrôle coercitif est souvent le préalable à des actes beaucoup plus graves, ce qui légitime la nécessité d’encadrer avec précision cette notion psychosociale. C’est pourquoi, depuis le mois de février 202510, toute personne condamnée à une peine d’au moins 12 mois de prison pour contrôle coercitif sera automatiquement placée sous la surveillance du programme MAPPA. Ce dispositif impose à la police, aux services de probation et aux autres agences concernées de partager les informations sur ces délinquants, renforçant ainsi le suivi et la prévention des récidives. Issue de la loi sur les victimes et les prisonniers adoptée en mai 202411, cette mesure vise à offrir une meilleure protection aux victimes. Par ailleurs, le gouvernement britannique réaffirme son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment en intégrant des spécialistes de ces problématiques au sein des centres d’appels d’urgence, afin d’apporter une réponse efficace et adaptée aux plus vulnérables.