Principales dispositions de procédure pénale de la LOPMI

Le 5 janvier 2023, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a présenté le plan d’action issu des états généraux de la justice qui ambitionne une refonte de la procédure pénale dans le sens d’une simplification et d’une modernisation. En attendant, avec la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI)1, le législateur a, une nouvelle fois, apporté à la procédure pénale un certain nombre de modifications pour l’essentiel validées par le Conseil constitutionnel2.

Les dispositions de procédure pénale de la LOPMI sont relatives à la révolution numérique du ministère de l’Intérieur (I), à l’accueil des victimes et à la répression des infractions (II) et visent à anticiper les menaces et les crises (III).

La LOPMI crée deux nouveaux délits (délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délit d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations 3 ) et procède à une extension du régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et la délinquance organisées à ces délits 4 .

II – Dispositions relatives à l’accueil des victimes et à la répression des infractions

Le titre III de la LOPMI contient des dispositions de procédure pénale afin d’améliorer l’accueil des victimes et de mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes.

Plainte par un moyen de télécommunication audiovisuel

Dans le prolongement de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice, qui a introduit la plainte adressée par voie électronique9, la LOPMI insère un article 15-3-1-1 au sein du CPP qui permet le dépôt de plainte et la déposition par un moyen de télécommunication audiovisuel. Un décret en Conseil d’État doit définir les modalités d’application de ce texte et préciser les infractions pour lesquelles cet article sera applicable ainsi que les modalités d’accompagnement de la victime.

Renforcement des droits de la victime

L’article 10-4 du CPP concernant les droits de la victime à tous les stades de l’enquête est complété d’un alinéa qui prévoit que, « lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure ».

Extension des actes réalisés dans le cadre d’une enquête pour recherche d’une personne en fuite

L’article 74-2 du CPP qui régit cette enquête prévoit que, dans ce cadre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du CPP10. La LOPMI a ajouté un dernier alinéa au texte qui permet de recourir à d’autres actes si certaines conditions sont réunies. Il convient tout d’abord que les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent et ensuite que la personne en fuite ait fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6°11 du texte pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP12. Dans ce cas, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables. Autrement dit, il est désormais possible, dans le cadre de cette enquête, de recourir à certains actes d’enquête réservés aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées ou faisant l’objet d’un régime spécifique dans ce cadre13 : surveillance, infiltration, perquisitions, accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques au moyen d’un identifiant informatique, autres techniques spéciales d’enquête.

Extension du régime procédural dérogatoire au droit commun

La liste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées pour lesquelles le régime procédural dérogatoire au droit commun est applicable et qui figure à l’article 706-73 du CPP s’enrichit de trois infractions : le crime de meurtre commis en concours14 avec un ou plusieurs autres meurtres15, le crime de viol commis en concours16 avec un ou plusieurs autres viols17 et le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée18.