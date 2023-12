Fixation du prix dans le contrat conclu avec un expert-comptable : droit spécial des contrats de prestation de service ou régime sur-spécial ?

La Cour de cassation semble avoir confondu l’exigence spéciale d’un écrit s’appliquant aux contrats d’expertise comptable et l’interdiction de l’indétermination du prix au moment de la formation du contrat (A). La mise en œuvre de cette confusion a été rendue possible par l’application de l’adage specialia generalibusderogant (B).

A – Le sens de la confusion

La réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un nouvel article 1165, qui donne au prestataire de service la possibilité de fixer unilatéralement le prix en cours d’exécution du contrat2. Le contrat de prestation de service, qui n’a fait l’objet d’aucune définition par la réforme3, englobe la catégorie des contrats d’entreprise4. Il peut être rappelé que le prix est certes un élément essentiel à la qualification du contrat d’entreprise, mais pas à sa formation, puisqu’il peut être fixé en cours d’exécution du contrat5.

Le contrat d’expert-comptable répond aux critères de qualification des contrats de prestation de service et d’entreprise : l’objet du contrat est de fournir une prestation, qu’elle soit intellectuelle (comme la vérification de la comptabilité d’une entreprise, ou encore la rédaction de consultations ou d’études) ou matérielle (comme la rédaction d’actes juridiques), en contrepartie d’un prix. A priori, les dispositions spéciales relatives aux contrats de prestation de service et aux contrats d’entreprise étaient donc applicables au contrat d’expertise comptable de l’espèce.

La Cour de cassation décida pourtant que l’exigence posée par l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 selon laquelle « l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » était une règle sur-spéciale incompatible avec la fixation unilatérale du prix par le créancier dans le contrat de prestation de service.

Cette solution peut surprendre, dans la mesure où l’exigence d’un écrit ayant vocation à préciser les droits et obligations réciproques des parties ne semble pas en opposition radicale avec la fixation unilatérale du prix par le prestataire de service. Deux conceptions différentes peuvent être proposées, dans la perspective de l’appréciation du bien-fondé de la solution rendue.

La première conception consiste à estimer qu’une distinction devait être opérée entre l’objet de l’obligation, et le prix de l’obligation. Dans un contrat conclu avec un expert-comptable, l’objet de l’obligation de ce dernier est l’exécution d’une prestation au profit de son client ; l’objet de l’obligation du client est le paiement du prix de cette prestation, qui pourrait être conceptuellement dissocié de son évaluation.

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, l’objet et le prix de l’obligation étaient distingués afin que l’exigence de détermination ou de déterminabilité de l’objet résultant de l’article 1129 du Code civil ne se répercute pas systématiquement sur le prix6. Cette solution permettait aux parties à un contrat d’entreprise de ne pas déterminer le prix au moment de la formation du contrat, sans que soit encourue sa nullité.

Si l’on suit cette conception, la solution rendue par la Cour de cassation le 21 septembre 2023 pourrait être dénoncée comme opérant une confusion entre objet et prix : ce n’est pas parce qu’il est imposé aux parties de préciser leurs « droits et obligations réciproques » qu’il est exigé d’elles que le prix soit décidé de façon définitive dès la formation du contrat. Autrement dit, la règle du décret de 2012 ne pourrait pas s’analyser comme une exception à l’article 1165 du Code civil.

Il faut toutefois souligner que cette façon de voir les choses semble avoir été remise en cause par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui lui a substitué une seconde conception : la conjonction des articles 1163 (qui pose le principe de l’exigence de détermination ou de déterminabilité de l’objet de l’obligation) et des articles 1164 et 1165 nouveaux du Code civil (lesquels sont conçus comme des exceptions au principe, le premier de ces textes portant sur les contrats-cadres, le second sur les contrats de prestation de service) laisse à penser que le prix fait désormais partie intégrante de l’objet, de façon à ce que la détermination ou déterminabilité de principe porte à la fois sur la nature et sur l’évaluation du montant de l’obligation7. Ainsi, si l’on conçoit le décret de 2012 relatif aux experts-comptables comme une exigence de détermination de l’objet des obligations réciproques des parties, il faut alors admettre, dans un souci de cohérence avec la nouvelle tendance insufflée par la réforme et comme l’a fait la Cour de cassation, que le prix n’aurait pas dû être fixé unilatéralement par la société demanderesse au pourvoi.

Cela étant dit, l’article 151, alinéa 1er, du décret de 2012 est trop vague pour créer une exigence de détermination de l’objet de l’obligation, qui emporterait avec elle une exigence de détermination du prix. La lettre de cette disposition indique que « l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » (l’italique est de nous). Ne serait-il pas possible que les rédacteurs de ce texte aient plutôt cherché à faire échapper le contrat d’expertise comptable au consensualisme de principe qui caractérise les contrats d’entreprise ?8 Le décret de 2012 semble avoir été rédigé de façon trop large pour entrevoir une exigence de déterminabilité du prix et devrait être analysé comme véhiculant une volonté de protection du consentement des clients face à l’absence de formalisme du contrat d’entreprise. Cet argument se conçoit d’autant plus si l’on s’intéresse aux missions de l’expert-comptable : l’essence de ce contrat correspond à celle du contrat de prestation de service, pour lequel il a été estimé nécessaire d’octroyer une flexibilité importante au prestataire qui n’a pas toujours les moyens d’anticiper le montant exact de son ouvrage au moment de la conclusion du contrat. En effet, dans les contrats de prestations de service, « le prix dépend d’une activité humaine, dont l’étendue ne peut pas être connue à l’avance »9. Il est vraisemblable qu’un expert-comptable n’ait pas toujours la possibilité d’anticiper de façon exacte l’étendue du travail qui devra être accompli pour son client au moment de l’entrée dans la relation contractuelle.

La solution rendue fait craindre que dans l’ensemble des contrats d’entreprises sur-spéciaux dont la formation serait soumise à l’existence d’un écrit portant sur la précision des obligations réciproques des parties, la solution relative à la fixation unilatérale du prix par l’entrepreneur soit remise en cause : certaines professions libérales, parmi lesquelles on trouve les avocats10, se voient imposer l’exigence d’un écrit, sans pour autant que soit remise en cause la fixation unilatérale du prix par le professionnel11.

D’ailleurs, il arrive que des règles afférentes à d’autres contrats d’entreprise sur-spéciaux créent une obligation de détermination du prix au moment de la conclusion du contrat (en dérogation à la règle de l’article 1165 du Code civil), mais contrairement à l’hypothèse du décret de 2012 portant sur l’expertise comptable, cette exigence est alors pleinement explicite : on peut donner l’exemple de la profession d’agent immobilier, soumise à l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet)12.

En définitive, l’assimilation entre l’exigence d’un écrit et celle d’une détermination du prix au moment de la conclusion du contrat d’expertise comptable pourrait réduire la portée de l’article 1165 du Code civil. Cette issue serait malheureuse : exiger du prix qu’il soit ancré dans le marbre dès l’échange des volontés entre les parties signifierait que la liberté contractuelle serait en recul par rapport à l’état du droit antérieur à la réforme et entraînerait un risque d’erreurs commises par les entrepreneurs quant à l’évaluation de leurs prestations, qui serait de nature à faire naître des contestations.

Maintenant que nous avons expliqué le sens de la confusion qui se dégage de la solution commentée, intéressons-nous à la manière – également contestable – dont la Cour de cassation s’y est prise pour faire échapper le contrat d’expert-comptable à la fixation unilatérale du prix.