Comment s’inscrire sur la liste des médiateurs ?

Chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs pour l’information des juges en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 pris dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette liste permet au juge de désigner un médiateur dans le but de résoudre le litige de manière amiable. Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 a modifié les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d’appel et un arrêté du 29 janvier 2021 précise les pièces justificatives à joindre à une demande d’inscription sur la liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre dernier est venu apporter des précisions sur les conditions de formation et d’expérience nécessaires. L’occasion de faire le point sur les conditions d’inscription sur la liste des médiateurs.

A., 29 janv. 2021, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, NOR : JUSC2103393A

D. n° 2021-95, 29 janv. 2021, portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, NOR : JUSC2030034D

Quelles sont les conditions de fonds relatives aux qualités (I) de celui qui demande son inscription sur la liste des médiateurs et la procédure (II) à suivre pour l’obtenir1 ? La simple assimilation à la liste des experts judiciaires ne tient pas compte des différences essentielles entre les deux fonctions, ce qui conduit à établir des distinctions entre ces deux listes2.

I – Qualités du médiateur

Les médiateurs doivent être inscrits sur des listes établies par les cours d’appel et pour cela justifier de conditions non cumulatives (A) de formation et d’expérience professionnelles et d’autres (B) tenant à l’absence de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation qui doivent être appréciés par les juges qui procèdent à l’inscription. C’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel qui dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale3.

A – Des qualités non cumulatives L’inscription d’une personne sur la liste des médiateurs implique que celle-ci justifie de manière cumulative4, comme l’indique le texte qui relie ces deux exigences par la conjonction « ou »5, de qualités liées à sa formation et à son expérience professionnelle et à sa probité et à d’autres qualités qui sont des conditions nécessaires. Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit les conditions requises ou des dispositions propres à certains domaines particuliers comme la médiation familiale6. Parmi les qualités exigées il y a la formation (1) et l’expérience (2) qui font l’objet d’une appréciation stricte. 1 – Formation Il est exigé du candidat la justification d’une formation mais pas d’un diplôme7. Une formation n’équivaut pas à un diplôme, et inversement : doit donc être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui rejette une demande d’inscription sur la liste des médiateurs au motif que l’intéressée ne justifie pas d’un diplôme alors qu’il n’est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation8. La formation consiste en la transmission de connaissances utiles et pertinentes à l’exercice d’une activité, tandis qu’un diplôme est une validation de la compréhension et de la maîtrise des connaissances par une série d’évaluation. Or le texte réglementaire précise que seule une formation est impérative et non un diplôme. Une décision de rejet ne peut pas être fondée sur l’absence de diplôme9. 2 – Expérience Le candidat à l’inscription doit justifier d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation10. À suivre littéralement le texte réglementaire, cette condition renferme une alternative : une personne dépourvue de formation pourrait néanmoins figurer sur la liste grâce à son expérience acquise avec le temps ; de même, inversement, pour une personne ayant suivi une formation attestant l’aptitude à la pratique de la médiation mais ne justifiant pas d’expérience. Il ressort des décisions rendues sur ces questions que la jurisprudence estime que l’assemblée générale de la cour d’appel dispose d’une appréciation relativement discrétionnaire sur cette condition11. Il avait en effet été admis que l’assemblée générale de la cour d’appel peut jauger la capacité de la personne concernée et évincer celles qui n’ont soit aucune formation, soit aucune expérience. De même pour écarter les personnes dont la formation est temporellement trop rapprochée de leur demande d’inscription sur la liste12. Toutefois la Cour de cassation vient de préciser que, si le candidat n’a pas d’expérience, les magistrats du siège de la cour d’appel doivent « apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation »13.