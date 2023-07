La fin de non-recevoir tirée du défaut de la conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier

Une large majorité de praticiens (avocats et juges) et de théoriciens (universitaires) croyaient – dur comme fer – au caractère obligatoire de la conciliation préalable instaurée par la loi applicable à la résolution des conflits professionnels entre avocats. Or à travers deux arrêts rendus le 8 mars 2023 (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-19620 – Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 22-10679), la première chambre civile de la Cour de cassation a déclenché un coup de tonnerre dans un ciel relativement serein en désavouant les cours d’appel qui ont admis ou relevé d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut de conciliation préalable. Cette jurisprudence traduit une certaine réticence – ou prudence ? – de la Cour à l’égard de la conciliation préalable prévue par une loi ou un contrat. Mais, plus fondamentalement, elle rend compte de l’incomplétude de l’édifice « amiable » et légitime une réflexion sur le régime de la conciliation dans les litiges professionnels entre avocats. Cela amène à suggérer une consécration formelle du caractère obligatoire de la tentative de conciliation préalable et à esquisser les modalités de sa mise en œuvre.

1. Du temps où la clarté de la loi et la lisibilité de la jurisprudence régnaient… Autrefois, le législateur « parlait » peu, mais utile. La loi prescrivait, jamais elle ne s’encombrait d’artifices susceptibles de diluer sa vigueur et de compromettre son application. Autrefois, tout semblait élever le juge au-dessus de l’homme et l’approcher de la divinité. La lisibilité et la stabilité de ses décisions forçaient l’admiration et suscitaient l’adhésion : « Ce respect, cette sainte frayeur, et cette espèce de religion, avec laquelle on dirait que le timide plaideur y vient invoquer la puissance du magistrat (…), l’autorité suprême et le destin irrévocable des oracles qui sortent de sa bouche »1. Mais là, c’était autrefois ! Aujourd’hui, la loi bégaie et le juge hésite. Cette situation est particulièrement observable en matière de modes amiables de règlement des différends (MARD), car le silence ou le manque de clarté de la loi2 est la première cause de l’instabilité de la jurisprudence3. La présente réflexion s’intéresse à la conciliation préalable à la saisine du bâtonnier dans les litiges professionnels entre avocats. Elle s’appuie sur deux arrêts récents de la Cour de cassation. Rendus le 8 mars 2023, ces arrêts portent sur des affaires similaires et traitent un même problème relatif au caractère obligatoire ou non de la tentative de conciliation prévue par les textes fondamentaux de la profession d’avocat.

2. Des affaires similaires : conflits professionnels entre avocats. Dans la première affaire (CA Toulouse, 2 juin 2021, n° 20/02178)4, après la dissolution de la société civile professionnelle d’avocats (SCPA) dans laquelle elle était associée, madame D. a saisi le bâtonnier du barreau en vue de l’arbitrage du litige l’opposant à madame E., relatif à la régularisation des comptes et la prise en charge de certains frais de la société. Faute de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois prévu par la loi5, la requérante a saisi la cour d’appel6 de Toulouse7 qui a rejeté sa requête aux fins d’arbitrage pour défaut de conciliation préalable. C’est ainsi que madame D. s’est pourvue en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel une violation des dispositions de loi qui, selon elle, ne consacre pas une tentative de conciliation préalable dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage. Dans la seconde affaire (CA Montpellier, 11 déc. 2019, n° 19/01166)8, à la suite de la rupture de son contrat de collaboration, madame Y. a conclu une transaction avec la société PVB avocats. Or, quelque temps après, elle a saisi le bâtonnier en nullité de ladite transaction et en paiement des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral. Le bâtonnier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable soulevée par la société défenderesse et a fait droit à la demande de madame Y. La société a formé un appel contre la décision du bâtonnier et obtenu gain de cause. C’est ainsi que madame Y. s’est pourvue en cassation où elle remet davantage en cause le formalisme de la tentative de conciliation préalable prévu par la loi.

3. Un même problème : le caractère de la tentative de conciliation préalable. Comme on peut le constater, toutes ces affaires posent un même problème, relatif au caractère obligatoire ou non de la conciliation préalable dans les litiges professionnels entre avocats. Cette conciliation préalable est prévue par l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 19719 ainsi que les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 199110. Il résulte en substance de ces textes que, à « défaut de conciliation », l’une ou l’autre partie au litige peut saisir le bâtonnier d’une demande d’arbitrage. Toute la question est de savoir si cette tentative de conciliation préalable est obligatoire et prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande d’arbitrage. En d’autres termes, peut-on invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier ?

4. Des interprétations divergentes : bâtonnier vs cour d’appel. La réponse à cette question ne fait pas l’unanimité entre les différentes corporations judiciaires. D’un côté, les bâtonniers des barreaux de Toulouse et de Montpellier décident d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable à l’arbitrage. Cela signifie que, selon eux, l’absence de conciliation préalable n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête aux fins d’arbitrage. Or, d’un autre côté, les cours d’appel de Toulouse et de Montpellier adoptent la solution contraire, en estimant que la conciliation prévue par les textes est un préalable obligatoire dont la méconnaissance entraîne l’irrégularité de la procédure et justifie l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage. En l’espèce, elles décident que la saisine des bâtonniers était irrégulière et que la demande d’arbitrage était irrecevable. Au cœur de cette divergence, se trouve l’interprétation des dispositions applicables à la résolution des litiges professionnels entre avocats. En effet, celles-ci ne disposent pas expressis verbis que le défaut de tentative de conciliation entraîne l’irrecevabilité de la requête aux fins d’arbitrage. Face au halo d’incertitude qui résulte de cette situation, l’éclairage de la juridiction de cassation était nécessaire.

5. Une solution identique de la Cour de cassation. La décision de la Cour de cassation était particulièrement attendue car, très souvent, les litiges entre avocats trouvent leur dénouement au stade de l’appel. À notre connaissance, c’est la première fois que la haute juridiction de l’ordre judiciaire est appelée à se prononcer sur la question. Dans les arrêts du 8 mars 2023, sa réponse est identique : « Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ». Sur la forme, deux remarques s’imposent. D’une part, la première chambre de la Cour de cassation statue en formation de section, ce qui signifie que la question posée présente une certaine difficulté11. D’autre part, l’arrêt est lettré « B » et destiné à une publication au Bulletin des arrêts de la chambre civile. Sur le fond, l’arrêt apporte sa pierre à la construction du régime de conciliation préalable. D’un point de vue théorique, elle permet d’envisager une distinction entre « la conciliation préalable », la « conciliation préalable obligatoire »12 et « conciliation préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité » de la demande en justice (ou de demande d’arbitrage). À n’en pas douter, ces trois types de conciliation préalable n’ont pas la même intensité et ne sont donc pas soumis aux mêmes règles. Cela entraîne immanquablement des conséquences dans la pratique et peut influencer globalement le regard qu’on porte sur les MARD prévus par la loi ou la convention.

6. Un enjeu important pour le développement de l’amiable. À quoi servirait-il de prévoir une conciliation préalable, dans la loi ou le contrat, si le non-respect de cette formalité n’entraîne aucune conséquence procédurale ? Tel est finalement l’enjeu de la réflexion. Dans cet esprit, il convient d’apprécier la cohérence interne de la solution de la Cour au double regard de la lettre et de l’esprit des dispositions applicables aux conflits professionnels entre avocats. De même, la cohérence externe des arrêts du 8 mars 2023 mérite d’être questionnée lorsqu’on les replace dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de conciliation et surtout dans le contexte actuel de la politique de l’amiable engagée par le ministère de la Justice. Il en va de même lorsqu’on se réfère à la position du Conseil national des barreaux et aux travaux qu’il a entrepris en matière de résolution des conflits professionnels entre avocats. Ainsi, à l’analyse et dans un premier temps, force est de constater que ces deux arrêts traduisent une certaine réticence de la Cour de cassation à l’égard des fins de non-recevoir tirées du défaut de conciliation préalable (I). Cette réticence est perceptible peu importe que la conciliation préalable émane d’une loi ou d’un accord des parties au litige, ce qui remet à l’ordre de la discussion la problématique de la clarté de la loi et de l’opérationnalité des clauses contractuelles. Cependant, il faut se garder de conclure à une « récusation jurisprudentielle » des MARD en général et de la conciliation en particulier. Au contraire, les arrêts rapportés devraient stimuler la réflexion sur les moyens de garantir l’effectivité et l’efficacité de la conciliation. De ce point de vue et dans un second temps, la jurisprudence de la Cour de cassation offre au législateur l’opportunité de clarifier définitivement le régime de la conciliation préalable (II).