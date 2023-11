« Les Mômes du Palais », une association pour les enfants des avocats parisiens

Déjà étoffé, le contingent des associations du barreau de Paris se voit enrichi par la création d’une nouvelle structure : Les Mômes du Palais. Cette association souhaite, dans un premier temps, « recréer le Noël du palais de justice de Paris », avant de développer une série d’actions pour les jeunes avocats et leurs enfants. « Notre champ d’action est volontairement large afin de soutenir un maximum de perspectives », détaille Carole Vercheyre-Grard, avocate et présidente de l’association. Rencontre.

Actu-Juridique : Pourquoi avez-vous décidé de créer cette association Les Mômes du Palais ?

Carole Vercheure-Grard : Mon projet vise en réalité à relancer une initiative qui était déjà existante il y a une vingtaine d’années au sein du barreau de Paris. Je me rappelle qu’à mes débuts il y avait, tous les ans, un événement organisé au moment des fêtes de Noël. C’était pour moi, mes confrères et leurs enfants, un moment de partage très important. Une occasion unique de nous retrouver dans un cadre différent. C’est donc ce souvenir qui m’a poussé à cette réflexion finalement assez classique puisqu’elle est toujours pratiquée dans de nombreux barreaux de France.

AJ : Votre ambition va-t-elle au-delà des fêtes de fin d’année ?

Carole Vercheure-Grard : Notre premier projet porte en effet sur l’organisation d’un arbre de Noël, néanmoins, nous souhaitons créer, avec l’ensemble des confrères déjà engagés, d’autres temps et soutenir d’autres intentions. À Paris, en particulier, nous connaissons tous les difficultés que rencontrent les jeunes parents pour faire garder leurs enfants. C’est un sujet ô combien préoccupant. La création d’une structure de garderie serait fort utile à cet égard. Nous pensons également organiser des sorties extrascolaires, des animations, des échanges, etc. Notre champ d’action est volontairement large afin de soutenir un maximum de perspectives.

AJ : Est-ce à dire qu’il est difficile aujourd’hui d’être jeune parent et avocat ?

Carole Vercheure-Grard : Les jeunes confrères, comme leurs aînés en leur temps, ont évidemment besoin d’être soutenus. Tout le monde sait combien il peut être compliqué de conjuguer vie professionnelle et vie privée. Notre association a donc pour objectif d’aider les confrères dans ce moment charnière de leur vie à l’instar de ce qui pouvait être fait auparavant. Il y a vingt ans, le tribunal de commerce abritait une garderie. C’était un avantage considérable pour les confrères qui recouraient à ses services. Or, aujourd’hui, les besoins des jeunes parents sont toujours pressants. Profiter d’un tel lieu d’accueil serait une opportunité formidable pour eux.

AJ : Vous dites également vouloir « renforcer le lien intergénérationnel, faire connaître aux plus jeunes les métiers du droit et transmettre les valeurs des avocates et avocats ». Comment espérez-vous réussir à faire cela précisément ?

Carole Vercheure-Grard : Beaucoup d’initiatives existent déjà, à destination notamment des plus jeunes, je pense par exemple à InitiaDROIT. Évidemment, il n’est pas question pour nous de nous substituer à cette action ou à n’importe quelle autre structure déjà active. Notre association concerne un autre public : les enfants des avocats. Il est vrai que chacun d’entre nous aime évoquer, dans la sphère privée, sa profession, ses dossiers ou ses aléas. Néanmoins est-ce suffisant pour donner le goût du droit ou tout simplement pour montrer l’envers du décor à nos enfants ? Nous allons donc essayer de nous atteler à cela. À leur faire découvrir les lieux de justice par exemple et à essayer de leur transmettre des valeurs qui nous sont chères. Aussi, il me semble utile que les enfants connaissent le quotidien de leurs parents. Cela peut être salutaire de savoir où maman ou papa travaille, et comment.

AJ : Vos confères du barreau ont-ils déjà manifesté leur intérêt pour votre projet ?

Carole Vercheure-Grard : Oui l’idée a été très bien accueillie. Nous comptons déjà près de 90 adhérents et nous espérons amplifier le mouvement via une série de communications. Par ailleurs, l’organisation de notre premier événement autour de Noël devrait nous permettre de nous faire connaître et de compter sur de nouveaux soutiens.