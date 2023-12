Dispense d’assistance pour l’action en justice du curatélaire concernant un acte relatif à sa personne en santé psychiatrique

En vertu des articles 415 et 459 du Code civil et L. 3211-12 du Code de la santé publique, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. La décision qui concerne l’action en justice du curatélaire sans assistance du curateur dans le domaine personnel invite à s’interroger sur la portée de l’autonomie reconnue au majeur protégé.

Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, no 23-10096

Les soins psychiatriques sans consentement animent le contentieux1. La protection des droits et libertés des malades est une forte préoccupation en ce domaine sensible. La décision commentée s’inscrit dans le croisement du droit de la santé et de la protection juridique des majeurs comme le montre son visa hybride. L’indépendance du traitement médical et du traitement juridique est un acquis, l’un n’ayant pas de répercussion automatique sur l’autre et inversement2. Néanmoins, un majeur protégé peut connaître des soins psychiatriques sous leurs différentes formes. L’enjeu de la présente affaire est de déterminer la marge d’initiative du curatélaire s’agissant des actions en justice pouvant être exercées afin de discuter les décisions relatives à sa santé mentale. La réponse qui est donnée est susceptible d’avoir une portée pratique bien plus importante que le champ de la santé. Elle mérite donc de retenir l’attention3.

En l’espèce, la curatélaire a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-1) qui peut être une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins4, ayant ainsi qualité pour agir dans son intérêt5. Une telle décision doit être justifiée au regard de la situation de l’intéressée : « Ses troubles rendent impossible son consentement (…) [et] son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée [par la loi à laquelle il est renvoyé] ». Quelques jours après, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) (CSP, art. L. 3211-12-1) qui a ordonné la poursuite de cette mesure.

La curatélaire qui souhaitait la mainlevée a fait appel, sans assistance, de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris. Cet appel a été déclaré irrecevable pour défaut de capacité juridique, en l’absence de régularisation par le curateur (§ 9 de l’arrêt) : « L’acte d’appel d’un curatélaire, formé sans l’assistance de son curateur, est régularisable jusqu’à ce que la cour d’appel statue »6. Sur pourvoi défendant la qualité à agir seul (§ 4), la cassation est intervenue sans renvoi (§ 12 et dispositif).

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la curatélaire pouvait ou non exercer un recours en justice, sans assistance, pour remettre en cause une décision lui imposant des soins psychiatriques7. On devine l’enjeu au regard de la liberté de l’individu8. On soupçonne le télescopage avec les dispositions du Code civil. S’agissant des soins psychiatriques, les textes n’ont pas essuyé profondément9 le vent fort du changement10 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique11. L’interférence se manifeste néanmoins qui oblige à l’articulation.

On traitera successivement de l’option ouverte des textes applicables (I) et du choix de l’autonomie de principe (II).