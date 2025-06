Irrégularité d’un placement en UMD : la mainlevée suppose une « atteinte aux droits » du malade

L’irrégularité du transfert d’un patient en unité pour malades difficiles ne peut entraîner la mainlevée que de cette décision et non de la mesure de soins sans consentement qui en constitue le cadre. Une telle sanction ne peut en outre être prononcée que lorsque le vice procédural a entraîné une « atteinte aux droits » de l’intéressé. La Cour de cassation étend ainsi aux décisions d’admission en UMD le régime des mainlevées conditionnées par la présence d’un grief, prévu à l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique.

Cass. 1re civ., 19 mars 2025, no 24-10.643, F–B

Les unités pour malades difficiles (UMD) sont des unités sécurisées conçues pour accueillir des malades identifiés comme dangereux, souvent auteurs d’infractions graves et « dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières »1. Elles sont anciennes, la première ayant été créée à Villejuif en 1910. On en compte aujourd’hui une dizaine sur le territoire français, toutes rattachées à des établissements publics de santé mentale2. La décision d’admission au sein d’une UMD est prise par le préfet3. Elle ne peut concerner, outre les personnes déclarées irresponsables pénalement, que celles qui sont admises en soins sur décision d’un représentant de l’État (SDRE), c’est-à-dire des malades mentaux dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté des personnes4. Dans cette dernière hypothèse, il y a donc deux décisions préfectorales distinctes : l’admission en soins sans consentement, à laquelle se superpose l’admission au sein de l’UMD. La levée de la mesure relève également des attributions du préfet5, mais le juge judiciaire peut également la prononcer, à la demande du malade, lorsqu’il constate que les conditions légales de l’admission ou du maintien dans l’unité ne sont pas ou plus réunies. Les incertitudes relatives au juge compétent ont récemment été levées par une décision du Tribunal des conflits ayant jugé que la juridiction judiciaire était « compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité »6. C’est plus précisément au juge de la mainlevée, jusqu’à il y a peu le juge des libertés et de la détention (JLD) et désormais un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire7, qu’il revient de trancher le litige, ce qu’illustre l’affaire jugée par la Cour de cassation le 19 mars 20258.

L’espèce concerne un patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision préfectorale au mois de mai 2023. Au regard de son état, l’homme est transféré au sein d’une UMD le 25 septembre 2023, sans que cette décision de transfert lui soit cependant notifiée. Saisi par le préfet dans le cadre du contrôle périodique obligatoire, le JLD ordonne le maintien du malade sous le régime de l’hospitalisation complète. Ce dernier interjette appel, mais le premier président de la cour d’appel de Toulouse confirme la décision de première instance. L’intéressé forme alors un pourvoi en cassation contre l’ordonnance toulousaine. Il reproche en substance au juge du second degré de s’être contenté de constater que le transfert en UMD était nécessaire au regard de son état de santé et n’aurait « pas généré de changement de cadre juridique s’agissant de la poursuite d’une hospitalisation complète », sans rechercher si l’irrégularité découlant du défaut de notification de cette décision ne portait pas atteinte aux droits du patient. Précisément, selon lui, cette irrégularité procédurale porte nécessairement atteinte aux droits du malade, lorsqu’elle l’empêche d’être informé de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours, en violation de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique. Elle doit, dès lors, entraîner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile : « Il résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant un placement en UMD ne peut donner lieu qu’à la mainlevée de ce placement, s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ». Or, « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir constaté que l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant transfert en UMD n’avait pas été notifié [au patient], le premier président a retenu que ce transfert n’avait pas entraîné de changement de cadre et de régime juridique, s’agissant de la poursuite d’une hospitalisation complète et qu’il était commandé par la nécessité d’adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge de M. I. dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son comportement hétéro-agressif réitéré à l’endroit des soignants et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes et estimé, en conséquence, qu’une atteinte concrète à ses droits découlant de cette irrégularité n’était pas caractérisée ». La Cour de cassation apporte ici deux précisions importantes : d’une part, l’irrégularité du transfert en UMD n’est susceptible d’emporter la mainlevée que de l’admission du patient au sein de l’unité et non de la mesure de soins sans consentement (I) ; d’autre part, le vice procédural n’entraîne la levée du placement en UMD qu’en cas d’atteinte aux droits de l’intéressé, c’est-à-dire en présence d’un grief (II).

I – L’irrégularité du placement en UMD sans incidence sur la mesure de soins sans consentement La solution permet, en premier lieu, de confirmer la relative autonomie des deux décisions préfectorales. Le transfert en UMD s’analyse comme une décision administrative distincte de la mesure de soins sans consentement. Il en résulte qu’un vice de fond (légalité interne) ou de procédure (légalité externe) affectant la première ne saurait contaminer la seconde. Un tel vice ne peut entraîner que la mainlevée du placement en UMD et le retour en service psychiatrique dit ordinaire, non la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous le régime de la contrainte. L’inverse n’est pas vrai. La levée de la mesure de SDRE entraîne logiquement la sortie du malade de l’UMD, ce qui ressort des dispositions du Code de la santé publique9. Il en va ainsi parce que l’admission en UMD, bien que résultant d’une décision administrative propre de l’autorité préfectorale, ne constituerait qu’une « modalité d’hospitalisation », selon les termes employés par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué10. La haute juridiction, qui qualifiait alors de manière surprenante cette admission de « mesure médicale »11, en avait déduit l’incompétence du JLD12, avant que le Tribunal des conflits ne vienne contredire cette position13. Ce dernier voit dans l’admission en UMD une « conséquence » pouvant résulter d’une mesure de soins sans consentement, commandant la compétence du juge judiciaire. L’accessoire suit en quelque sorte le principal. Une modalité d’hospitalisation ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement ne saurait survivre à ce dernier. La solution est sur ce point comparable à celle qui prévaut en matière d’isolement ou de contention d’un patient, à ceci près qu’il s’agit cette fois d’une décision de nature médicale et non administrative. L’illégalité d’une telle décision, prise par le psychiatre en « dernier recours » et « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui »14, ne peut entraîner que la levée de celle-ci et non la levée de la mesure de soins sans consentement qui en constitue le support15. À l’inverse et fort logiquement, la levée de cette dernière mesure met immédiatement fin à l’isolement ou à la contention, qui ne peuvent être décidés, rappelons-le, que dans le cadre d’un régime de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète16, mais non en soins libres ni dans le cadre d’un programme de soins. En l’espèce, la demande de mainlevée du SDRE formulée par le patient était donc vouée à l’échec. Seule la levée du placement en UMD était envisageable, à condition toutefois de démontrer la présence d’un grief en lien avec le défaut de notification de la décision.