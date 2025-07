Accident mortel du travail : autopsie, procédure contradictoire et secret médical

Il y a quelque temps, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en matière de reconnaissance de maladie professionnelle. La présente décision en tire les conséquences concernant les accidents mortels du travail en refusant à l’employeur, au nom du secret médical, la communication du rapport d’autopsie faisant suite au décès de la victime.

Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, no 22-22.634

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a formé un arrêt rendu dans le litige l’opposant à une société, défenderesse à la cassation à propos d’une situation d’accident mortel du travail.

Un salarié a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail et déclaré décédé. L’employeur a transmis à la CPAM une déclaration d’accident mortel du travail.

Après avis donné aux parties1, la Cour de cassation a, en relevant d’office un moyen de pur droit2, qu’elle a substitué au motif erroné invoqué, cassé la décision attaquée en se fondant sur le secret médical3, et en a tiré les conséquences qui s’en imposaient.

La juridiction s’est donc trouvée saisie de la question de la conciliation entre le droit de l’employeur à bénéficier du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction au terme de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel d’un accident mortel permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle4, et celui de la victime au respect du secret de ses données.

Cette affaire, jugée selon les règles antérieures à la réforme des règles de procédures concernant la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles5, applicable aux sinistres déclarés à partir du 1er décembre 2019, a dégagé une règle applicable tant avant qu’après cette date, qui est celle de l’entrée en vigueur de la reforme des contentieux sociaux tant elle statue sur des problèmes fondamentaux de droit de la procédure civile6, au sens large, tel le contradictoire7, et le droit de la santé8, ou encore la protection du secret médical9.

Un employeur transmet à une CPAM une déclaration d’accident mortel du travail concernant un de ses salariés, déclaré décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail.

La caisse ayant, après enquête, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur, se prévalant de l’existence d’un rapport d’autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, saisit d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale10 pour en avoir communication et, à défaut, obtenir l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse11.

La présente décision statue sur la question de la conciliation entre le droit, au bénéfice de l’employeur, du respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction au terme de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel d’un accident mortel et celui de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre qui s’inscrit dans la suite d’un revirement de jurisprudence sur ces questions12. La présente décision se penche sur ces problèmes en procédant à une analyse méticuleuse des textes, de la jurisprudence et des principes juridiques applicables à ces questions portant sur un des droits fondamentaux de la personne : le droit à la préservation du secret médical et un principe fondamental de la procédure : le contradictoire de la procédure. Si dans cette confrontation entre deux principes fondamentaux le secret médical doit prévaloir sur le contradictoire, celui-ci est néanmoins protégé efficacement. La reconnaissance des accidents du travail passe par une procédure contradictoire à l’égard de l’employeur (I), mais le secret médical ici déclaré opposable à l’employeur en est une limite (II), qui dans la présente décision a justifié la non-communication à l’employeur du rapport d’autopsie concernant la victime.

L’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l’instruction par la CPAM est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de l’accident de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime13. Ceci permet l’existence d’une procédure contradictoire respectant les droits de l’employeur et aussi le secret médical de la victime et de ses ayants droit.

I – Caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance des accidents du travail La procédure d’établissement et de caractérisation des accidents du travail, y compris mortels, est contradictoire dès le stade de l’instruction (A), son non-respect entraîne des sanctions, spécialement l’inopposabilité à l’employeur des décisions des caisses de sécurité sociale, ce qui est l’essentiel de sa portée (B). Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise14. La caractérisation de l’accident du travail passe par une procédure contradictoire d’instruction et de jugement obligeant à s’interroger sur sa portée. A – Le principe du contradictoire dans la phase d’instruction Si l’accident a entraîné le décès de la victime, une enquête est obligatoire. L’instruction appartient à la caisse primaire, en partenariat avec le service du contrôle médical, dont les avis s’imposent à la caisse15. 1 – Le principe du contradictoire et l’instruction de la demande L’employeur a droit à une procédure contradictoire16 dès le stade de l’instruction par la CPAM. Grâce à la numérisation, le contradictoire semble renforcé en ce que les employeurs et les assurés peuvent accéder tout au long de la procédure au dossier d’instruction, formuler des observations et ajouter des éléments que la caisse doit prendre en considération. L’instruction se réalise à partir des pièces non couvertes par le secret médical. L’employeur, qui a connaissance de l’accident puisqu’il lui est déclaré, est informé tout au long des différentes phases de la procédure, ce qui a pour objet de lui permettre de formuler des réserves motivées17 livrées à l’appréciation des juges18. La CPAM procède à un examen, sous forme de questionnaire, des circonstances ou de la cause de l’accident. Avant l’expiration du délai d’instruction, elle informe de cette démarche le salarié concerné ainsi que son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou moyens dématérialisés maintenant admis19. Elle peut aussi soumettre le salarié à un examen médical par un médecin-conseil, ce qui bien évidemment en cas d’accident mortel de travail s’avère impossible. Avant de prendre sa décision, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier20, qui doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par elle, les informations qui lui sont parvenues de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, mais en respectant le secret médical dû à la victime, dans le dossier présenté par la caisse à la consultation, ne figurent pas, parmi les certificats, les avis délivrés après le certificat médical initial. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur, ce dernier ayant eu communication de la déclaration et du certificat médical initial. L’opposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à ce que l’employeur en conteste le caractère professionnel. En matière d’accidents du travail21, le principe du contradictoire est un vecteur d’équilibre dans l’administration des preuves. Il exige des organismes de sécurité sociale l’effectivité de la communication des pièces. Les employeurs invoquent souvent la violation du principe du contradictoire afin d’obtenir l’inopposabilité des décisions des caisses22. 2 – Le principe du contradictoire et le recours judiciaire À l’occasion de l’introduction de sa requête, l’employeur indique le nom et l’adresse du médecin qu’il mandate pour recevoir les documents médicaux23. Le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de l’assuré24. Le greffe va demander par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical réalisé par le médecin-conseil ainsi que le rapport réalisé par la commission médicale du recours amiable. Le médecin mandaté par l’employeur a droit aux mêmes pièces que celles communiquées à l’expert25. Il sera également destinataire du rapport médical intégral de ce dernier26. En pratique, la caisse ne détient pas les pièces médicales à l’exception de celles non couvertes par le secret médical. La communication par la caisse de l’intégralité du rapport médical de l’assuré au médecin mandaté par l’employeur est subordonnée à l’organisation d’une mesure d’expertise27. La jurisprudence sanctionne par l’inopposabilité la décision de la caisse lorsque celle-ci ne communique pas les documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge28 en estimant que la caisse viole alors le contradictoire. Après avoir informé la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur, de cette saisine et des dates d’échéance des différentes phases, la caisse met le dossier qu’elle a constitué29 à leur disposition pendant 40 jours francs. Lorsque la caisse engagera des investigations, un questionnaire sera obligatoirement adressé à l’employeur, à la victime ou à ses représentants30. En droit de la sécurité sociale, le contradictoire occupe une place encore importante, mais il convient d’en garder la juste mesure sans lui conférer une portée excessive. La loi instaure un socle minimal de garanties : la personne doit être en mesure de présenter ses observations écrites avant la décision et, le cas échéant, sur sa demande, sauf abus, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix31. Dans la présente espèce, les juges, à bon escient, ont fondé leur décision sur les dispositions spéciales, issues du Code de la sécurité sociale32. En matière d’accidents du travail, il est admis de longue date que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision33, cela à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La décision de la caisse doit être motivée. Le défaut de motivation est sanctionné par l’inopposabilité des délais de recours34. La méconnaissance des règles procédurales propres à la procédure d’instruction n’entraîne aucune conséquence particulière à l’égard de la victime ou de ses ayants droit, le juge restant tenu de statuer sur le fond du litige. B – La portée du contradictoire dans la procédure Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction35. La procédure précontentieuse s’accommode de certains secrets, alors que le principe du contradictoire requiert la transparence, notamment au stade de la procédure contentieuse dans le cadre des affaires de sécurité sociale. Lorsqu’avant de prendre sa décision elle a procédé à une enquête, la caisse communique aux ayants droit de la victime et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier36. Le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. En cas de non-respect par la caisse de son obligation d’information pesant sur elle lorsqu’elle procède à une instruction37, on en déduit que la décision de prendre en charge est inopposable à l’employeur38. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse d’assurance maladie doit informer l’employeur : de la fin de la procédure d’instruction ;

des éléments susceptibles de lui faire grief ;

de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

de la possibilité de consulter le dossier. Le respect de ce formalisme s’impose à la caisse sans que l’employeur ait à démontrer que la décision lui fait grief. Cette obligation d’information pesant sur la caisse dès lors qu’elle procède à une instruction permet d’assurer la mise en œuvre du respect du contradictoire de la procédure. La caisse ne saurait s’exonérer de cette obligation pour un quelconque motif39. Vu le contenu de l’obligation d’information pesant sur la CPAM dès lors qu’elle procède à une instruction40 en cas de non-respect de celle-ci, on en déduit que la décision de prendre en charge est inopposable à l’employeur41. Un délai trop court pour consulter le dossier et faire valoir ses observations est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire42, sur lequel la jurisprudence fait preuve de vigilance43. La caisse est tenue, quelle que soit la décision qu’elle rendra, de permettre à l’employeur de prendre connaissance du dossier, et ce, afin d’assurer le principe du contradictoire44 tout en tenant compte du secret médical.