Calcul des effectifs dans un groupement d’employeurs : les apports de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Les modalités de calcul des effectifs ne sont pas le seul domaine où les règles applicables aux groupements d’employeurs ont été élaborées par strates successives. L’identification de l’employeur – groupement d’employeurs ou entreprise utilisatrice –, à partir duquel doit s’apprécier une disposition contenue dans le Code du travail ou dans le Code de la sécurité sociale, en est un autre. Force est de constater que les apports de la loi du 26 décembre 2023 ne font que renforcer le sentiment d’enchevêtrement de normes sans suffisante coordination.

Le dernier exemple est en lien avec le recours au contrat de formation en apprentissage au sein d’un groupement d’employeurs 16 . Ainsi, lorsque l’apprenti est embauché par un groupement d’employeurs, c’est au niveau de l’entreprise accueillant l’apprenti que s’apprécie le nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage et non au niveau du groupement d’employeurs 17 . Le même raisonnement s’applique en matière de recours à un contrat de professionnalisation 18 .

La réponse apportée de manière similaire par le ministère du Travail 13 et la jurisprudence applicable aux salariés temporaires qui peut être, dans le cas présent, transposée 14 est que le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, posé par l’ article L. 1253-9 du Code du travail , permet aux salariés d’un groupement d’employeurs de bénéficier de ce type de prime au sein de chaque entreprise où ils sont mis à disposition. De plus, lorsqu’une prime est attribuée à un même salarié par plusieurs entreprises utilisatrices ou par une ou plusieurs entreprises utilisatrices et par le groupement d’employeurs, chacune des entreprises ayant attribué la prime est considérée, pour l’appréciation du respect des conditions d’attributions prévues par chaque dispositif, comme un employeur distinct. Il est ainsi procédé à une forme d’application distributive des avantages financiers octroyés aux salariés mis à disposition, règle qui ne s’applique qu’en la matière 15 .

Le premier concerne le recours à un contrat à durée déterminée (CDD) pour lequel il appartient à l’employeur d’en justifier le motif. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes 10 , il a été reproché à un groupement d’employeurs de ne pas avoir rapporté la preuve d’un surcroît d’activité inhabituel et limité dans le temps ayant nécessité le recours à un CDD alors même que cette condition était remplie pour l’entreprise utilisatrice où a été mis à disposition le salarié. Une même décision a été rendue pour déterminer le caractère saisonnier d’un emploi. Il en résulte que c’est au regard de l’activité du groupement d’employeurs et non de celle de l’entreprise utilisatrice 11 que doit s’apprécier le recours au CDD.

Lorsqu’il s’agit de déterminer l’employeur à partir duquel va être interprétée une règle, force est de constater qu’il n’existe pas, en matière de groupement d’employeurs, une règle uniforme et que l’interprétation retenue par les juges et l’administration du travail peut, dans certains cas, interroger. En voici plusieurs exemples.

Une opération de prêt de personnel met en œuvre un employeur de droit, celui qui assume les obligations mises à la charge d’un employeur, et un employeur de fait, celui à qui va être confié, le temps de la mise à disposition, le pouvoir de donner des ordres et d’en contrôler l’exécution.

B – L’identification de l’employeur responsable

La question de l’identification de l’employeur responsable se pose également en cas de condamnation faisant suite au non-respect d’une disposition législative ou réglementaire intervenu à l’occasion du déroulement d’une mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs. Ce dernier étant l’employeur du salarié mis à disposition, il lui appartient naturellement d’en assumer les conséquences. Mais ce principe ne présente pas un caractère général.

En effet, l’entreprise utilisatrice étant responsable de l’exécution des conditions de travail du salarié mis à disposition19, c’est son représentant légal, et non celui du groupement d’employeurs, qui va devoir assumer toute condamnation pénale qui trouve son origine dans la méconnaissance des règles relatives à la santé et la sécurité du travail20. La question est de savoir si cette responsabilité ne pourrait pas être étendue aux conséquences civiles. La Cour de cassation l’a admis au profit d’un salarié d’une entreprise extérieure intervenant dans une entreprise utilisatrice à l’occasion d’une action en réparation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante21. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a également reconnu la responsabilité de l’entreprise utilisatrice à l’occasion d’un contentieux portant sur la faute inexcusable de l’employeur22. Cette décision n’a pas été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux qui a néanmoins estimé que l’entreprise utilisatrice était responsable conjointement du préjudice avec le groupement d’employeurs23.

Enfin, on notera un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen24 qui a requalifié plusieurs CDD conclus par un salarié en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice où il a été mis à disposition. Cette décision peut surprendre car, à la différence des règles applicables en matière de travail temporaire25, il n’existe pas de dispositions législatives qui autorisent un juge à procéder ainsi.

Plus récemment, la cour d’appel de Pau a condamné in solidum l’entreprise adhérente et le groupement d’employeurs, dans les proportions de 80 % pour la première et 20 % pour le second, à payer au salarié mis à disposition les sommes découlant de la qualification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse26. On notera également que dans cette affaire, seule l’entreprise utilisatrice a été condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié mis à disposition, du jour de la rupture de la relation de travail au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités, le groupement d’employeurs n’ayant pas été associé à cette sanction.

On assiste ainsi à une évolution de la jurisprudence qui admet, de plus en plus, l’engagement de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, alors même qu’elle n’est pas l’employeuse du salarié mis à disposition. Ce changement peut se comprendre car elle est le bénéficiaire de l’opération de prêt de main-d’œuvre. Encore faut-il que l’interprétation des juges se fonde sur des textes qui le permettent, ce qui n’est pas le cas en matière de groupement d’employeurs.

Pour conclure, l’auteur de cet article voudrait rendre un hommage appuyé aux directeurs et directrices de tous les groupements d’employeurs en France qui œuvrent, chaque jour, en faveur du travail à temps partagé alors que les règles légales et conventionnelles qui s’imposent à eux ne favorisent pas la mutualisation de l’emploi entre plusieurs adhérents, qui appliquent une convention collective qui ne correspond pas à l’opération de prêt de main-d’œuvre qu’ils effectuent au quotidien, qui doivent respecter des dispositions législatives et réglementaires très souvent inadaptées.

Contrairement aux idées reçues, la clarification des règles applicables ne passe pas uniquement par des réformes législatives. Bon nombre de dispositions pourraient être harmonisées par la voie d’une convention collective de branche applicable à tous les salariés de groupements d’employeurs. Gageons que cet objectif soit un jour atteint car il constitue l’une des conditions indispensables au développement de ce dispositif original de prêt de main-d’œuvre.