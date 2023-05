CPF : une loi pour lutter contre la fraude

On a identifié certains types de fraudes, les plus fréquentes (A), mais il en existe probablement beaucoup d’autres que l’on pourra découvrir dans l’avenir et contre lesquelles le texte mis en place vise à lutter (B).

Pour convaincre, les fraudeurs prétendent généralement que les crédits de formation sont sur le point d’expirer et qu’il faut donc les mobiliser au plus vite. Or, en réalité, les crédits CPF ne peuvent pas expirer.

Il s’agit de techniques consistant à lancer de fausses offres d’utilisation des crédits CPF, ayant pour unique but d’inciter le titulaire du compte à fournir ses données personnelles telles que le numéro de sécurité sociale, l’état civil, ou encore les identifiants et mots de passe.

On connaît, principalement, deux types de fraudes. D’abord, le phishing ou hameçonnage (1°) et la proposition de formations, réelles mais sans contenu (2°).

B – Un texte pour lutter contre les fraudes

On a cherché à mettre en place une loi dont l’objectif est la lutte contre la fraude au compte personnel de formation8.

Le texte prévoit des interdictions et sanctions et précise les conditions de conclusion des contrats de formation (1°), les mécanismes d’échanges d’informations entre les organismes chargés de la mise en œuvre du CPF (2°), les procédures de contrainte en matière de recouvrement (3°), les règles relatives aux référencements des organismes de formation (4°) et l’encadrement du recours à la sous-traitance (5°).

1 – Interdictions et sanctions Cette loi prévoit d’interdire le démarchage des titulaires d’un CPF par téléphone, par SMS, par mail ou via les réseaux sociaux, si ce démarchage n’a pas lieu au titre d’une action de formation en cours entre le titulaire du CPF et l’organisme de formation9. Il est aussi interdit de collecter les données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte des personnes concernées10 par le compte personnel de formation (CPF) et sa mise en œuvre ou conclure un contrat portant sur des actions de formation11, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci. La personne qui viole ces interdictions sera passible d’une amende administrative maximum de 75 000 € si c’est une personne physique et de 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale12. Cette amende est prononcée, dans les conditions prévues par le droit de la consommation13 pour les sanctions14 du non-respect des règles qu’il édicte chapitre II du titre II du livre V du Code de la consommation15, c’est-à-dire par les agents habilités16 qui sont : les agents de contrôle de l’inspection du travail17 ;

les officiers et agents de police judiciaire ;

les agents des impôts et des douanes ;

les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la Mer ;

les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;

les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;

les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés18 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des Dépôts et Consignations tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme19. Les agents de la CDC peuvent transmettre aux agents de contrôle20 tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

2 – Échanges d’informations Il est aussi prévu de faciliter les échanges d’informations21 entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui gère le CPF et France compétences22, ils peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice23. Il est prévu aussi de permettre aux différents services de l’État24 chargés de lutter contre la fraude au CPF25, aux organismes financeurs26, aux instances de labellisation27, aux organismes et instances délivrant la certification Qualiopi28 et à Tracfin de transmettre des informations à la CDC et à l’Agence de services et de paiement29. Pour la gestion des fonds concernant la formation professionnelle30, la CDC peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations contenues dans les fichiers nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues31 ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées32. La CDC peut recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation33.

3 – Procédures de contrainte De même, il est prévu de permettre à la CDC d’obtenir le recouvrement forcé des fonds détournés34 au titre du CPF et le remboursement des sommes indûment versées ; pour cela elle est autorisée à utiliser la procédure de contrainte. Pour le remboursement des sommes indues qu’elle a versées, la CDC, par son directeur général, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire devant la juridiction compétente35, comporte tous les effets d’un jugement36.

4 – Référencement des organismes de formation La loi décide d’instaurer une procédure de référencement sur le portail numérique https://www.moncompteformation.gouv.fr/37. Les organismes de formation devront satisfaire à plusieurs conditions pour être référencés sur le portail. Des déférencements sont possibles lorsque les conditions exigées ne sont plus remplies.