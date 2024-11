Handicap, refus de prise en charge et recevabilité des recours

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est soumise à des conditions qui peuvent entraîner des recours et pour lesquelles on trouvera ici quelques précisions sur les règles à suivre.

Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, de formes d’aide sociale1. La personne devra faire la preuve de son droit dont l’appréciation est faite de manière individualisée et in concreto.

Le droit à l’aide sociale est fondé sur le besoin, ce qui en fait un droit alimentaire qui perdure tant que l’état de besoin existe. Ce droit ne répond pas uniquement à un besoin en termes de ressources minimums, mais prend également en compte des besoins spécifiques : accompagnement social, éducatif, etc. Le principe de spécialité des formes de l’aide sociale permet de prendre en compte des besoins particuliers liés à certaines populations : personnes âgées, enfants en danger, et personnes handicapées. L’aide apportée devra être utilisée exclusivement à la satisfaction du besoin reconnu. Cela concerne aussi la prestation de compensation du handicap (PCH) qui s’apparente à une prestation d’aide sociale, fait l’objet d’un contrôle d’effectivité et est versée par le département. La juridiction compétente en cas de litige relatif à son versement est la juridiction d’aide sociale (la commission départementale d’aide sociale et, en appel, la commission centrale d’aide sociale).

La loi2 a apporté une avancée substantielle pour le droit des personne handicapées en créant des PCH3, qui ont pour objet de financer les surcoûts consécutifs au handicap et relatifs à des besoins d’aide humaine, technique ou animalière, à l’aménagement du logement ou du véhicule, aux surcoûts liés aux frais de transport ou à la compensation de charges spécifiques ou exceptionnelles, telles que l’acquisition et l’entretien de produits liés au handicap, dont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui était au cœur du litige4, est une déclinaison qui ne concerne que les enfants handicapés.

L’instruction de la demande correspondante, comme pour les demandes de PCH, et les autres prestations au bénéfice des personnes handicapées relèvent de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui est dotée d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de la personne à l’aide d’un guide d’évaluation multidimensionnelle. C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui attribue la prestation de compensation, de nature à créer des contentieux dont certains sont judiciaires et posent le problème de la détermination du tribunal compétent pour statuer.

L’AEEH5 est une aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap de l’enfant de moins de 20 ans. Elle peut être complétée par une majoration pour parent isolé et par des compléments pour compenser des surcoûts et des pertes de salaires en fonction du niveau de handicap de l’enfant.

Les compléments de l’AEEH sont attribués par la CDAPH. Elle est versée par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole.

L’AEEH est composée d’une allocation de base (une aide forfaitaire pour les familles qui s’occupent d’un enfant handicapé) à laquelle peuvent s’ajouter six catégories de compléments, en fonction du niveau de handicap.

Les compléments de l’AEEH visent à compenser :

• des surcoûts : dépenses particulièrement coûteuses liées au handicap ;

• des pertes financières : recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (réduction, cessation ou renoncement d’activité professionnelle d’un des parents, ou embauche d’un tiers).

Toute personne isolée bénéficiant de l’AEEH, ainsi que d’un complément au moins de deuxième catégorie, et qui assume seule la charge d’un enfant handicapé nécessitant le recours à une tierce personne, a droit à une majoration spécifique pour parent isolé.

C’est la MDPH qui examine les critères liés à la situation de handicap de l’enfant et, plus particulièrement, son taux d’incapacité.

L’AEEH peut être attribuée si le taux d’incapacité de l’enfant est :

• supérieur ou égal à 80 % ;

• compris entre 50 % et moins de 80 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ou des rééducations en lien avec le handicap, préconisés par la CDAPH.

Un des compléments de l’AEEH peut être attribué, sur justificatifs, si des critères relatifs aux besoins d’aide humaine ou aux frais à prendre en compte sont remplis.

Pour obtenir l’AEEH, le demandeur doit remplir, dater et signer le formulaire de demande de la MDPH, y joindre les pièces complémentaires obligatoires et l’adresser à cette institution avec un certificat médical, dont la durée a été allongée de six à douze mois, daté et signé par le médecin traitant ou spécialiste. Il doit comprendre, le cas échéant, les volets spécifiques concernant les atteintes auditives ainsi que les atteintes visuelles. Il faut aussi joindre une photocopie recto verso de la pièce d’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de son représentant légal.

Le demandeur doit joindre un justificatif de domicile (pour les enfants, le justificatif de domicile du représentant légal ; pour les personnes hébergées par un tiers, il faut joindre le justificatif de domicile et l’attestation sur l’honneur de l’hébergeant).

Il faut aussi joindre une attestation de jugement en protection juridique pour les personnes concernées.

Pour la recevabilité du dossier, des pièces complémentaires peuvent être demandées lors de l’évaluation de la situation.

Le dossier complet de demande à la MDPH, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives, doit ensuite être déposé ou envoyé à la MDPH du lieu de résidence principale par courrier ou en ligne.

L’AEEH de base peut être cumulée avec les compléments de l’AEEH et avec la PCH. Cependant, il n’est pas possible de cumuler le complément d’AEEH et la PCH.

En ce qui concerne le contentieux, la compétence des tribunaux concernés (I) se répartit entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, ce qui a une incidence sur les procédures de recours (II).

I – Tribunal compétent La compétence des tribunaux concernés se répartit entre le tribunal judiciaire et le tribunal administratif. Selon la nature de la décision contestée, il existe deux tribunaux compétents6. Le tribunal judiciaire est chargé d’examiner les décisions liées à : • l’orientation ou l’insertion scolaire d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ; • la désignation d’un établissement pour enfant, adolescent ou adulte handicapé ; • l’AEEH et ses compléments ; • l’allocation adulte handicapé et son complément (CPR) ; • le renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels (ACFP) ; • la PCH ; • l’accompagnement de personnes âgées handicapées de plus de 60 ans hébergées dans une structure spécialisée ; • la carte mobilité inclusion : mention invalidité/priorité. Le tribunal administratif est chargé d’examiner les décisions liées à : • une orientation ou insertion professionnelle et sociale pour adultes ; • une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; • une désignation d’établissement ou service concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil pour adultes ; • carte mobilité inclusion : mention stationnement.