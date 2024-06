La rigueur des écritures en matière d’appel prud’homal

Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Méconnaît cette disposition la cour d’appel qui accueille une demande de nullité d’un licenciement aux motifs qu’elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l’obligation faite aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 de ce code, ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions, alors qu’elle constate que cette demande n’était pas présentée dans les premières conclusions du salarié.

Cass. soc., 28 févr. 2024, no 23-10295

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface »1.

La procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel oblige les parties à faire valoir par écrit leurs moyens et leurs prétentions. Il en résulte que le juge d’appel n’est valablement saisi que par des prétentions et moyens figurant dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées. À ce titre, les écritures d’appel constituent une étape délicate de la procédure que les avocats des parties doivent parfaire. L’arrêt rendu le 28 février 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation, en matière prud’homale, en est une nouvelle illustration.

L’affaire concernait une salariée engagée en qualité de receveur de transport en commun le 13 novembre 2003 par la société Keolis. Le 26 février 2016, son contrat de travail est rompu pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Rappelons que la déclaration d’inaptitude intervient lorsque le médecin du travail, après avoir échangé avec le salarié et l’employeur2, constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste3. Cet avis d’inaptitude oblige, en principe, l’employeur à proposer au travailleur un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel4. Toutefois, l’employeur est dispensé d’exécuter son obligation de reclassement en cas d’impossibilité de proposer un emploi de reclassement conforme aux exigences légales, en cas de refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions imposées par le législateur ou lorsque l’avis du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi5.

La salariée, accompagnée d’une organisation syndicale, saisit le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par l’employeur. Le conseil de prud’hommes fait droit à sa demande et lui octroie la somme de 25 000 €. L’employeur interjette appel du jugement. En cause d’appel, la salariée intimée demande à titre principal de prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail compte tenu de sa qualité de travailleuse handicapée – le licenciement constituant alors une discrimination fondée sur l’état de santé – et à titre subsidiaire le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de 45 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi. L’employeur soulève en défense l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement car celle-ci n’a pas été formulée dans les premières écritures mais seulement dans des conclusions ultérieures.

La cour d’appel de Lyon écarte l’argument de l’appelant6. Elle considère que la demande de nullité doit être accueillie puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l’obligation faite aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile (CPC) ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur argue que la demande de nullité d’un licenciement pour discrimination et la demande visant uniquement à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent des prétentions distinctes. Or, dans ses premières conclusions d’intimée, la salariée n’avait pas demandé réparation pour licenciement nul, de sorte que cette prétention était irrecevable. En somme, l’employeur invoquait une violation de l’article 910-4 du CPC. Saisie du pourvoi, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle accueille le moyen de l’employeur : si la salariée n’a pas invoqué dans ses premières conclusions la nullité du licenciement, cette prétention présentée dans des conclusions ultérieures n’est pas recevable.

La solution de la Cour de cassation est particulièrement intéressante en ce qu’elle donne des indications tant sur le contenant des prétentions des parties (I) que sur le contenu des conclusions des parties (II).