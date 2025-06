Offre raisonnable d’emploi : précision sur la zone géographique et le salaire

La loi pour le plein emploi avait pour ambition de réduire le taux de chômage à 5 % à l’horizon 2027, en ciblant les personnes les plus éloignées de l’emploi, dont presque 2 millions de bénéficiaires du revenu de solidarité active. Une de ces mesures phare était l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi ne pouvait refuser sans risque d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi et, en conséquence, de perdre ses allocations.

Le présent décret, qui est entré en vigueur le 22 mars 2025, donne maintenant quelques éléments sur la zone géographique de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) et le salaire attendu dans ce cadre, dont il est dit qu’il est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l’emploi ou les emplois recherchés dans cette zone1. Il évoque des problèmes internes (I) et internationaux, spécialement transfrontaliers (II). Il n’est pas certain que, si les juridictions internationales étaient saisies, ce dispositif franchisse le cap de la conformité au droit international du travail.

I – Aspect interne

Une des mesures phare de la loi plein emploi2 est ORE qui correspond, pour un demandeur d’emploi donné, à son niveau de qualifications et de compétences, et, selon le présent décret, à sa localisation géographique et au niveau de salaire normalement pratiqué dans celle-ci. Il s’agit là de standards flous3 dont la mise en œuvre risque d’être source de difficultés.

La loi avait prévu que ses dispositions ne pouvaient obliger un demandeur d’emploi4 à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance (SMIC). Ce qui est ici repris par un décret5 dont les dispositions devraient logiquement être interprétées6 à la lumière de la loi, le décret n’apportant pas de précision concernant le SMIC.

Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’ORE que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter7.

En cas de non-respect du contrat d’engagement, l’opérateur France Travail pourra radier la personne de la liste des demandeurs d’emploi, ce qui montre bien la volonté des promoteurs de la loi de punir les chômeurs plus que de véritablement les aider à trouver un emploi.

Dans l’attente de ce décret, le régime actuel de sanctions reste en vigueur.

Ce décret, qui est entré en vigueur le 22 mars 2025, donne maintenant quelques éléments sur la zone géographique définie dans le cadre de l’ORE (A) et le salaire admissible (B) dans ce cadre, dont il est dit qu’il est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l’emploi ou les emplois recherchés dans cette zone.

Les demandeurs d’emploi, dans leur recherche, doivent bénéficier de l’aide de Pôle emploi – devenu France Travail sans changements véritablement notables dans ses obligations sur ce point – à qui sont conférées les missions d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, de favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle8. Une carence caractérisée de l’institution dans cette mission est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit à l’accès direct effectif au travail) qui, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée, justifie la condamnation de l’institution9. À défaut, Pôle emploi doit être condamné à indemniser le demandeur d’emploi du préjudice subi.

Au vu de ce qui existait déjà avant ainsi que du décret actuel, il existe des éléments pour définir en quoi consiste une ORE10. Le décret donne des précisions en la délimitant approximativement ; les juges auront à préciser ce qu’il faut entendre par le texte car il y a lieu de prendre en compte la zone géographique mais aussi le salaire. Sur ces deux points, les éléments indiqués dans le texte du décret sont de nature à créer bien des difficultés.

A – Offre raisonnable d’emploi et secteur géographique Le décret précise que la détermination de la zone géographique permettant de considérer l’offre d’emploi comme ayant un caractère raisonnable est située « au sein du territoire national »11. Cette zone est particulièrement large et augure bien des difficultés pratiques et juridiques.