Précisions sur la récupération de l’aide sociale à l’hébergement

II – La définition jurisprudentielle de la notion de charge effective et constante

Pour la première fois, la Cour de cassation va s’intéresser à la notion de « charge effective et constante » permettant à un héritier du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement de conserver la part qui est dévolue dans la succession à son profit. Cela s’explique par le fait que ce contentieux n’a été dévolu à la juridiction judiciaire qu’à la suite de la loi de modernisation de la justice, effective au 1er janvier 201921. Antérieurement à la réforme, ce sont les commissions départementales d’aide sociale et les commissions centrales d’aide sociale, juridictions spécialisées ayant disparu, qui s’occupaient des litiges relatifs à l’aide sociale, sachant que les pourvois en cassation relevaient de la compétence du Conseil d’État. Ces juridictions ad hoc avaient déjà précisé que la notion de « charge effective et constante » ne correspondait pas nécessairement à une prise en charge matérielle de la personne en situation de handicap, à un accueil à domicile, mais s’entendait plutôt comme un engagement personnel continu d’ordre affectif22 se manifestant par de fréquentes visites ou l’organisation de séjours en famille à l’occasion d’événements particuliers23. La preuve pouvant être apportée par tous moyens, des attestations du personnel de l’établissement seront fréquemment utilisées pour confirmer les dires de l’héritier.

C’est d’ailleurs le cas en l’espèce puisque c’est la sœur de la défunte qui, ne faisant pas partie de la liste des héritiers échappant à la récupération de par leur seule qualité, évoquait son dévouement auprès de la bénéficiaire de l’aide sociale à travers des attestations du personnel de l’établissement d’accueil et de ses collègues de travail. Pour le législateur, c’est un peu comme si certains héritiers sont présumés apporter une aide à la personne en situation de handicap du seul fait de leur lien de parenté ou d’alliance (parents, enfants, conjoint) et d’autres doivent démontrer qu’ils ont été présents aux côtés du bénéficiaire de l’aide sociale (frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, etc.).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation redéfinit la notion de « charge effective et constante ». Pour elle, il s’agit « d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ». La fréquence (« régulier ») et la proximité de la relation (« personnel ») mais aussi les modalités de celle-ci (« d’ordre matériel, affectif et moral ») seront donc déterminantes pour échapper à la récupération de l’aide sociale sur sa quote-part dans la succession. Il est possible d’imaginer que si le frère ou la sœur exerce une mission de protection juridique (mandat de protection future, habilitation familiale, curatelle, tutelle), ou constitue la personne de confiance de la personne en situation de handicap, ou encore qu’il ou elle l’accueille le week-end ou pendant les vacances, cela constituera des marques d’affection suffisantes pour les juges. Dans cette affaire, malgré l’accompagnement régulier et le soutien affectif et pratique démontrée par la sœur de la défunte, les juges d’appel avaient considéré que cette assistance relevait d’une sorte de « devoir normal » entre membres d’une même famille, qui permettait néanmoins de diminuer le montant de la récupération. La Cour de cassation ne sera pas du même avis : pour elle, à partir du moment où le dévouement est prouvé, ce qui n’était pas remis en cause par les juges du fond, il s’agit bien de la situation d’exclusion visée à l’article L. 344-5, 2°, du Code de l’action sociale et des familles.