La valse-hésitation de la réforme de la majoration forfaitaire de la cotisation AT/MP pour accidents récurrents dans les petites entreprises

Le 28 décembre 2023 a été pris un décret n° 2023-1317, signé par la première ministre, la ministre de la Santé et de la Prévention, le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le ministre délégué auprès de ce dernier, chargé des Comptes publics. Ce décret, publié au Journal officiel du 29 décembre 20231, est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Aux termes de la notice qui l’accompagne, il abroge le dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation « accidents du travail-maladies professionnelles » applicable aux établissements des entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu’ils enregistrent au moins un accident du travail avec arrêt de travail par an, pendant trois années consécutives. Il abroge également des dispositions similaires applicables en Alsace-Moselle.

Ce qui n’est pas indiqué par la notice et qui ne peut être révélé que par une étude minutieuse de la matière, c’est que ce dispositif de majoration forfaitaire n’est jamais entré en vigueur, de sorte que son abrogation ne modifie rien à l’état du droit positif et qu’elle s’apparente à une renonciation. Un retour sur cette valse-hésitation réglementaire s’impose.

I – La situation avant la réforme

L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du régime général de sécurité sociale est un régime d’assurance obligatoire qui a pour fonction de couvrir les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que d’accidents de trajet, auxquels sont exposés les salariés et différentes catégories de personnes incluses dans le champ d’application de cette assurance obligatoire.

Elle permet de financer le versement aux assurés de toutes les prestations prévues au titre de la législation dite professionnelle, à savoir les prestations en nature, en espèces, le versement des capitaux et des rentes, ainsi que les avances des caisses en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Cette assurance, dont sont exclues notamment les professions agricoles, couvre la grande majorité des salariés et un certain nombre de non-salariés (étudiants ou élèves, stagiaires et personnes en formation ou en reclassement, détenus, une grande partie des élus locaux…) et la plupart des agents contractuels des personnes publiques. En revanche, elle ne concerne pas les fonctionnaires.

Cette assurance est financée par des cotisations AT/MP, calculées soit sur les salaires, soit sur une base forfaitaire prévue par les textes pour chaque catégorie de bénéficiaires non-salariés (élèves, étudiants, personnes en formation).

La cotisation AT/MP est à la charge des employeurs assujettis à l’obligation d’assurance et elle est calculée par les caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ou par la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (CRAMIF).

La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles regroupe l’ensemble des règles permettant le calcul du taux de cotisations à la charge de l’employeur. Elles figurent aux articles D. 242-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et dans des arrêtés des 16 et 17 octobre 1995.

En principe, la tarification ne s’effectue pas pour l’ensemble de l’entreprise mais établissement par établissement, c’est-à-dire pour chaque site ayant une implantation distincte et une activité propre.

Le système de tarification est organisé en trois modes de tarification distincts, outre une déclinaison spécifique pour les établissements d’Alsace-Lorraine.

La tarification collective repose sur l’idée que les petites entreprises ne peuvent supporter financièrement la charge des sinistres susceptibles de survenir à leurs salariés. Elle est conçue comme une mutualisation du risque, avec un taux calculé au niveau national, en fonction de la sinistralité propre à chaque secteur d’activité. Dès lors, elle s’apparente à un système assurantiel pur, puisque la cotisation est répartie sur l’ensemble des entreprises concernées, indépendamment de leur sinistralité propre, la survenance d’un sinistre n’ayant pas la moindre conséquence sur le taux de cotisation de l’entreprise, puisque celui-ci est fixé au niveau national pour l’ensemble des entreprises exerçant la même activité ou une activité voisine. Le système de la tarification collective s’applique aux entreprises de 1 à 19 salariés. Celles-ci étant de taille limitée, elles n’ont généralement qu’un seul établissement.

À l’inverse, la tarification individuelle repose sur le postulat qu’il faut prendre en compte les coûts des sinistres dans les cotisations des entreprises, afin de les inciter à mener des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La cotisation va donc être en principe calculée à partir des coûts des sinistres, hormis en ce qui concerne les accidents de trajet, qui dépendent au moins autant des conditions de circulation routière que de la sinistralité des entreprises et qui vont donc faire l’objet d’une mutualisation. Un ensemble de règles juridiques et techniques relativement complexes régit ce système. Il s’agit d’abord de déterminer l’employeur qui va devoir supporter le sinistre, ce qui est simple en cas d’accident de travail mais ce qui peut s’avérer plus complexe en cas de maladie professionnelle, dans la mesure où une telle maladie peut se déclarer de nombreuses années après l’exposition au risque. Grâce aux données transmises par les caisses primaires relatives aux dépenses occasionnées par les accidents de travail et les maladies professionnelles, les CARSAT ou la CRAMIF vont établir des coûts moyens d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente, avec plusieurs catégories en fonction du nombre de jours d’incapacité et du taux d’incapacité permanente partielle2, et vont convertir la sinistralité de l’entreprise en données financières. Un taux brut de cotisation va être calculé à partir du rapport entre la sinistralité de l’entreprise et sa masse salariale, en prenant en considération les années N-2, N-3 et N-4, puis, après application de diverses majorations3, un taux net. Afin d’éviter que l’application de ces diverses règles aboutisse à des taux variant excessivement dans un sens ou dans un autre, des règles existent afin de lisser les taux d’une année sur l’autre par un système d’écrêtement4. Ce système de tarification individuelle concerne les entreprises ayant au moins 150 salariés.

Entre les deux, il existe un système de tarification mixte, qui mêle les deux précédents et qui repose à la fois sur l’idée de mutualisation et sur le souci d’individualisation par la prise en compte des coûts réels. Il s’applique aux entreprises ayant un effectif de salariés compris entre 20 et 149. Un système de prorata5 permet d’aboutir à un taux de cotisation qui est déterminé par une fraction du taux collectif qui serait applicable si l’établissement était en tarification collective, et par une fraction du taux net individuel qui lui serait applicable s’il était en tarification individuelle, en appliquant, le cas échéant, les règles d’écrêtement6. Pour les entreprises concernées par ce mode de tarification mixte, la cotisation sera donc d’autant plus proche du système de la tarification collective que l’effectif sera proche du seuil de 20 salariés, tandis qu’elle sera d’autant plus proche du système de la tarification individuelle que l’effectif se rapproche du plafond de 149 salariés.

Il convient encore de mentionner l’existence de règles explicatives sur la manière de déterminer l’effectif d’une entreprise7 et de règles dérogatoires au principe selon lequel le mode de tarification est déterminé par l’effectif8.

Enfin, des règles particulières de décompte du nombre de salariés et de seuils sont prévues pour l’Alsace-Moselle. Ainsi, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la tarification collective est applicable aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, la tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés (avec une exception pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics dans lesquelles cet effectif est au moins égal à 300 salariés) et la tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés (avec une exception pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, pour lesquelles cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés)9.