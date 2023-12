La vie privée des salariés face au droit à la preuve de l’employeur : la difficile cohabitation

La production aux débats d’une preuve illicite destinée à justifier le licenciement d’une salariée est admise même si elle porte atteinte à la vie privée dès lors qu’elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi. L’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Cass. soc., 4 oct. 2023, no 21-25452

En l’espèce, une infirmière travaillant dans un hôpital au service d’accueil des urgences de nuit a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 2016 à la suite de sa participation à une séance photo en maillot de bain sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. Les photos et vidéos ont été partagées sur un groupe Messenger par la salariée. Pour contester son licenciement, la salariée soutient que la production des photographies litigieuses par l’employeur portait atteinte à sa vie privée. La cour d’appel de Versailles1 rejette sa demande au motif que la production des photos issues d’un réseau social ne porte pas atteinte à sa vie privée eu égard de ses fonctions au sein de l’hôpital. Ainsi, la preuve produite est proportionnée à l’objectif poursuivi, en l’occurrence, la protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, poursuit le raisonnement des juges d’appel et soutient que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, dès lors que la production de la preuve est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.

Au cours d’un licenciement, le droit à la vie privée des salariés se confronte avec le droit à la preuve de l’employeur (I). Lors de cette confrontation, il arrive parfois que le droit à la preuve de l’employeur prime le droit à la vie privée des salariés (II).

I – La confrontation entre le droit à la preuve de l’employeur et la vie privée des salariés Le droit à la vie privée est consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que l’article 9 du Code civil. L’employeur ne doit pas s’immiscer dans les affaires personnelles de ses salariés. En cas de licenciement, la preuve de la faute du salarié doit, en principe, être obtenue de façon loyale. La loyauté de la preuve, selon la doctrine2, consiste à rechercher des preuves conformes au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice. L’employeur ne doit donc pas porter atteinte à la vie privée des salariés en produisant des preuves obtenues déloyalement3. Lorsque la preuve a été obtenue par des procédés de preuve déloyaux, elle est considérée comme illicite, et le licenciement est réputé abusif. L’utilisation fréquente des réseaux sociaux et la consécration du droit à la déconnexion par l’article L. 2242-17, 7°, du Code du travail tracent la première frontière de la vie privée des salariés. L’expansion des nouvelles technologies et la multiplication des recours aux preuves obtenues par voie électronique avaient imposé aux juges d’intervenir. La position de la jurisprudence antérieure était plutôt favorable aux salariés. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 décembre 20174, il a été jugé que l’employeur n’est pas en mesure d’accéder à des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues grâce au téléphone portable d’un autre salarié. L’ensemble de ces informations est réservé aux personnes autorisées et l’employeur avait porté une atteinte déloyale à la vie privée de la salariée. Dans un autre arrêt de la chambre sociale datant du 30 septembre 20205, la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée. En principe, l’employeur a une obligation de respecter la vie privée des salariés. En conséquence, le principe de loyauté de la preuve ne doit pas être négligé et la production d’une preuve licite s’impose. Cette exigence joue en faveur des salariés, car elle permet de protéger leur vie privée. Toutefois, il existe certaines exceptions où la preuve illicite fut admise par les juges sans tenir compte de la vie privée du salarié.