Mise en cause : un accord collectif de substitution peut avoir un effet rétroactif sous conditions strictes !

Dans un arrêt publié au Bulletin le 15 mai 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la question de la validité d’un accord de substitution prévoyant des dispositions rétroactivement applicables à la date de mise en cause de l’accord antérieur.

Au visa de l’article L. 2261-1 du Code du travail, la haute cour retient qu’un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l’accord antérieur, dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment de l’alinéa 1er de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

En l’espèce, un salarié, dont le contrat de travail avait été transféré auprès d’un nouvel employeur, demandait un rappel de salaires en raison de la modification unilatérale de sa rémunération.

Plus précisément, un accord de substitution avait été conclu dans le cadre de ce transfert et prévoyait, de manière rétroactive, que seules les grilles de rémunération mensuelles de bases de l’entreprise d’accueil devaient s’appliquer aux salariés transférés.

À cet égard, le salarié considérait que cet accord ne pouvait pas contenir de dispositions rétroactives dès lors qu’elles impactaient sa rémunération.

La cour d’appel de Grenoble puis la Cour de cassation ont successivement rejeté la demande du salarié.

Selon la haute cour, un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de l’accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas le salarié des droits qu’il tient de la loi ou du principe d’égalité de traitement.

Dans le cas d’espèce, le salarié n’avait pas été privé de ses droits dès lors que l’accord de substitution n’avait modifié ni le montant ni la structure de sa rémunération.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise donc qu’un accord de substitution est un accord collectif de droit commun et qu’à ce titre il peut notamment prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, en ces termes : « Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent (…) ».

Ce nouvel arrêt sera d’abord l’occasion de rappeler la procédure légale de mise en cause d’un accord collectif (I) avant d’analyser la portée de cette solution et les conséquences pratiques pour les entreprises (II).

I – Rappel de la procédure de mise en cause d’un accord collectif

Aux termes de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du Code du travail, la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif peut notamment résulter d’un changement d’activité de l’entreprise (sortie du champ d’application professionnel et/ou territorial de la convention collective de branche) ou d’une modification de la situation juridique de l’employeur (fusion-absorption, cession, transfert d’entité économique autonome, etc.).

À noter : En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, seuls les accords collectifs de l’entreprise [transférée/absorbée/cédée] sont mis en cause. Les accords collectifs de l’entreprise d’accueil ne subissent, en principe, aucune perturbation, sauf volonté des parties de mettre fin à ces accords par la conclusion d’un accord collectif unique visant à harmoniser le statut collectif entre les salariés des deux entreprises.

En dehors de ces cas légaux de mise en cause, la jurisprudence est venue également préciser que la disparition de toutes les organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord collectif entraîne sa mise en cause1 (attention, ne pas confondre avec la perte de représentativité de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif qui n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord collectif, comme le prévoit l’article L. 2261-14-1 du Code du travail).

Le jour de la réalisation de l’un des évènements mentionnés ci-dessus, la convention ou l’accord collectif de travail est mis en cause. Cette mise en cause n’entraîne aucun formalisme mais elle constitue le point de départ de la procédure de mise en cause.

À ce titre, il peut être rappelé que la mise en cause résulte de plein droit de l’évènement qui l’a entraînée, sans qu’il soit besoin de le notifier2.

Mais, attention, la mise en cause d’un accord collectif ne signifie pas que cet accord cesse immédiatement de produire ses effets.

En application de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du Code du travail, la procédure de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif de travail se décompose comme suit :

Étape 1 – Ouverture du délai de préavis

Au jour de la mise en cause d’un accord collectif s’ouvre un délai de préavis de trois mois au cours duquel une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, pour adapter les dispositions de l’accord collectif mis en cause ou, le cas échéant, élaborer de nouvelles dispositions conventionnelles.

Il est à préciser qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les organisations syndicales représentatives des deux entreprises concernées doivent être invitées à la négociation de cet accord de substitution3.

La validité de cet accord de substitution étant par ailleurs soumise aux règles de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

Étape 2 – Survie provisoire de l’accord collectif mis en cause

Pendant ce temps, l’accord collectif mis en cause continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du Code du travail4, soit jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut d’accord de substitution, pendant 15 mois à compter de la date de mise en cause de l’accord collectif (3 mois de préavis + 12 mois de survie).

Il est important de souligner qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur ne peut pas subordonner l’octroi d’avantages collectifs aux salariés transférés à la condition qu’ils renoncent aux avantages acquis dans leur entreprise d’origine5.

Récemment, la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 22 mai 2024, que si le nouvel employeur a l’obligation légale de maintenir les avantages qui étaient en vigueur au jour du transfert et dont bénéficiaient les salariés transférés, il ne peut leur refuser le droit à bénéficier d’un avantage collectif (en l’espèce un bonus) au sein de l’entreprise d’accueil6.

Pendant la période de survie provisoire de l’accord mis en cause et tant qu’aucun accord de substitution n’a été conclu, les salariés transférés sont donc soumis à un double statut conventionnel, dès lors qu’ils relèvent des accords collectifs de leur entreprise d’origine et de ceux de l’entreprise d’accueil7.

Mais attention, les salariés transférés ne peuvent pas cumuler des avantages conventionnels ayant le même objet et la même cause, sauf stipulation contraire. Ils bénéficieront uniquement des dispositions conventionnelles les plus favorables. L’appréciation du caractère plus favorable s’apprécie avantage par avantage pour l’ensemble des salariés concernés.

Pendant la période de survie provisoire de la convention ou de l’accord collectif mis en cause, le nouvel employeur ne peut pas imposer aux salariés transférés les dispositions moins avantageuses de sa convention ou de son accord collectif8.

Étape 3 – Issue de la négociation

À l’issue des négociations engagées durant le délai de préavis, deux possibilités sont envisageables :

soit un accord de substitution a été conclu dans le respect des conditions de validité prévues par la loi : l’accord de substitution remplace immédiatement l’accord mis en cause, y compris avant l’expiration du délai de préavis, voire de manière rétroactive à la date de la mise en cause de l’accord antérieur comme le confirme la Cour de cassation dans le présent arrêt commenté ; l’accord collectif mis en cause cesse de produire ses effets à l’expiration du délai de survie ci-avant évoqué ; fin du double statut conventionnel, les salariés transférés seront exclusivement soumis à l’accord collectif d’entreprise appliqué par le nouvel employeur ; les salariés transférés bénéficient d’une garantie de rémunération (anciennement « maintien des avantages individuels acquis ») dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des douze derniers mois9.

soit, à l’issue de la période de survie provisoire de l’accord mis en cause, aucun accord de substitution n’a été conclu, et dans ce cas trois conséquences majeures sont à prendre en considération :

Il est à noter qu’à l’issue de la période de survie provisoire, si aucun accord de substitution n’a été conclu, l’employeur peut, en vertu d’un engagement unilatéral, décider de maintenir l’accord collectif mis en cause à condition que cet accord soit plus favorable que l’accord de l’entreprise d’accueil10.

Exemple pratique : transfert d’une entreprise A vers une entreprise B en date du 10 juin 2024 1. Calendrier procédural : – 10 juin 2024 : mise en cause de l’accord collectif de l’entreprise A ; – du 10 juin au 10 septembre 2024 : ouverture du délai de préavis de 3 mois ; – 10 septembre 2024 : expiration du délai de préavis de 3 mois ; – du 10 septembre 2024 au 10 septembre 202511 : période de survie provisoire ; – 10 septembre 2025 : fin d’application de l’accord collectif de l’entreprise A. 2. Précisions utiles : Dès le 10 juin 2024, les salariés de l’entreprise A sont soumis aux accords collectifs de l’entreprise A et B (avec application du plus favorable en cas d’avantage collectif ayant le même objet et la même cause). Entre le 10 juin 2024 et le 10 septembre 2025, les parties peuvent conclure un accord de substitution remplaçant l’accord collectif mis en cause.

Le 10 septembre 2025, en l’absence d’accord de substitution conclu, l’accord collectif de l’entreprise A cesse de produire ses effets et les salariés peuvent, selon les cas, bénéficier d’une garantie de rémunération (v. supra).

Enfin, il est important de souligner que la mise en cause d’un accord collectif à durée déterminée est soumise à des règles spécifiques qui peuvent être résumées comme suit12 :

terme de l’accord antérieur à l’expiration de la période de survie provisoire : l’accord mis en cause cesse de produire ses effets au terme de sa durée et donc nécessairement avant l’expiration de la période de survie provisoire (pas de garantie de rémunération) ;

terme de l’accord postérieur à l’expiration de la période de survie provisoire : la garantie de rémunération ne s’applique que jusqu’au terme de l’accord mis en cause.