Une loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants malades ou handicapés

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2023.

La loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants1 atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité2 offre des protections aux familles d’enfants malades, ce qui n’avait guère été envisagé par la loi relative aux droits des malades3, ni par celles relatives aux handicaps et handicapés4.

Désormais, en matière de rupture du contrat de travail, les parents d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité sont protégés contre la rupture de leur contrat de travail ; par ailleurs, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale, pris de façon fractionnée ou à temps partiel, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant5, ce qui ressemble à ce qui existe déjà pour les salariés dans des situations proches, par exemple en matière de protection de la femme enceinte ou en congé de maternité contre les licenciements6.

Congé rémunéré. La durée du congé rémunéré pour décès d’un enfant est allongée de 5 à 12 jours ouvrables, et de 7 à 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente7. Les autorisations spéciales d’absence correspondantes sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels8.

Le congé rémunéré pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant est allongé et passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Télétravail. En matière de télétravail9, les intéressés vont bénéficier de quelques particularités. Le télétravail, – qui se développe de plus en plus car il semble correspondre à un besoin social10 jusqu’à devenir le fondement de l’économie du contrat11 – est peu réglementé par la loi, qui se limite à réserver la situation des travailleurs à domicile12 à une disposition à laquelle il ne doit pas porter préjudice13, et à renvoyer à des accords collectifs14 et/ou chartes d’entreprises15 pour sa mise en place, son organisation et concernant le statut des travailleurs concernés16, ce qui semblerait une manière possible de parvenir à une transformation du dialogue social17. Pour rappel, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication18.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé19 ou un salarié aidant20 d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur le motive21.