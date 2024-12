Insolite : Le retour des arrêtés municipaux en faveur du Père Noël

Si vous connaissez déjà la petite ville de Flers-en-Escrebieux, c’est sans doute que vous y habitez. Un peu plus de 5.000 âmes peuplent cette commune des Hauts-de-France. Mais elle sera bientôt célèbre jusqu’au pôle Nord.

Arrêté municipal « Père Noël » et traîneau électrique

Les services de la ville viennent de réactiver l’adresse mail du Concours de l’arrêté municipal insolite pour nous faire parvenir celui adopté par Monsieur le Maire, il y a un mois, et validé par la sous-préfecture de Douai.

Quelques extraits du texte qui fait de Flers-en-Escrebieux la première ville à adopter un arrêté municipal « Père Noël » de l’année :

« Vu la demande du Père Noël en date du 14 novembre 2024,

Article 1 : Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 décembre 2024, de 23 h 00 à 5 h 00, le Père Noël a l’autorisation de survoler librement l’espace aérien (avec l’accord de la Direction générale de l’aviation civile) sur l’ensemble du territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux afin d’effectuer la distribution des cadeaux de Noël, à la seule condition que les enfants soient bien endormis.

Si le Père Noël était amené à utiliser un traîneau “hybride”, les bornes de recharge de la ville seraient à sa disposition.

Article 2 : Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 décembre 2024, le Père Noël est en droit de stationner son traîneau sur les toits, dans les rues ou sur les parkings de Flers-en-Escrebieux afin de déposer les cadeaux dans les foyers.

Il nous a été notifié que le Père Noël pourrait être accompagné de lutins afin de pouvoir l’aider dans cette tâche.

Tout stationnement gênant de véhicules qui empêcherait son passage et la livraison de cadeaux pourra être verbalisé par une amende forfaire de 35 €.

Article 3 : Compte tenu de sa longue tournée, nous invitons l’ensemble des Flersoises et des Flersois à prévoir quelques carottes pour les rennes, un petit verre de lait et des biscuits ou fruits à destination du Père Noël et de ses lutins pour faciliter leur travail.

Article 4 : Afin que la tournée du Père Noël se passe dans les meilleures conditions, la commune interdit sur son sol le séjour du Grinch, du Père Fouettard, de Scrooge et tout autre vilain ou méchant.

Article 5 : […] le personnel communal se joint à cet arrêté de Monsieur le Maire pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Article 6 : Aucun recours ne pourra être déposé contre le présent arrêté devant le tribunal administratif ni toute autre juridiction magique.

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au Père Noël.

Fait à Flers-en-Escrebieux, le 15 novembre 2024 »

La mode des arrêtés « Père Noël »

Si l’usage de l’arrêté municipal par les communes comme moyen marketing (interdiction depuis 1954 aux ovnis de stationner à Châteauneuf-du-Pape pour faire connaître le vin local) ou comme mode d’expression politique (interdiction de mourir à Cugnaux pour dénoncer le manque de places au cimetière communal après refus d’agir du préfet) est assez ancien, une tendance récente pousse à la « père-noëlisation » de la pratique née pendant la période de confinement liée au Covid :

*Riotord (43), qui autorisait la présence des rennes et d’un maximum de six lutins (jauge sanitaire oblige) et invitait les enfants à donner les biscuits pour le Père Noël et ses lutins aux employés municipaux, qui les enverraient eux-mêmes au pôle Nord (bien évidemment…) ;

*Tavel (30), qui limitait le nombreux de lutins à trois, toujours pour raisons sanitaires, et demandait donc aux enfants « de comprendre que tous les cadeaux commandés ne pourront être livrés » ;

*Mézières-sur-Seine (78), qui invitait les parents à laisser, près du lait et des gâteaux, du gel hydro-alcoolique et des masques ;

*La Lande-Chasles (49), qui prévoyait la même chose avant un « considérant qu’il est de droit de pouvoir rire et s’amuser avec respect » pour justifier la mesure.

Le fait que cette pratique, née d’une nécessité sanitaire à destination des enfants pendant la pandémie, perdure grâce à Flers-en-Escrebieux apporte une preuve supplémentaire de l’existence du Père Noël ; à présent, même les pouvoirs publics le reconnaissent dans les textes normatifs.

Tout cela donne raison à Claude Lévi-Strauss qui, dans Tristes tropiques, expliquait : « Ce n’est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la croyance au Père Noël : leur ferveur nous réchauffe, à nous tromper nous-mêmes et à croire, puisqu’ils y croient, qu’un monde de générosité sans contrepartie n’est pas absolument incompatible avec la réalité. » …

Bonsoir !