Le menottage du détenu et la présence de personnels de surveillance, tout comme l’absence d’un interprète lors des examens médicaux portent-ils atteinte à la dignité de la personne humaine ?

docteure en droit privé et sciences criminelles, chargée d’enseignement à la faculté de droit et de science politique de Montpellier, équipe de droit pénal et sciences forensiques de Montpellier, université de Montpellier

Dans l’arrêt en date du 16 novembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation valide la régularité du menottage d’un détenu lors d’examens médicaux et en présence de personnels de l’administration pénitentiaire au regard du statut et du comportement antérieur du détenu. Par ailleurs, la mesure non actuelle de menottage ne permet pas de justifier le bien-fondé de la requête portant sur les conditions indignes de détention suivant l’article 803-8 du Code de procédure pénale caractérisant un traitement inhumain et dégradant. Les juges pénaux rappellent à juste titre que le droit à un interprète lors des expertises médicales ne peut être relié à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le traitement dégradant ne pouvait être caractérisé que par l’absence de soins médicaux adaptés à l’état de santé du détenu, ce qui n’a aucunement été relevé par ce dernier.

Cass. crim., 16 nov. 2022, no 22-80807

Le placement en détention provisoire, mesure en théorie exceptionnelle car privative de liberté pour une personne encore présumée innocente, doit être assorti de protection des droits fondamentaux. De ce fait, la préservation de la dignité des détenus et l’obligation de prévenir tout traitement inhumain ou dégradant conformément à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’imposent aux personnels de l’administration pénitentiaire. Dans la même veine, le respect des droits de la défense avec le droit à un interprète lors des expertises médicales s’applique au détenu suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et non son article 3. L’appréciation de l’étendue du domaine ratione materiae de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 803-8 du Code de procédure pénale (CPP) est rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt en date du 16 novembre 2022, tout comme le caractère proportionnel de recourir au menottage lors d’expertises médicales.

Dans une requête formée par un détenu dénonçant les conditions de détention dont il estime avoir été victime, sont exposées trois raisons justifiant le traitement dégradant et indigne. Premièrement, l’intéressé n’a pas bénéficié d’un réexamen de sa situation dans les délais visés dans la décision rendue le 8 octobre 2021. Deuxièmement, le détenu a été menotté et il est souligné la présence du personnel de surveillance lors des examens médicaux, sans pour autant que le personnel médical l’ait exigée. Enfin, les prescriptions médicales n’ont pas été traduites en espagnol et, lors des consultations médicales, l’absence d’un interprète ou soignant hispanophone est relevée. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de l’application des peines de Béthune fait droit partiellement à la requête du détenu. Le ministère public a relevé appel de la décision du juge de l’application des peines. Le 13 janvier 2022, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai écarte le bien-fondé de la régularité de la requête portant sur les conditions de détention, sans pour autant procéder à une nouvelle audition du détenu. Par ailleurs, elle considère que le menottage du détenu et la présence de personnels de surveillance lors des examens médicaux ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Enfin, l’absence de fourniture d’un traducteur ou interprète dans une langue que le détenu comprend, lors des prestations médicales, n’entre pas dans les prescriptions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 803-9 du CPP. Le détenu a formé un pourvoi en cassation en s’appuyant sur l’article 803-8 du CPP pour justifier l’obligation d’être auditionné par le juge d’appel lorsque le ministère public relève appel de l’ordonnance et que le détenu avait, en première instance, demandé à être entendu. En l’espèce, le défaut d’audition du détenu porte atteinte à l’article préliminaire, à l’article 803-8 du CPP et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Par ailleurs, l’article 803-8 du CPP impose au parquet de transmettre son avis écrit déposé devant le juge d’appel et de le transmettre au détenu et son avocat, pour que ces derniers puissent y répondre avant la décision du juge. Néanmoins, aucune communication de l’avis écrit de l’avocat général déposé le 11 janvier 2022 n’a été effectuée au détenu et à son avocat en violation des articles précités. Un autre argumentaire est avancé par le détenu portant sur le droit d’accès au juge garanti par la procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention. Il ressort de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 du CPP que, à la suite du dépôt de la requête, le détenu peut demander la comparution devant le juge d’application des peines. En cas de décision d’irrecevabilité, le magistrat doit procéder à l’audition du détenu. Si la requête est recevable, l’audition doit être effectuée avant que le juge ne se prononce sur le bien-fondé de celle-ci. Lors de l’audition, le détenu et son avocat peuvent présenter toutes observations utiles et le magistrat est tenu d’y répondre. Les arguments du premier moyen sont écartés par la chambre criminelle de la Cour de cassation car l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne trouve pas à s’appliquer en matière d’exécution des peines. Dans la même veine, l’article 803-8 du CPP n’enjoint pas la communication de l’avis écrit du ministère public au détenu et à son avocat, qui, par ailleurs, se sont abstenus de demander les communications lors de l’information d’un tel recours.

Seul le second moyen est retenu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. À ce titre, le détenu estime que la présidente de la chambre de l’application des peines n’a pas justifié, au regard des risques sérieux de fuite, de blessure ou dommage, le port de menottes et la présence de personnels pénitentiaires lors des examens médicaux conformément à l’article 803-8 du CPP et à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les mêmes articles imposent d’allouer un traducteur lors des prestations médicales dans une langue compréhensible pour le détenu. Ces éléments manifestent une atteinte à la dignité de la personne humaine.

Face à la problématique de l’identification d’un traitement contraire à la dignité de la personne humaine d’une personne placée en détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle écarte toute atteinte à la dignité de la personne humaine en relevant que le menottage du détenu lors d’examens médicaux et déplacements au sein de l’établissement était justifié par le statut et le comportement antérieur du détenu. Par ailleurs, les juges relèvent l’absence de caractère d’actualité de la situation de menottage du détenu. La solution rappelle judicieusement que la nécessité de fournir un traducteur ou interprète au détenu des prestations médicales par l’administration pénitentiaire ne relève pas de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et encore moins de l’article 803-8 du CPP. Enfin, il est souligné que le détenu ne reproche aucunement l’absence d’accès à un traitement médical lié à son état de santé qui aurait pu constituer une atteinte à la dignité de la personne humaine.

La présente solution met en lumière, sous certaines conditions, une compatibilité du menottage du détenu avec le respect de la dignité de la personne humaine (I), tout en confirmant l’incompatibilité du droit à un interprète avec le respect de la dignité de la personne humaine (II).