Cristallisation quinquennale et droit à construire

Gel des cristaux. À l’instar du certificat d’urbanisme qui permet de « cristalliser » les règles d’urbanisme et la fiscalité applicables à un terrain durant 18 mois3, l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme permet la cristallisation des règles d’urbanisme pendant cinq ans (A) à condition qu’il y ait division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (B).

Notion de dispositions d’urbanisme. Comme l’a remarqué la doctrine, la notion de dispositions d’urbanisme « vise essentiellement les plans locaux d’urbanisme, leurs modifications et leurs révisions » 9 mais certainement pas les servitudes d’utilité publique qui ne sont pas des dispositions d’urbanisme 10 . La théorie de la cristallisation issue de l’ article L. 442-14 du Code de l’urbanisme interdit « à l’autorité administrative d’opposer à une demande de permis de construire, pendant le délai de cinq ans, des dispositions d’urbanisme “nouvelles”, intervenues à la suite de l’autorisation de lotir » 11 . On notera qu’aux termes d’un arrêt rendu le 30 septembre 2019 12 , le Conseil d’État a précisé qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l’impossibilité, pour la société du Mouliès, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’ article L. 442-14 du Code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les dispositions du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société du Mouliès est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Voilà pourquoi la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article L. 442-14 en lui ajoutant le dispositif suivant : « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle (…) au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. » 13 Ce dispositif vise à protéger les dispositions d’urbanisme cristallisées en cas d’annulation du PLU.

B – Point de départ du délai quinquennal de la cristallisation des droits à construire dans un lotissement

Réglementation des lotissements : rappels. Il n’est pas inutile de revenir sur les origines et l’évolution du droit des lotissements. Naguère, le droit de l’urbanisme ne reconnaissait pas les règles des lotissements qui relevaient principalement des règles de droit privé14. Ce n’est qu’à partir de la loi dite Cornudet du 14 mars 191915 que le législateur a instauré un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (PAEE) pour les « groupes d’habitations et les lotissements créés et développés par des associations, des sociétés ou des particuliers »16. Par la suite, les pouvoirs publics français n’ont eu de cesse d’encadrer la réglementation des lotissements17. C’est ainsi qu’un bon nombre de lois à caractère urbanistique et pénal sont apparues dès le début de la Ve République18. On a beaucoup discuté sur le domaine d’application de la réglementation des lotissements mais l’opinion la plus répandue actuellement est que « le lotissement est une opération d’aménagement remplissant deux critères cumulatifs, l’un objectif et l’autre subjectif. Il s’agit, d’abord, d’une opération ayant pour objet la division du sol (élément objectif), cette division pouvant s’opérer en propriété (donation-partage, vente…) ou en jouissance (bail à construction, copropriété horizontale…). Ensuite, la division a une finalité ; elle est pratiquée en vue d’implanter des bâtiments (élément subjectif), “un ou plusieurs lots [étant] destinés à être bâtis”, précise l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme. »19

Controverse doctrinale. Ce procédé dit de la cristallisation des dispositions d’urbanisme a été la cause de nombreux atermoiements jurisprudentiels et n’a pas manqué de susciter l’intérêt de multiples auteurs. D’aucuns estiment : « La lecture du texte issu de l’ordonnance de 2011 laisse penser que le droit cristallisé est celui en vigueur à l’achèvement, et non celui existant au jour de la délivrance du permis d’aménager (…). Il est seulement écrit que le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux. »20

Réponse ministérielle n° 50415 du 2 mars 2017. Une réponse ministérielle apportée à la question du député Guy Teissier21 avait un peu apaisé les craintes de nombreux professionnels grâce à une solution plus orthodoxe car plus respectueuse de la finalité des dispositions légales.22 L’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme précise que « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant (…) l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager (…) ». Cette « cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l’accusé de réception (C. urb., article R. 462-1). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d’urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d’urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire23.

Espèce. Le Conseil d’État décide que l’arrêt du 11 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé en tant qu’il rejette partiellement les conclusions de M. et Mme B. dirigées contre le permis de construire délivré à la société La Garriguette par le maire de Bormes-les-Mimosas le 12 janvier 2017.