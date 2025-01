Variations sur le contrôle de proportionnalité en matière de sanctions administratives

Le deuxième point de la décision du 27 septembre 2024 donne la clé de lecture des rapports existant entre les prérogatives du CNESER et les décisions d’autres instances disciplinaires ou juridictionnelles. Le Conseil d’État affirme en effet que l’autorité de la chose jugée, s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’imposent aux juridictions administratives, s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou de la peine qu’il inflige.

Les termes importants à relever dans cette affirmation sont ceux relatifs à la « constatation matérielle des faits (…) qui sont le support nécessaire du dispositif ». Dès lors en effet que le juge judiciaire de première instance avait reconnu la matérialité des faits de violence, l’annulation partielle en appel ne portant pas sur cette matérialité, le CNESER ne pouvait se prévaloir de cette dernière pour maintenir sa décision préalablement censurée. Ainsi parmi les sanctions pouvant être infligées par les instances disciplinaires et juridictionnelles en matière d’enseignement supérieur (A), le CNESER devait retenir celles correspondant aux faits déjà judiciairement établis (B).

A – Les sanctions pouvant être infligées par les instances disciplinaires et juridictionnelles en matière d’enseignement supérieur

Selon l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont :

1° le blâme ;

2° le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3° l’abaissement d’échelon ;

4° l’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5° l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6° la mise à la retraite d’office ;

7° la révocation.

Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Il existe une jurisprudence nourrie sur le contrôle de ces sanctions, dans plusieurs champs de la vie administrative. Plusieurs types de fautes peuvent justifier les sanctions les plus sévères. Ce peut être la nature intrinsèque de la faute, sa gravité ou encore le contexte dans lequel elle a été accomplie.

Ainsi, quant à la nature même de la faute, en matière militaire par exemple, le juge confirme la radiation d’un capitaine qui, en l’espèce, ne contestait pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif pour avoir participé directement à des violences contre un civil et pour avoir dissimulé à sa hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l’encontre d’un combattant ennemi prisonnier et entravé9. Le Conseil d’État juge alors que l’intéressé « a été sanctionné pour avoir participé directement à des violences contre un civil et pour avoir dissimulé à sa hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l’encontre d’un combattant ennemi prisonnier et entravé. L’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif. S’il fait valoir qu’un délai de quatre ans et demi s’est écoulé entre ceux-ci et la sanction prononcée, les autorités militaires n’ont eu connaissance effective des faits litigieux que le 19 mai 2016 lors de la remise d’un rapport d’enquête de commandement et ont engagé la procédure disciplinaire dans le délai de trois ans fixé par l’article L. 4137-1 du Code de la défense. Eu égard à la gravité des faits, et malgré le contexte particulièrement difficile dans lequel se déroulait l’opération Sangaris et les très bons états de service de M. A., l’autorité disciplinaire n’a pas pris, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, une sanction disproportionnée en décidant de radier des cadres10 ».

Quant à la gravité de la faute, le Conseil d’État a construit une jurisprudence conséquente relative aux faits de harcèlement, sexuel ou moral11. Ainsi dans un arrêt du 9 octobre 2020, le juge confirme une sanction, car l’intéressé avait méconnu le devoir d’exemplarité qui s’imposait à lui et fait la preuve de son incapacité à exercer ses fonctions de professeur des universités, en cherchant à entretenir avec des étudiantes, contre leur volonté, des relations intimes et inappropriées, en adoptant un comportement brutal et arbitraire à l’encontre d’étudiants, en adressant des messages électroniques diffamatoires ou insultants à ses collègues, puis, après avoir été sanctionné par la décision du 19 juillet 2016 à raison de ces faits, en tentant d’intimider et de dissuader plusieurs de ses collègues et étudiantes de témoigner dans le cadre de l’instance d’appel, en recourant à des messages anonymes ou adressés sous une fausse identité. Il avait alors jugé qu’en infligeant la sanction de révocation à M. A. à raison de l’ensemble de ces faits fautifs, le CNESER n’a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes commises12.

S’agissant des fautes qui, dans le contexte où elles sont commises, nonobstant leur degré de gravité, créent les conditions d’une rupture, elles ont été confirmées par le juge administratif dans plusieurs domaines, comme celui de l’assistance sociale où un agent avait profité de la faiblesse de l’assurée qu’il devait aider13. De même, à propos d’un policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d’un service de messagerie instantanée et n’ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe, le Conseil d’État juge, en 2023, à propos du policier ayant été révoqué que « la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits reprochés à M. A. étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier légalement une sanction, même si les propos incriminés avaient été tenus au sein d’un groupe de discussion composé de collègues et si ces échanges étaient intervenus, en partie, en dehors du service »14. Il précise encore que « l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ».

La jurisprudence d’Assemblée du 23 novembre 2013 constitue une avancée dans le contrôle exercé par le juge administratif sur les sanctions administratives, en passant d’un contrôle restreint à un contrôle entier. Le Conseil d’État juge alors qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes15. Cette jurisprudence a fait l’objet d’un satisfecit de la part de la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie de la même affaire après épuisement des voies de recours par l’intéressé. Elle estime en effet que « la sanction prononcée contre le requérant a ainsi fait l’objet d’un contrôle dit entier (autrement appelé contrôle normal) de la part du Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, susceptible d’aboutir, le cas échéant, à l’annulation de cette sanction. L’étendue d’un tel contrôle coïncide avec celle du contrôle de ‟pleine juridiction” au sens de la jurisprudence de la Cour » ; « La Cour souligne enfin que la sanction infligée au requérant a fait l’objet d’un entier contrôle de proportionnalité qui a porté sur l’appréciation du degré de gravité de cette sanction par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Ce contrôle a ainsi permis une mise en balance des impératifs d’efficacité de l’action administrative et des intérêts du requérant. À cet égard, elle note que le Conseil d’État a pris en compte tant le passé et la manière de servir du requérant que la gravité des faits qui lui étaient reprochés et sa place dans la hiérarchie pour considérer que la mesure de radiation choisie par l’administration n’était pas excessive »16.

Un an plus tard, la décision d’Assemblée du 30 décembre 201417 retient désormais que, si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise18.

Sur ces bases jurisprudentielles, le caractère fautif des faits sanctionnés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, qui contrôle que la solution retenue n’est pas hors de proportion avec les fautes commises.

Sur cette base, le juge a ainsi pu annuler des décisions de cour administrative d’appel en l’absence d’exercice d’un entier contrôle sur la proportionnalité d’une telle sanction, ce qui constitue une méconnaissance de l’étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir à l’égard d’une telle décision19.

En matière universitaire, il existe plusieurs instances compétentes pour prononcer ces sanctions, les instances disciplinaires des universités en premier lieu, puis en appel, le CNESER et enfin, en cassation, le Conseil d’État. Ce dernier, saisi une première fois, puis une deuxième fois, en cassation, a évoqué l’affaire, sur le fondement du Code de justice administrative et précisé les conditions d’applications de la proportion entre les sanctions adoptées et l’autorité de la chose précédemment jugée.