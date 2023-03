Droit à la preuve et levée du secret bancaire

26. La cour d’appel de Poitiers était donc amenée à se prononcer sur l’existence d’une obligation, pour la banque X, de lever le secret bancaire ou, au contraire, sur son droit de l’opposer.

27. Or la solution dégagée par cette juridiction (A), et plus particulièrement les éléments pris en considération pour la fonder, suscite la réflexion. La décision emporte néanmoins, d’une façon globale, notre adhésion (B).

A – La solution dégagée par la cour d’appel

28. La cour d’appel de Poitiers commence par rappeler l’ensemble des articles de nature à fonder sa décision : l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, l’article 10 du Code civil, et enfin les articles 9 et 10 du Code de procédure civile. Pour mémoire, il résulte de ces deux derniers qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et si le juge ne doit pas suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

29. Les arguments de la banque X sont alors reproduits. Celle-ci faisait notamment valoir qu’il apparaissait vain pour le juge des référés de rappeler que le secret bancaire n’était pas opposable lorsque la demande était dirigée à l’encontre de l’établissement financier, non en sa qualité de tiers confident, mais en sa qualité de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dès lors qu’en l’espèce, aucun procès en responsabilité n’avait été dirigé à son encontre ainsi que le reconnaissait l’intimée, laquelle concédait d’ailleurs que cette demande de communication de pièces visait à l’obtention d’un renseignement en vue de la mise en jeu de la responsabilité éventuelle d’un tiers, à savoir le banquier présentateur. La banque considérait encore que l’action entreprise par la SAS N. visait à la communication de l’identité et des coordonnées du banquier présentateur, c’est-à-dire de renseignements propres aux relations entre le garage G. qui avait procédé à l’encaissement du chèque et son établissement bancaire. D’autres reproches pouvaient être relevés. Ils étaient bien évidemment contestés par la SAS N.

30. La cour d’appel de Poitiers vient alors à se prononcer. Elle déclare que le secret bancaire « n’est pas intangible et, au-delà des exceptions légales posées par la loi qui ne concernent pas la présente espèce, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, de l’article 10 du Code civil et 9 et 10 du Code de procédure civile, un juge ne peut refuser de communiquer au tireur du chèque les informations figurant au verso du chèque, sous couvert du secret bancaire, sans rechercher si une telle communication est indispensable à l’exercice de ses droits à la preuve pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement des chèques et, en outre, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques ».

31. Elle recherche alors si nous étions bien dans ce cas de figure. Selon elle, comme le faisait justement constater la SAS N., il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir engagé cette action en responsabilité alors que, précisément, les pièces lui faisaient défaut pour connaître l’identité de la banque où le chèque avait été remis, mais aussi les opérations de vérification que l’une et l’autre banque avaient entreprises avant de payer le chèque.

32. La cour d’appel prend soin de noter que l’action intentée par la société N., par voie de référé au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, était destinée à lui permettre d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution du litige.

33. Or il ressortait des différentes pièces versées aux débats par la société, notamment le dépôt de plainte et son récépissé, mais aussi les échanges de correspondances entre la banque X et cette même société, que cette dernière envisageait bien une action en responsabilité contre les différents acteurs de la chaîne cambiaire, dont faisait partie la banque X, de sorte que l’intérêt légitime du tiré à faire respecter le secret bancaire devait céder au profit de celui du tireur qui souhaitait faire établir son éventuelle responsabilité.

34. La cour d’appel de Poitiers décide alors de confirmer l’ordonnance du 31 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Niort en ce qui concerne l’injonction à produire le verso du chèque et les coordonnées de la banque auprès de laquelle avait été présenté à l’encaissement le chèque litigieux.

35. En revanche, il apparaissait disproportionné, pour les mêmes magistrats, au regard des éléments produits aux débats, de confirmer l’injonction de transmettre copie des correspondances entre la banque X et la banque présentatrice. L’ordonnance est alors exclusivement réformée de ce chef.

36. Cette solution, qui tend donc à la levée du secret bancaire, peut sembler a priori se démarquer de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation intéressant les relations entre le secret bancaire et le droit à la preuve29. Il n’en est rien selon nous. Certains passages méritent néanmoins quelques explications en raison de leur manque de clarté.