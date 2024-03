Gel des avoirs et banques : présentation générale

Il n’est pas rare que les médias évoquent la mise en œuvre de mesures de gel des avoirs à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Que prévoit le droit applicable en la matière ? Plus précisément encore, quelles obligations pèsent sur les établissements de crédit en la matière ? Cette contribution cherche à répondre, d’une façon synthétique, à ces différentes interrogations.

1. Le gel des avoirs peut être défini, d’une façon générale, comme toute action dont l’effet est de priver une personne, un organisme ou une entité, concerné par une telle mesure, de son pouvoir de contrôle sur la chose gelée ou de la possibilité de bénéficier de cette chose, le plus souvent de l’argent.

2. Les mesures de gel visent ainsi, en asséchant leurs canaux de financement, à prévenir des actions prohibées telles que les actes de terrorisme, leur financement et incitation, la prolifération d’armes de destruction massive ou encore les atteintes graves au droit international et aux populations. Les personnes subissant une telle mesure sont désignées par une autorité administrative ou une organisation internationale.

3. Ce dernier point est à souligner. La mesure peut avoir des origines diverses. Plusieurs corps de règles coexistent. Trois hypothèses sont à distinguer.

4. D’abord, l’article 41 de la Charte des Nations unies adoptée le 26 juin 1945 prévoit qu’en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Or, celles-ci peuvent comprendre « l’interruption complète ou partielle des relations économiques ». C’est ainsi que, depuis la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n° 1373/2001 du 28 septembre 2001, le gel des avoirs est devenu un axe fondamental de la politique criminelle de lutte contre le financement du terrorisme. D’autres résolutions ont d’ailleurs été adoptées par la suite. Les résolutions du Conseil de sécurité sont en principe transposées par voie de règlements européens. C’est ainsi, notamment, que le Conseil de l’Union européenne a mis en œuvre la résolution n° 1373/2001 en adoptant le règlement n° 2580/2001 du 27 décembre 20011 qui ordonne le gel des fonds des personnes et des entités inscrites sur une liste régulièrement mise à jour.

5. Ensuite, au niveau européen lui-même, des sanctions économiques peuvent être adoptées dans le cadre de la politique extérieure de sécurité commune de l’Union européenne (PESC). Ainsi, en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les décisions prises dans le cadre de la PESC peuvent prévoir l’interruption ou la réduction, en tout ou partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers ou des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques.

6. Enfin, en droit français, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme2, est venue prévoir, dans notre législation interne, une procédure spécifique de gel des avoirs des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme. Des obligations ont donc été prévues à la charge, notamment, des établissements de crédit.

7. Or, cet encadrement juridique n’a cessé de se renforcer depuis. Ainsi, l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme3, a étendu ces mesures de gel au cas des sanctions financières internationales adoptées en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Conseil de l’Union européenne. Dès lors, depuis ce texte, les mêmes mesures de gel peuvent émaner de l’Organisation des Nations unies, de l’Union européenne ou des États eux-mêmes. Ce cadre juridique, qui figure aux articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier4 (complétés par C. mon. fin., art. R. 562-1 et s.), continue d’évoluer régulièrement5. Concernant les établissements de crédit, on précisera que les actions qui doivent être mises en œuvre par les établissements du secteur financier sont précisées par les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rendues publiques en 2016 et régulièrement mises à jour6.

8. Des restrictions individuelles, qu’elles soient d’origine européennes ou nationales, sont donc prévues à l’encontre de personnes et d’entités nommément désignées. Dans les faits, nous sommes en présence d’un processus effectif qui s’est notablement renforcé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à la suite des attentats de 2015, mais aussi plus récemment en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie7. Ainsi, plus d’un millier de mesures de gel des avoirs seraient à l’heure actuelle en vigueur, dont une grande partie à l’égard de personnes et d’entités soupçonnées d’être en lien avec des actes de terrorisme.

9. Le secteur bancaire constitue, sans surprise, un rouage essentiel de l’application et de l’efficacité de ces mesures. Intéressons-nous alors à ce secteur et aux incidences du droit régissant le gel des avoirs sur celui-ci.

10. Après avoir ainsi présenté le cadre juridique des mesures de gel imposées aux établissements de crédit (I), nous évoquerons leur mise en œuvre par les professionnels de la banque (II).