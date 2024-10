Les dangers liés aux faux courtiers sur internet

4. Deux hypothèses occasionnent aujourd’hui, semble-t-il, des difficultés accrues : les fausses offres de crédit (A) et les fausses offres de rachat de crédit (B).

A – Les fausses offres de crédit immobilier

5. Concernant les fausses offres de crédit immobilier, le communiqué du superviseur indique qu’un certain nombre de victimes sont d’abord amenées à transmettre leurs coordonnées en répondant à des publicités sur les réseaux sociaux ou sur de faux sites de comparateurs de crédits. Par la suite, elles sont démarchées par téléphone ou par courriels par des individus se prétendant comme travaillant pour des courtiers autorisés à exercer dans notre pays.

6. Il est à noter que, pour renforcer leur discours, et lui donner plus de crédibilité, les escrocs utilisent souvent des adresses email ressemblant à celles de véritables professionnels. De même, ils n’hésitent pas à produire des documents ayant pour en-tête les logos de ces mêmes professionnels. Nous sommes alors en présence de véritables « manœuvres frauduleuses » au sens de l’article 313-1 du Code pénal prévoyant le délit d’escroquerie.

7. Or, une fois la fausse offre de crédit signée par l’emprunteur victime, le délinquant demande à ce dernier de bien vouloir lui verser leur apport personnel par virement sur des comptes « qui sont parfois ouverts auprès des établissements dont l’identité est usurpée ». On peut également imaginer la demande de paiement de frais de dossiers, des taxes imaginaires, etc.

8. On indiquera, même si l’ACPR ne dit mot sur ce point, que les fausses offres de crédit ont parfois une autre finalité que celle évoquée par le superviseur dans son communiqué : l’obtention d’informations et de justificatifs de la part de la victime2. En effet, l’escroc demandera à cette dernière des informations sur son état civil, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse mail, etc., mais aussi diverses pièces justificatives (pièces d’identité, fiches de paie, justificatif de domicile de moins de trois mois, RIB) à envoyer sous format numérique.

9. Dans ce cas, il n’y aura pas de détournement immédiat de fonds. Les données en question ne permettront pas au délinquant d’opérer directement des virements à partir du compte de sa victime ; les exigences nouvelles liées à l’authentification forte limitent désormais un tel risque3. En revanche, avec les documents et les informations reçus, l’auteur des faits sera en mesure de se faire ouvrir un compte. Il pourra alors utiliser ce dernier pour dissimuler le produit de différentes infractions. La victime risque alors se voir accusée de blanchiment d’argent4. Surtout, l’escroc pourra chercher à obtenir, toujours à l’aide des informations et documents obtenus, un crédit à la consommation5. Le fraudeur sera alors libre de dilapider cet argent, et ce sera sa victime qui subira l’action en paiement menée par le prêteur non remboursé.