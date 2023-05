Précisions sur le devoir de vigilance du banquier en cas de détournements de fonds

Le banquier teneur de compte voit peser sur lui des obligations dont le contenu varie en fonction des circonstances. D’une part, s’il est exact que le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. D’autre part, manque à son devoir de vigilance le banquier qui laisse des virements être réalisés sur un livret A alors que ceux-ci ne respectent pas les limites prévues aux opérations susceptibles d’être passées sur ce même livret.

CA Paris, 1er févr. 2023, no 21/05880

1. Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients1.

2. Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée : encaissement de chèque, retrait de fonds, opération de crédit, etc.

3. Ce principe, dégagé par la jurisprudence il y a maintenant bien longtemps2, est régulièrement rappelé par la Cour de cassation3, comme les juridictions du fond4.

4. Ce principe n’est cependant pas absolu. Il est, en effet, des situations dans lesquelles le banquier devra, au contraire, se renseigner sur les clients, ses affaires, les opérations passées, etc. On ne saurait nier que l’exercice de l’activité bancaire présente des risques importants, dans la mesure où les opérations de banque peuvent permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client, de l’établissement de crédit lui-même ou encore de tiers. Le risque lié à l’exercice de cette profession justifie alors que le banquier soit également investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute à la demande de ses clients. Tel est l’objet du devoir de vigilance5, également appelé devoir de surveillance ou devoir général de prudence, qui désigne l’obligation pour le banquier de s’immiscer, dans certaines circonstances bien précises, dans les affaires de ses clients pour opérer diverses vérifications.

5. Cette obligation de vigilance présente néanmoins un domaine bien circonscrit. Elle ne peut s’imposer que dans trois cas bien déterminés6. Il en va d’abord logiquement ainsi lorsque la convention unissant le banquier à son client prévoit cette obligation de vigilance. Ensuite, si la loi ou le règlement visent également une telle obligation de vigilance cette dernière s’imposera. On peut citer, en ce sens, le droit régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme7. On sait d’ailleurs que, sous l’impulsion de l’Union européenne, les ingérences du banquier sont de plus en plus nombreuses en la matière. Enfin, il convient de rappeler que, de longue date, la jurisprudence considère que le devoir de vigilance s’impose également en présence d’opérations dont l’illicéité ressort d’une « anomalie apparente »8.

6. Or, la détermination du principe à privilégier, c’est-à-dire la non-ingérence ou la vigilance du banquier, suscite régulièrement des interrogations de la part des juges. Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris illustre bien les incertitudes pouvant se rencontrer.

7. Les faits concernaient une salariée, Mme B., employée en qualité d’agent comptable qualifié qui avait détourné des fonds au préjudice de son employeur, la société Z. Elle avait procédé à des paiements de factures portant le nom de fournisseurs connus de l’employeur vers le compte de dépôt de son compagnon ouvert à la banque X, mais aussi vers son livret A ouvert à la banque Y.

8. Le 17 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny avait déclaré Mme B. coupable d’abus de confiance et de contrefaçon ou falsification de chèques, et l’avait condamnée à un emprisonnement délictuel de 12 mois, lui ordonnant en outre de procéder à l’indemnisation de la victime.

9. Cependant, par exploit en date du 1er octobre 2019, la société Z avait assigné la banque X et la banque Y devant le tribunal de commerce de Paris. Elle estimait, en effet, que les détournements en question avaient été rendus possibles par les manquements de ces établissements, en l’occurrence leur absence de vigilance et de contrôle. Elle entendait obtenir des banques la restitution des fonds détournés, à charge pour elles de récupérer ces sommes auprès de Mme B. et de son compagnon.

10. Les deux banques pouvaient-elles donc voir leur responsabilité engagée en présence de telles opérations ? Deux situations sont à distinguer selon la cour d’appel de Paris. En effet, la solution retenue à l’égard du banquier tenant le compte de dépôt varie totalement de celle caractérisée à l’encontre de l’établissement concerné par le livret A. Si dans le premier cas, le devoir de non-ingérence s’impose (I), il en va différemment dans le second (II).

I – La non-ingérence liée au compte de dépôt 11. Concernant la banque X, auprès de laquelle était ouvert le compte bancaire du compagnon, il est rappelé que le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, « c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte ». On soulignera ici la référence à la distinction d’origine doctrinale entre les anomalies matérielle et intellectuelle9. 12. Or, pour la cour d’appel, ne caractérisent pas une anomalie apparente ni les remises de chèque, ni les virements reçus de la société employeur, à intervalles irréguliers mais pendant plusieurs années, pour des montants variant de quelques centaines d’euros à 2 500 €, tandis que le compte de l’intéressée était également crédité d’autres virements du même ordre de grandeur, étrangers au présent litige. 13. La banque n’avait donc pas manqué à son obligation de vigilance, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée envers la société ayant été victime des détournements de fonds. 14. Cette solution est, selon nous, convaincante. L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction des circonstances de fait, et plus particulièrement les habitudes d’utilisation du compte. Dès lors, si les opérations de dépôts et de retraits dénoncées ne dénotaient pas, par rapport à celles qui étaient traditionnellement passées sur le même compte, aucune anomalie ne pouvait être retenue. En conséquence, la banque X devait respecter son devoir de non-ingérence, et ainsi aucune faute ne peut ici lui être reprochée. Il en va différemment, en revanche, avec l’autre établissement de crédit.