Quels éléments intégrer dans le calcul du TAEG ? Des précisions issues du droit européen

II – Les implications en droit français

La solution de la Cour de justice de l’Union européenne invite à revenir principalement sur le calcul de l’assiette du TAEG s’agissant du droit français. Le cadre est établi par l’article L. 314-1 du Code de la consommation. Pour la détermination du taux effectif global du prêt, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » Si la rédaction est proche sur le fond de celle du droit européen, existent des divergences ou du moins des interrogations.

En premier lieu, il convient de relever que les frais notariés ne sont pas exclus automatiquement en droit interne. Ils sont d’ailleurs inclus ou écartés en fonction de leur nature – à titre d’exemple, les frais d’actes notariés en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation doivent être exclus du calcul du taux effectif global11 – et à partir du moment où ils sont déterminables à la date de l’acte12. Pour exclure leur intégration dans le calcul du TAEG, l’établissement bancaire doit prouver que les frais de l’acte notarié ne sont pas déterminables à la date d’établissement de l’action13. Le non-alignement du droit interne avec le droit de l’Union européenne peut surprendre, d’autant plus que leur intégration implique une augmentation du coût du crédit pour le consommateur. Il n’en reste pas moins que c’est seulement dans certaines situations que ces frais notariés sont intégrés, en particulier lorsqu’il s’agit de crédit à la consommation.

En second lieu, l’arrêt invite à s’intéresser à l’inclusion ou non des frais de courtage dans le calcul du TAEG. En droit de l’Union européenne, l’intégration de ces frais est clairement visée par la directive de 2008 lorsqu’elle fait référence à « la rémunération des intermédiaires de crédit »14. En reprenant ce fondement, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que ces derniers doivent être inclus quand le consommateur est tenu de les payer. En droit français, la lettre de l’article L. 314-1 du Code de la consommation ne reprend pas la formule de la directive mais exige la prise en compte dans le TAEG des « rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, supportées par l’emprunteur et connues du prêteur (…) ». L’article R. 314-4, 2°, du Code de la consommation évoque plus clairement ces frais d’intermédiation en retenant que le TAEG doit inclure « les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Il s’ensuit que les frais de courtage sont intégrés dans le calcul « lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées »15, à savoir quand ils conditionnent l’octroi du prêt. Le droit français ne semble donc pas en contradiction avec le droit de l’Union européenne sur ce point. Si les courtiers, les établissements de crédit, voire l’emprunteur, préfèrent sûrement l’exclusion automatique de ces frais aux fins de réduction du coût TAEG et eu égard aux taux d’usure, les établissements de crédit devraient être prudents et intégrer cet élément dans l’assiette du calcul du taux s’il s’agit d’une condition d’octroi du prêt. En effet, le non-respect des règles de détermination de ce taux16 entraînera la déchéance du droit aux intérêts17 et constituera une infraction pénale18.

La solution apportée par le droit européen n’a donc pas vocation à modifier, sur la question du calcul du TAEG, le droit positif français. Le texte de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est suffisamment clair pour qu’un établissement de crédit puisse déterminer avec exactitude le calcul du TAEG d’un crédit à la consommation, ou même d’un crédit immobilier, et il concorde avec la réglementation issue du droit de l’Union européenne.