Communiqués de l’ACPR et de l’EBA sur les ART et les EMT : principales considérations

Le 30 juin 2024, les dispositions du règlement MiCA (markets in crypto-assets) sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique (EMT) et les jetons se référant à un ou des actifs (ART) sont entrées en application. À cette occasion, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont publié des communiqués afin d’attirer l’attention des prestataires de services sur crypto-actifs sur les enjeux de conformité liés à l’inscription de stablecoins non conformes à MiCA sur leurs plateformes, et d’inviter les consommateurs à la vigilance et de proposer une coopération renforcée entre autorités de supervision.

Le 30 juin 2024 constitue un jalon important pour le secteur des crypto-actifs puisqu’il sonne l’entrée en application des dispositions de MiCAR (markets in crypto-assets regulation)1 sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique2 (EMT, e-money tokens) et sur les jetons se référant à un ou des actifs3 (ART, asset-referenced tokens), avant l’entrée en application complète de ce règlement en décembre 20244.

Pour rappel, sous MiCAR, l’émission d’ART est conditionnée à un agrément5 tandis que l’émission d’EMT est possible pour les personnes qui sont agréées en tant qu’établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit et qui ont notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et publié ce livre blanc conformément à l’article 51 de MiCAR6.

À la suite de la publication de l’Autorité bancaire européenne (ABE) en date du 5 juillet 2024 appelant les émetteurs de stablecoins7 prenant la forme d’ART ou d’EMT à se conformer pleinement à MiCAR8, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé le 17 juillet 2024 les entreprises qui émettent des EMT ou des ART auprès de clients sur le territoire français à se conformer à MiCAR et invite les entreprises à contacter les services de l’ACPR en cas d’incertitude sur la qualification des services fournis9.

Principales considérations

L’ABE signale « que les (CASP) doivent vérifier la conformité des crypto-actifs qu’ils proposent au regard du règlement MiCA » et les enjoint à « mettre fin aux prestations portant sur des “stablecoins” non conformes »10, de telles prestations seraient susceptibles de constituer une offre au public d’ART ou d’EMT non conformes. En d’autres termes, l’ABE souligne le risque de non-conformité associé aux stablecoins non conformes à MiCAR.

Cette communication a été prise en compte par la place puisque des communications ont été publiées par plusieurs exchanges crypto (plateformes d’échange de crypto-actifs), annonçant le delisting (retrait de cotation) progressif de certains crypto-actifs.