Réseau Entreprendre : 20 ans pour l’emploi en Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

5 000 emplois créés ou sauvegardés, 350 projets accompagnés et plus de 9 M€ de prêts octroyés, le Réseau Entreprendre 93, célèbre au mois de juin son vingtième anniversaire. « Nous répondons finalement, à travers cette longévité, à une demande entrepreneuriale du territoire », affirme Idir Hamizi, le président de l’association Séquano-Dyonisienne. Le Réseau Entreprendre, présent dans 10 pays, promeut, à travers ses 165 implantations locales, « l’accompagnement entrepreneurial de pairs à pairs ».

Actu-Juridique : 20 ans, c’est un anniversaire évidemment symbolique. Quel sens donnez-vous à cet événement ?

Idir Hamizi : C’est la preuve, il me semble, de la pérennité de notre action sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. La nécessité existentielle de notre réseau est toujours la même aujourd’hui qu’il y a 20 ans : aider financièrement et accompagner les créateurs et créatrices d’entreprises pour le développement de l’emploi local. Notre mission n’a pas changé en tant que telle et les besoins sont toujours aussi importants. Nous répondons finalement, à travers cette longévité, à une demande entrepreneuriale du territoire. C’est évidemment une fierté d’avoir pu inscrire notre travail sur une telle durée et nous espérons, bien entendu, le faire encore très longtemps.

AJ : Les besoins sont-ils vraiment toujours les mêmes en Seine-Saint-Denis ? N’y est-il pas plus simple aujourd’hui d’être un entrepreneur qu’il y a 20 ans ?

Idir Hamizi : Il est évident que la situation du début des années 2000 n’est pas la même qu’actuellement. Le niveau de formation moyen et l’accessibilité au monde de l’entrepreneuriat se sont notamment améliorés. Néanmoins, il reste encore difficile pour des employeurs en devenir d’accéder à des financements bancaires. Aussi, l’accompagnement entrepreneurial reste un sujet important. La solitude est l’ennemi numéro un d’un dirigeant et de la réussite de son projet. De fait, le Réseau Entreprendre permet d’éviter cet écueil de la solitude en qualité de réseau de solidarité, d’appui et de bienveillance. Les personnes que nous aidons sont ainsi épaulées par des chefs d’entreprise expérimentés et en activité à travers une relation de pairs à pairs.

AJ : À ce propos, quel parcours d’accompagnement proposez-vous ?

Idir Hamizi : Chaque année, en Seine-Saint-Denis, nous recevons environ 600 demandes d’accompagnement. Celles-ci sont traitées et « triées », si je puis dire, par des collaborateurs et bénévoles du Réseau. Cette première étape, basée sur le potentiel de croissance et la création d’emploi envisagée, nous permet de sélectionner 45 projets qui sont ensuite présentés à un comité d’engagement. Si ce dernier valide à l’unanimité le projet, l’entrepreneur devient alors lauréat Réseau Entreprendre et bénéficie, à la fois, d’une aide financière grâce à notre prêt d’honneur (de 15 000 à 50 000 €) et du soutien, comme je vous le disais, d’un mentor pendant deux ans.

AJ : Combien d’emplois avez-vous créés en 20 ans ?

Idir Hamizi : Notre Réseau local a permis de créer, ou de sauvegarder, 5 000 emplois depuis 2003. Au total ce sont près de 350 entreprises qui ont été aidées par nos chefs d’entreprise et 9,5 M€ de prêts qui ont été engagés sans intérêt. Enfin, 92 % des entreprises que nous avons accompagnées sont toujours en activité trois ans après le début de leur activité. C’est un taux évidemment très élevé, inhabituel et la preuve incontestable, il me semble, de l’efficacité de notre méthode.

AJ : En tant que président du Réseau Entreprendre 93, observez-vous des particularités entrepreneuriales propres à la Seine-Saint-Denis ?

Idir Hamizi : En plus d’être président du Réseau Entreprendre 93, j’ai aussi la chance d’être membre du conseil d’administration de la fédération Île-de-France et de la fédération nationale et internationale. Cela me permet, de fait, d’avoir une vue d’ensemble de l’action du Réseau.

La Seine-Saint-Denis a la chance de disposer à la fois de jeunes pousses et de très grosses entreprises, et ce dans des domaines très divers. Contrairement à d’autres territoires, notre dynamique entrepreneuriale ne repose pas sur de gros industriels ou quelques start-ups très brillantes dans un secteur d’activité particulier. Le 93 est constitué de tout un réseau d’entreprises équilibré qui comprend aussi bien des petites que de grandes sociétés.

Aussi, contrairement aux idées reçues, nos porteurs de projets ont le niveau d’étude moyen le plus élevé de nos 165 implantations en France et à l’international. De par ses richesses culturelles, son histoire et sa population, la Seine-Saint-Denis est une vraie fabrique d’entrepreneurs.