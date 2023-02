Verdissement de la rémunération des dirigeants : enjeux et perspectives

II – Rémunération variable des dirigeants des sociétés cotées

Les actionnaires sont de plus en plus vigilants concernant la publication d’informations relatives à l’impact sur l’environnement de l’activité de l’entreprise. Ces évolutions ont une incidence sur la rémunération variable des dirigeants des sociétés cotées.

A – Say on climate : l’essor des résolutions environnementales Des résolutions consultatives sont de plus en plus souvent soumises en assemblée générale. Les enjeux environnementaux et climatiques relèvent certainement davantage du conseil d’administration. Ces résolutions permettent toutefois un échange avec les actionnaires. Certains investisseurs sont également sensibles à la prise en considération en assemblée générale d’engagements concernant la préservation de l’environnement. L’absence d’atteinte à l’environnement peut donc aussi peser sur les choix stratégiques et les modalités de gouvernance de l’entreprise.

C – Contrôle de la rémunération des dirigeants sociaux de sociétés cotées Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, une politique de rémunération des organes de gouvernance doit être établie7 (administrateurs, direction générale, etc.). Cette politique doit être conforme à l’intérêt social de la société, contribuer à sa pérennité et s’inscrire dans sa stratégie commerciale. La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné ainsi que leur importance respective. La politique de rémunération fait également l’objet d’un projet de résolution soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du Code de commerce chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération8. Un rapport sur le gouvernement d’entreprise doit également être présenté pour chaque mandataire social, comprenant la rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, la proportion relative de la rémunération fixe et variable et l’utilisation de la possibilité de demander la restitution d’une rémunération variable. Une résolution pour chaque mandataire social exécutif et le président non exécutif portant sur l’ensemble des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés au cours de l’exercice écoulé doit être soumise aux actionnaires. Le versement des rémunérations variables et exceptionnelles attribuées au titre de l’exercice écoulé est conditionné à un vote positif. Le vote s’applique à l’ensemble des éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l’exercice écoulé, quelle qu’en soit la forme ou la nature (en numéraire, en actions ou toute autre forme ou nature de rémunération variable ou exceptionnelle telle qu’une indemnité de départ ou de non-concurrence)9. En cas de vote négatif, la rémunération versée aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance est suspendue jusqu’à l’adoption d’une politique de rémunération révisée. La politique de rémunération doit présenter les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, lorsque la société attribue des éléments de rémunération variables10.

D – Impact des engagements environnementaux sur la rémunération variable des dirigeants 1 – Devoir de vigilance La Commission européenne a publié, le 23 février 2022, une proposition de directive sur le devoir de vigilance. Ce texte prévoit d’obliger les entreprises de taille significative à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux11. Le 1er décembre 2022, le Conseil européen a introduit, dans le cadre de sa position de négociation, une approche progressive concernant l’application des règles prévues par la directive en matière de taille d’entreprise (seuils). Ces règles s’appliqueraient d’abord, trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, aux grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés et réalisant plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial ou aux entreprises de pays tiers générant dans l’UE plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce seuil serait ensuite progressivement abaissé aux entreprises qui comptent plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial puis à celles qui emploient plus de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 millions d’euros dans le cadre de certains secteurs à risques (industrie textile, agriculture, extractions de minerais). La directive devrait s’appliquer aux opérations propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur. Afin de respecter le devoir de vigilance en matière de durabilité, les entreprises devront l’intégrer dans leurs politiques, recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’Homme et l’environnement, prévenir ou atténuer les incidences potentielles, mettre un terme aux incidences réelles ou les réduire au minimum, établir et maintenir une procédure de réclamation, contrôler l’efficacité des mesures de vigilance et communiquer publiquement sur ce sujet. L’intégration de ces données extra-financières pose la question de la qualification de parties prenantes. En matière de gouvernance, les entreprises devront également s’interroger concernant l’évolution des modes de gouvernance au travers de l’éventuelle création d’un conseil des parties prenantes, outre les organes traditionnels de direction de l’entreprise12. Le projet de directive prévoit à terme une application aux grandes entreprises, de l’UE et de pays tiers, actives dans l’UE. La proposition de directive sur le devoir de vigilance, qui pourrait être adoptée d’ici fin 2023, vise par ailleurs à obliger les grandes entreprises à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux. Les administrateurs d’entreprises de taille significative auraient ainsi été tenus de superviser les actions de vigilance, d’en faire état au conseil d’administration et d’adapter la stratégie de l’entreprise pour tenir compte des incidences négatives identifiées. 2 – Rémunération variable des administrateurs L’article 15 du projet initial de directive prévoyait en effet que, lorsque la rémunération variable des administrateurs est liée à leur contribution à la stratégie et à la durabilité de l’entreprise, cette rémunération devrait prendre en considération le respect des objectifs de limitation des risques climatiques prévus dans le plan de l’entreprise. La rémunération variable des dirigeants aurait été ainsi indirectement corrélée au respect des procédures mises en place en interne au sein de la firme en matière de contrôle du respect du devoir de vigilance. Aux termes de sa position de négociation du 1er décembre 2022, le Conseil européen a toutefois supprimé la mention relative à l’impact du respect des engagements environnementaux de l’entreprise sur la rémunération variable des administrateurs de l’entreprise.

E – Code de gouvernance des sociétés Les sociétés cotées n’ont néanmoins pas attendu les textes pour intégrer une part variable de rémunération liée aux respects d’engagements en matière environnementale ou climatique. Les modalités de la rémunération variable annuelle doivent être intelligibles pour l’actionnaire et donner lieu, chaque année, à une information claire et exhaustive dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Les actionnaires et les investisseurs reçoivent une information pertinente, équilibrée et pédagogique sur la stratégie, le modèle de développement, la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société ainsi que sur ses perspectives à long terme. Les critères qualitatifs doivent être définis de manière précise. Au sein de la rémunération variable annuelle, lorsque des critères qualitatifs sont utilisés, une limite doit être fixée à la part qualitative. Le maximum de la rémunération variable annuelle doit être déterminé sous forme d’un pourcentage de la rémunération fixe et être d’un ordre de grandeur proportionné à cette partie fixe13. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté, dans un rapport récent, que le comité en charge des rémunérations est amené à jouer, au sein des entreprises, un rôle en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), dans la mesure où celui-ci peut proposer des critères spécifiques de performance globale et évaluer leur niveau d’atteinte. En 2022, la part des critères non-financiers dans la rémunération des directeurs généraux et présidents directeurs généraux des sociétés cotées représente 26 % des critères de la rémunération variable annuelle dans les sociétés de l’échantillon de l’AMF14.