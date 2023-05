Réflexions sur la procédure civile devant la juridiction unifiée du brevet

La juridiction unifiée du brevet a vocation à remplacer les juridictions nationales en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire. Il convient d’opérer diverses réflexions sur la procédure civile développée tant dans l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet que dans son règlement de procédure. Si l’idée de créer une juridiction supranationale avec une seule procédure civile est louable, devant la juridiction unifiée du brevet elle est complexe et lacunaire. Ne pouvant faire primer la procédure civile étatique d’un État sur une autre, il est indéniable que la juridiction unifiée du brevet développera une procédure adaptée au litige en jeu, à savoir les brevets, en parfaite autonomie.

1. Éléments introductifs. « L’humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l’un tend à instaurer l’unification, tandis que l’autre vise à maintenir ou à rétablir la diversification »1. Cette affirmation peut apparaître paradoxale. En effet, il peut être difficile de concilier une velléité de rapprochement des règles juridiques tout en conservant son intégrité. En témoigne le Brexit. Pourtant, l’actualité récente offre aujourd’hui une illustration d’un tel rapprochement au travers de la juridiction unifiée du brevet. La procédure civile devient en conséquence un élément transnational, détachée de la souveraineté étatique, dans une logique d’entente afin d’assurer la sécurité juridique.

2. Le brevet européen à effet unitaire. Si la création d’un brevet européen ne s’est concrétisée que récemment, l’idée d’un tel système est ancienne2. Initialement, les États membres avaient envisagé de conclure une seule convention. Ce fut un échec. Il fut alors décidé d’en faire deux. La première sur la question de la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 ; la seconde sur les effets des brevets délivrés signée à Luxembourg le 15 décembre 19753. Seule la première entrera en vigueur. La Commission européenne décida, le 5 juillet 2000, de recourir à un règlement. Cependant, eu égard aux désaccords politiques, le développement d’un brevet européen fut de nouveau compromis4. En raison de cette difficulté, 25 États ont adressé à la Commission européenne une demande d’instauration d’une coopération renforcée dans ce domaine, qui sera acceptée par le Conseil européen le 10 mars 20115. Seules l’Espagne et l’Italie ne faisaient pas partie intégrante du projet de coopération renforcée et ont essayé d’obtenir par la Cour de justice de l’Union européenne l’annulation de la décision du Conseil, sans succès6. L’Italie rejoindra les autres États membres dans la coopération renforcée le 30 septembre 20157. La coopération a permis l’instauration d’un brevet européen à effet unitaire par deux règlements de l’Union européenne8. S’il s’agit d’une avancée dans le développement d’un droit européen des brevets, il ne s’agit pas d’un titre de propriété industrielle de l’Union européenne. En effet, tous les États membres ne l’ont pas validé, à savoir l’Espagne et la Croatie. C’est pourquoi une partie de la doctrine française a pu en avoir une appréciation critique9. La qualification de brevet unitaire sera attribuée si trois conditions sont réunies : le titulaire du brevet doit la solliciter dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée au Bulletin européen des brevets10 ; le brevet européen doit avoir été délivré avec le même ensemble de revendications pour les différents États participants à ce système de brevet unitaire11 ; et l’effet unitaire doit être enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet12.

3. La juridiction unifiée du brevet. Les origines. Pour assurer la pleine efficience du système du brevet européen, il était nécessaire de développer une juridiction spécialement compétente. La juridiction unifiée du brevet, dont le fonctionnement effectif est prévu le 1er juin 202313, est le fruit d’une maturation commencée dès la Convention de Luxembourg de 1975. En effet, sans une juridiction spéciale, les juridictions étatiques des États membres étaient compétentes. Il y avait un risque de créer un forum shopping. Initialement, une cour d’appel commune devait être créée pour connaître des recours à l’encontre des décisions des juridictions étatiques de première instance pour le contentieux de la validité et de la contrefaçon des brevets communautaires14. Cette idée ne sera pas retenue. Par la suite, la proposition du règlement de 2000 envisageait la création d’un tribunal communautaire – composé d’une chambre de première instance et d’une chambre d’appel – ayant compétence exclusive sur la validité des brevets communautaires et les infractions les affectant15. Cette proposition fut modifiée lors du Conseil européen sur la compétitivité et l’emploi des 3 et 6 mars 2003. En se basant sur l’article 225 A du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil proposait de créer un tribunal du brevet communautaire. Le système était complexe. Les décisions de ce tribunal pouvaient faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance des Communautés européennes, sans pour autant qu’on sache s’il s’agissait d’un recours en fait ou en droit16. Et il était possible de réexaminer les décisions devant la Cour de justice des Communautés européennes à la seule initiative du premier avocat général en raison d’un risque d’atteinte à l’unité du droit des brevets communautaires17. Si ce texte pouvait préfigurer le droit des brevets unitaires, il n’en était pas moins insuffisant et lacunaire18. Le projet prévoyait de développer des règles procédurales au regard des traditions existantes des États membres, alors même qu’une harmonisation de la procédure civile n’avait pas été possible19. L’Office européen des brevets, mis en place par la Convention de Munich, présenta alors l’European Patent Litigation Agreement20. Ce dernier prévoyait la création d’un système juridictionnel, composé d’un tribunal européen des brevets de première instance et d’un tribunal de deuxième instance ayant compétence exclusive en matière de validité et de contrefaçon des brevets21. À la suite de ce projet, la Commission européenne en présenta un nouveau prenant en compte les observations de l’Office européen des brevets22. Ce projet sera censuré par la Cour de justice de l’Union européenne, étant contraire aux traités européens23. La mise en place de la coopération renforcée a relancé cette question d’une juridiction spécifique. Un accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a été conclu le 12 février 201324, ouvert à la ratification des États membres de l’Union européenne, y compris ceux qui n’étaient pas membres de la coopération renforcée. Pour entrer en vigueur, l’accord devait être ratifié par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce dernier ayant dénoncé l’accord à la suite du Brexit25, la ratification de l’Allemagne au 12 août 2021 lui permet d’entrer en vigueur au printemps 2023. Il est intéressant de remarquer qu’un protocole d’accord transitoire avait été signé le 1er octobre 2015, entré en vigueur le 19 janvier 2022, permettant la mise en œuvre de la juridiction unifiée du brevet et notamment la finalisation du règlement de procédure26. Il est toutefois possible de s’interroger sur la pertinence de la création de la juridiction unifiée du brevet. En effet, le droit des brevets ne semble pas présenter en lui-même une spécificité légitimant un tel développement27.

4. La juridiction unifiée du brevet. La composition. La juridiction unifiée du brevet se divise en un tribunal de première instance et une cour d’appel. Le premier aura son siège à Paris tandis que la seconde sera située à Luxembourg. L’organisation du tribunal de première instance a été complexifiée : il existait à l’origine trois sections centrales – Paris, Munich et Londres – ayant chacune la responsabilité de traiter les affaires selon le domaine du brevet en litige28. Depuis le Brexit, il n’y a plus de section centrale à Londres et les affaires n’ont pas été réattribuées29. À côté de ces deux sections centrales, un État membre peut demander la création d’une section locale30 : des sections locales se situent à Vienne, Bruxelles, Copenhague, Helsinki, Paris, Düsseldorf, Hambourg, Mannheim, Munich, Milan, La Haye, Lisbonne et Ljubljana. Les pays baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – et la Suède ont décidé de créer une section régionale « nordique-baltique ». La juridiction unifiée du brevet est échevinale. Effectivement sur les 85 juges qui sont appelés à siéger, 34 sont des juges qualifiés sur le plan juridique, c’est-à-dire des magistrats dans leur pays, et 51 sont des juges qualifiés sur le plan technique mais ayant des connaissances en droit civil et procédure civile. Ainsi, la cour d’appel sera présidée par un ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, Klaus Grabinski, et la présidence du tribunal de première instance échoit à Florence Butin, ancienne juge à la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris31. Pour assurer l’indépendance et l’impartialité des magistrats, il est prévu que les juges qui exercent de manière permanente leur mandat ne peuvent exercer aucune autre activité sauf dérogation accordée par le comité administratif32.

5. La juridiction unifiée du brevet. La compétence. Selon l’accord, la juridiction unifiée du brevet aura une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité des brevets unitaires33. Elle aura aussi une compétence partagée avec les États membres pendant une période transitoire de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour les brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets34. La période pourra être prolongée pour une durée similaire. En d’autres termes, le demandeur pourra faire échec à la compétence de la juridiction unifiée du brevet pour confier l’affaire à un tribunal national. Il s’agit de l’opt-out35. Selon le règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet, seul le titulaire du brevet européen ou le demandeur d’une demande de brevet européen publiée pourra le solliciter36. À la fin de la période transitoire, la juridiction unifiée du brevet aura ainsi une compétence exclusive pour l’ensemble des brevets. Il est permis de faire une première critique au sujet de cette compétence exclusive. En effet, le contentieux lié à la propriété industrielle du brevet qui peut être connexe ne pourra pas être examiné par la juridiction. Il s’agit notamment du contentieux de la concurrence déloyale, ce qui diminuera l’intérêt de la juridiction37. De plus, la juridiction unifiée du brevet, même si elle n’est pas une juridiction européenne, doit respecter le droit de l’Union européenne y compris les garanties procédurales prévues par la Charte des droits fondamentaux au risque d’un recours en manquement38. Par ailleurs, le requérant pourra agir en responsabilité contre l’État contractant dans lequel il a son domicile, conformément au droit de l’Union européenne en matière de responsabilité non contractuelle des États membres39. Aussi, la juridiction unifiée du brevet est assujettie à l’article 267 du TFUE sur la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les questions préjudicielles40. Enfin, il semble que le système de répartition des contentieux entre les divisions centrales et les divisions locales sera source de difficulté. Selon l’accord, la division centrale est compétente pour statuer sur les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection, les autres actions relevant de la compétence des divisions locales ou régionales. Les parties peuvent cependant d’un commun accord décider de porter l’affaire devant la juridiction de leur choix41.

6. La juridiction unifiée du brevet. La procédure. L’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet prévoit en ses articles 40 et suivants les règles quant à la procédure à suivre devant cette juridiction : s’y trouvent ainsi les règles relatives aux parties, aux représentants, à la langue de procédure, à la procédure dématérialisée pour communiquer les mémoires, les conclusions et les preuves42, aux pouvoirs de la juridiction, aux frais ou aux voies de recours. Cet accord a été complété par un règlement de procédure adopté par une décision du Comité administratif du 31 août 2022 et entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Ce règlement ne sera modifiable que par le comité administratif sur la base d’une proposition de la juridiction unifiée du brevet et après consultation de la Commission européenne. Les États membres perdent donc leur faculté de proposer une modification alors qu’ils le peuvent toujours en ce qui concerne les statuts de la juridiction43. La juridiction unifiée du brevet aura une autonomie dans l’élaboration des règles de procédure, détachée de la volonté des États, à l’instar de l’arbitrage international. Une convergence des procédures civiles étatiques pourrait dès lors se concrétiser dans le dessein de développer un due process of law – une égalité procédurale – en matière de brevet unitaire. Dès lors, les différences des systèmes nationaux sont transcendées afin d’assurer un véritable procès équitable.

7. Plan. La réflexion ici menée s’axera sur le règlement de procédure pour en faire une analyse critique. Il s’agira d’envisager devant la juridiction unifiée du brevet tout d’abord le droit d’agir (I), puis le déroulement de la procédure tant en première instance (II) qu’en appel (III).

I – Le droit d’agir devant la juridiction unifiée du brevet 8. Le titulaire du droit d’agir. Il est à relever que ni l’accord ni le règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet ne prévoient des dispositions concernant l’intérêt à agir. Seule la qualité est évoquée44. Pourront ainsi agir devant la juridiction unifiée du brevet : le titulaire du brevet, le titulaire d’une licence exclusive sur un brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable et que la licence n’en dispose pas autrement, le titulaire d’une licence non-exclusive sur un brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable et que la licence ait expressément autorisé cette action, toute personne concernée par un brevet et toute personne affectée par une décision prise par l’Office européen des brevets. Ces dispositions appellent des observations. En ce qui concerne le titulaire d’une licence, l’accord apparaît à la fois conforme et contraire au droit français45. En effet, l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle offre la possibilité au bénéficiaire d’un droit exclusif d’agir en justice sauf stipulation contraire du contrat de licence et après avoir mis en demeure le propriétaire du brevet d’agir en justice ; cependant, le droit français n’accorde pas le droit d’agir – plus précisément la qualité pour agir – au licencié ordinaire. De plus, ni l’accord ni le règlement de procédure ne précisent ce qu’il convient d’entendre par toute personne concernée par un brevet. La condition de qualité pour agir ne semble plus être, dans cette hypothèse, nécessaire. Seul l’intérêt à agir semblerait suffire. Mais quel est l’intérêt à agir ? Faut-il utiliser l’appréciation des juridictions françaises ou bien celle des autres États membres ? Il semble difficile de faire primer une conception étatique sur une autre46 de cet intérêt à agir, ce qui n’est d’ailleurs pas le dessein de la juridiction unifiée du brevet. Il faut attendre sa jurisprudence pour pouvoir déterminer la notion d’intérêt à agir, même s’il est possible de supposer qu’il s’agirait du profit, de l’avantage, qu’en retirera le plaideur dès lors que l’action est susceptible de mettre un terme au litige en matière de brevet. 9. Sanction du défaut du droit d’agir. Le règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet prévoit en sa règle 362 que « la juridiction peut, à tout moment, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, après avoir donné aux parties la possibilité d’être entendues, relever l’interdiction absolue d’engager une action, par exemple, en raison de l’application du principe de la chose jugée ». Cette règle ne semble pas limitée à la seule autorité de chose jugée, et pourrait admettre en son sein d’autres causes, à l’instar du droit d’agir. Le texte en lui-même est sujet à critique. Ainsi, la sanction n’est pas explicitement prévue. Si l’on se réfère à l’intitulé du chapitre de cette règle : « Affaires dont les demandes sont vouées au rejet ou manifestement irrecevables », la sanction semblerait être l’irrecevabilité ou le rejet de la demande. En l’absence de précision des textes, il convient de discuter du choix de la sanction eu égard à l’utilisation de la conjonction de coordination ou. De prime abord, le terme rejeter serait plutôt employé dans le cadre d’une défense au fond, soit l’étude du bien-fondé de la prétention ; alors que le terme irrecevabilité reviendrait à déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande sans examen du fond47. Pour faire un parallèle, le droit français n’est pas non plus aussi strict dans l’usage de ces termes, une demande peut ainsi être rejetée si elle apparaît manifestement non fondée ou irrecevable48. Le règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet procède de cet abus de langage. La règle 361 intitulée : « Affaire dont les demandes sont manifestement vouées au rejet » énonce « (…) lorsque les demandes ou moyens des parties sont, en tout ou partie, manifestement irrecevables ou dépourvus de tout fondement juridique (…) ». La juridiction va statuer sur cette question par voie d’ordonnance sans que l’on puisse qualifier ce moyen de défense : est-ce une défense au fond ou une fin de non-recevoir ? Cette question pourra être soulevée en tout état de cause par les parties ou d’office par le juge sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Sur le rôle du juge, au travers du verbe pouvoir, il s’agira d’une faculté. Si l’interdiction absolue d’engager une action peut être soulevée en tout état de cause, aucune sanction n’est prévue en cas de manœuvre dilatoire. Sur ce point, les règles devraient être approfondies. D’ailleurs, une interrogation demeure. Est-il possible de régulariser le défaut du droit d’agir ? S’il est permis de faire un détour par la procédure civile française, il semblerait possible d’y répondre par la positive49. Ni l’accord ni le règlement de procédure n’envisagent la régularisation. En conséquence, la juridiction unifiée du brevet développe sa propre procédure. 10. La représentation. Suivant l’article 48 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, la représentation ad litem est obligatoire devant la juridiction. Il existe toutefois des exceptions prévues par le règlement de procédure permettant au plaideur d’agir seul50. Le représentant peut être soit un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d’un État membre contractant – ce qui vient exclure les avocats du Royaume-Uni à la suite de son retrait – soit un mandataire en brevets européens qui est habilité à agir en tant que représentant professionnel devant l’Office européen des brevets et qui possède les qualifications appropriées. Une liste de mandataires est tenue par le greffe de la juridiction. Les représentants jouissent de droits et garanties, à l’instar de la confidentialité des communications officielles avec le client51 ou de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits dans le cadre de l’affaire52. En ce qui concerne plus précisément les avocats, ils devront respecter le code de déontologie des avocats européens qui a été révisé le 19 mai 2006. 11. Transition. Après avoir envisagé le droit d’agir devant la juridiction unifiée du brevet, il convient à présent d’étudier la procédure à mettre en œuvre en première instance.