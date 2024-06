Réflexions sur le pouvoir de représentation du président du directoire de la société anonyme

La Cour de cassation juge que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Il en résulte une atrophie du pouvoir de représentation dévolu au président du directoire de la société anonyme, ce qui favorise des dépassements de pouvoirs dont les conséquences paraissent mal maîtrisées.

Cass. com., 10 mai 2024, no 22-20439

1. Il existe deux modèles d’organisation de la direction d’une société anonyme (SA) : le premier, que l’on qualifie généralement de moniste, repose sur un conseil d’administration dont le président peut (même si cela n’est désormais plus toujours le cas) assurer la direction générale de la société. Telle est la formule classique en droit français – qui est aussi la plus courante en pratique1. La loi du 24 juillet 1966 a par ailleurs instauré un second mode d’organisation qualifié de dualiste, inspiré du droit allemand, dans lequel la direction de la SA est partagée entre deux organes collégiaux : un directoire et un conseil de surveillance. À l’origine, cette structure alternative avait pour ambition de dissocier plus nettement la direction et le contrôle, bien souvent confondus dans la SA à conseil d’administration entre les mains du président du conseil d’administration assurant les fonctions de directeur général2 : dans le système dualiste, la direction de la société incombe au directoire tandis que les fonctions de contrôle relèvent de la compétence du conseil de surveillance3. Si cette répartition des rôles paraît assez claire, l’exercice des pouvoirs dévolus aux différents organes de la société peut poser des difficultés, ainsi que l’illustre l’arrêt sous commentaire.

2. En l’espèce, une banque avait consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement d’une SA à directoire et conseil de surveillance. Par suite de la défaillance de la débitrice principale, placée en liquidation judiciaire, la banque assigna en paiement la SA, qui lui opposa la nullité de son engagement de caution. La cour d’appel ayant repoussé ses prétentions, la SA forma un pourvoi en cassation. À adhérer à ses vues, il aurait fallu en conclure au défaut de validité du cautionnement dès lors que la sûreté avait été consentie par le président du directoire, sans que cet organe collégial ne lui ait délégué le pouvoir de conclure un cautionnement. Selon les juges du fond, le cautionnement était au contraire valable à partir du moment où le conseil de surveillance avait bien autorisé le directoire pour que la société se porte caution. À en croire la cour d’appel, il ne résultait d’aucun texte, ni des statuts, que le président du directoire, représentant légal de la société, doive lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire à conclure le cautionnement que le directoire avait été autorisé à passer par le conseil de surveillance. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui énonce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ».

3. L’arrêt étudié ne peut manquer d’attirer l’attention, ne serait-ce que parce que les décisions consacrées à l’autorisation des cautions, avals et garanties dans les SA à directoire et conseil de surveillance sont assez rares4. De manière remarquable, l’analyse adoptée par la Cour de cassation à ce sujet met en lumière le traitement singulier réservé au pouvoir de représenter la SA dévolu au président du directoire. On ne peut en effet que constater l’atrophie du pouvoir de représentation du président du directoire de la SA (I), ce qui favorise des dépassements de pouvoirs du représentant légal dont les conséquences paraissent mal maîtrisées (II).