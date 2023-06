Assurance : la liste des faux sites actualisée par l’ACPR

Escroquerie à l’assurance : l’ACPR complète la liste des sites ou entités proposant en France des contrats d’assurance sans y être autorisés.

La liste des sites ou entités proposant en France des contrats d’assurance sans y être autorisés a été complétée de 338 nouvelles entrées (I), internet étant le canal privilégié de l’escroquerie (II).

I – 338 nouveaux sites ou entités frauduleux

Pour rappel, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La lutte contre les arnaques financières est l’une des priorités de l’AMF et de l’ACPR. La crise liée à la Covid-19 s’est accompagnée d’une recrudescence d’offres frauduleuses d’investissement, d’épargne et de crédit visant tous les publics. Le parquet de Paris évalue le préjudice global subi par les victimes en France à environ 500 millions d’euros par an.

L’année 2021 a été marquée par l’importance des escroqueries financières, prenant la forme de faux placements, livrets d’épargne ou crédits. Plus de la moitié de ces offres frauduleuses ont concerné des usurpations d’identité de professionnels autorisés.

L’ACPR met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés.

Ainsi, 338 nouvelles inscriptions ont été ajoutées à cette liste au cours du premier trimestre 2023, parmi lesquelles 56 % usurpent l’identité de professionnels dûment autorisés.

À noter. La liste noire « crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances » ne peut être exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites non autorisés apparaissent régulièrement sur internet.

II – Internet, le canal privilégié de l’escroquerie

Selon le rapport d’activité 2021 de l’ACPR, « Internet reste le canal privilégié pour les escrocs qui profitent probablement d’une certaine forme “d’illectronisme”, d’insouciance ou de désinhibition des internautes qui ne protègent pas suffisamment leurs données personnelles ».

Ainsi, les « victimes sont attirées par des bannières publicitaires sur Internet ou par courriel, par de soi-disant “bons plans” sur les réseaux sociaux ou via des applications mobiles de messagerie, des contenus promotionnels s’appuyant sur des personnalités connues, dont le nom est usurpé. Les données personnelles des internautes sont collectées, le plus souvent, au moyen d’un formulaire de contact en ligne. De faux conseillers, formés aux techniques de manipulation mentale, appellent leurs futures victimes et les amènent à réaliser un premier investissement, dont le rendement est supposé être très performant. L’épargnant, mis en confiance par le gain annoncé, voire par la possibilité de le retirer facilement, est alors incité à placer tout ou partie de ses économies, qu’il ne pourra jamais récupérer, l’escroc et les sommes déposées ayant alors disparu. Ce procédé se double dans un cas sur deux d’une ou plusieurs usurpations de l’identité d’acteurs du secteur ou d’établissements financiers autorisés (utilisation frauduleuse du nom de leurs produits, de leur logo, du nom de leurs conseillers, de leur numéro d’enregistrement, etc.). »