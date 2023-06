Décret du 16 mars 2023 : comment résilier en 3 clics votre contrat d’assurance !

Le décret apporte des précisions sur les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation par voie électronique des contrats et règlements prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 pour le secteur de l’assurance.

D. n° 2023-182, 16 mars 2023, relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique

Cette loi s’inscrit dans un cadre constant de recherche de la protection des consommateurs (I) et prévoit une résiliation « en 3 clics » à partir du 1er juin 2023 notamment dans le secteur de l’assurance (II).

I – Un souci constant de protection des consommateurs

Depuis les années 2000, les pouvoirs publics cherchent à donner aux consommateurs la capacité de jouir pleinement de la faculté de rompre des engagements qui ne présenteraient plus d’utilité pour eux.

Pour rappel, depuis le 1er août 2005, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite loi Chatel, fait ainsi obligation aux assureurs de rappeler aux assurés leur faculté de dénoncer un contrat à reconduction tacite.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, quant à elle, reconnaît aux consommateurs le droit de résilier à tout moment, après la première année de souscription, l’assurance habitation (locataire-copropriétaire), l’assurance automobile (responsabilité civile) et l’assurance affinitaire.

En dernier lieu, la loi n° 2020-270 du 28 février 2022 prévoit une obligation d’information de même nature en ce qui concerne les contrats d’assurance emprunteur.

En outre, on assiste à une reconnaissance croissante de l’usage des outils et procédures dématérialisés dans les rapports entre assureurs et consommateurs.

À cet égard, l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, entend conforter les droits reconnus aux consommateurs en leur permettant de résilier plus facilement un contrat d’assurance souscrit par voie électronique auprès d’assureurs, de mutuelles ou d’instituts de prévoyance.

La loi a expressément prévu l’application de ce droit de résiliation aux sociétés d’assurance en modifiant le Code des assurances1, aux mutuelles en modifiant le Code de la mutualité2 et aux institutions de prévoyance en modifiant le Code de la sécurité sociale3.

Rappel. En application de la loi du 16 août 2022, à compter du 1er juin 2023, il est possible pour le consommateur de résilier en ligne un contrat de consommation qu’il a conclu avec un professionnel (téléphonie, internet, contrat de fourniture d’eau potable et d’assainissement…).

Selon les statistiques présentées par l’étude d’impact de cette loi, sur près de 150 millions de contrats d’assurance, 10 % trouveraient leur origine dans une souscription réalisée intégralement en ligne. D’après les analyses convergentes des représentants de la Fédération française de l’assurance et des associations représentatives des consommateurs, il s’agit d’une pratique certes encore marginale, mais en pleine croissance.

Plus précisément, l’article 17 de la loi du 16 août 2022 prévoit que lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre à celui-ci la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation doit être rendue possible selon cette même modalité. Il s’agit de la disposition dite de « résiliation en 3 clics » pour les contrats d’assurance.

À noter. La résiliation « en 3 clics » s’étendra à de nombreux autres services (téléphonie, électricité…) prochainement.

L’assureur doit mettre à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat.

Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur doit confirmer la réception de la notification et l’informer, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Un décret devait notamment fixer les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité requise, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation.