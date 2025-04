Engagements de l’assureur dommages-ouvrage et invocation d’un manquement contractuel par un tiers au contrat

docteur en droit privé de l'université de Bretagne Occidentale et de l'universidade de São Paulo (Brésil), membre associé du Lab-LEX (UR 7480)

Dans un arrêt du 30 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de mettre en œuvre des travaux efficaces afin de mettre un terme au désordre affectant un appartement, à défaut de quoi il sera condamné à verser des dommages et intérêts. Elle rappelle également qu’un tiers au contrat d’assurance subissant un dommage peut invoquer un manquement contractuel pour être indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’un lien de causalité est caractérisé.

Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, no 23-13.325

Le 30 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation concernant les implications d’une assurance dommages-ouvrage et la possibilité pour un tiers au contrat d’invoquer un manquement contractuel.

En l’espèce, un immeuble à usage d’habitation, ayant été placé sous le statut de copropriété, a été édifié par une société. Pour permettre sa construction, un maître d’ouvrage et une société de peinture sont notamment intervenus. En outre, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’un assureur.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est plaint de désordres, affectant les parties communes et un appartement, et a assigné le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage. En sus, les autres intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs ont été appelés en garantie.

Le 10 mars 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a condamné le maître d’ouvrage, solidairement avec les différents assureurs, à payer une somme aux propriétaires de l’appartement jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable. En conséquence de cette solution, un pourvoi en cassation a été formé, en particulier par le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage, pour contester la position des juges du fond.

Le premier moyen de la société d’assurance dommages-ouvrage, en sa seconde branche, présente un intérêt particulier en considérant que la cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382, pour condamner solidairement l’assureur à payer une somme déterminée par la seule volonté des créanciers.

Ainsi, la haute juridiction devait se positionner sur la sanction encourue par le débiteur, ici l’assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de l’exécution de son obligation résultant du contrat d’assurance et sur la possibilité pour un tiers à ce contrat de l’invoquer lorsqu’il subit un dommage résultant d’un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle de l’assureur.

Pour fonder sa solution, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se fonde sur les articles 1147, 1165, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240 du Code civil. D’une part, elle retient que l’assureur dommages-ouvrage ne respectant pas ses engagements contractuels est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts (I). D’autre part, elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement ait causé un dommage (II). Ainsi, elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

I – Le paiement de dommages-intérêts par l’assureur dommages-ouvrage Dans ses motifs, la Cour de cassation reprend la lettre de l’article 1147 ancien du Code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, à savoir que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En s’appuyant sur ce principe, il est rappelé que le débiteur encourt pour sanction le paiement de dommages et intérêts dans deux situations : soit quand il n’exécute pas son obligation ; soit quand il l’exécute en retard. Pour y échapper, le débiteur devait justifier que son inexécution était liée à une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, ainsi que de l’absence de toute mauvaise foi de sa part. Soulignons que, depuis l’ordonnance de 2016, l’article 1231-1 du Code civil propose une rédaction pour partie similaire, à l’exception de la règle d’exclusion, en disposant que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »1. La Cour de cassation s’appuie également sur un arrêt de la troisième chambre civile, en date du 11 février 2009, où il a été retenu que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. Dans cette espèce, des époux étaient assurés en police dommages-ouvrage et ont déclaré à l’assureur des sinistres à la suite de l’apparition de désordres après la construction de leur villa. L’assureur a procédé à des travaux mais les désordres ont perduré, conduisant les assurés à assigner l’assureur en indemnisation de leurs préjudices2. Sur ces considérations, la solution de l’arrêt du 30 janvier 2025 n’est donc en rien nouvelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante imposant à l’assureur dommages-ouvrage de mettre en œuvre des travaux efficaces afin de mettre un terme au désordre3 et de « préfinancer à nouveau des travaux tant que ceux réalisés ne donnent pleinement satisfaction »4. À défaut d’exécution de ces travaux, ou en cas d’exécution insatisfaisante de ces travaux, l’assureur dommages-ouvrage est redevable de dommages et intérêts.