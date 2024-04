Interdiction de recevoir du public, intercalaire GEA et Covid-19 : un savant et victorieux mélange pour l’assuré

II – Caractère informel de la clause d’exclusion de l’intercalaire GEA

La Cour de cassation a estimé qu’une clause d’exclusion, figurant dans l’intercalaire du GEA, n’était pas formelle. Pour le comprendre, il n’est pas inutile de reproduire in extenso ci-dessous la clause, que l’on peut retrouver aisément dans bon nombre d’arrêts d’appel10 :

« Demeure toutefois exclue :

– la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,

– lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

Depuis les arrêts Axa rendus le 1er décembre 202211, la Cour de cassation s’efforce de bien distinguer les caractères formel et limité, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, que doit revêtir toute clause d’exclusion pour être valable. Une clause d’exclusion « n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation »12.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la clause méritait d’être interprétée, en sorte que les juges du fond ne pouvaient affirmer qu’elle était formelle. Le fautif ? Le mot « lorsque », figurant au second tiret. Tout l’objet du litige est de savoir si la clause vise deux cas alternatifs ou cumulatifs. Au soutien de la première branche de l’alternative, les termes « demeure » et « exclue » sont au singulier. Mais il est vrai, en faveur de l’autre branche, que le premier tiret finit par une virgule et que le tiret suivant débute par « lorsque », ce qui pourrait insinuer que les deux fragments constituent une seule et même phrase. Dès lors, il y a un doute, selon la Cour de cassation, et ce doute commande l’interprétation par le juge, d’où l’absence de caractère formel de cette clause d’exclusion.

Sur ce point, la cassation est excessive car d’autres arguments penchaient en faveur d’hypothèses alternatives. Primo, l’expression « lorsque la fermeture » aurait pu être remplacée par « lorsqu’elle » s’il s’agissait d’une seule phrase. Secundo, la présence de tiret ne montre-t-elle pas en soi une alternative et non un cumul ? Dire que la clause nécessite interprétation nous paraît excessif, fût-elle assez mal rédigée en apparence. Preuve que les qualités rédactionnelles d’un juriste sont primordiales en matière d’assurance.