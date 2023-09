La nécessaire vigilance à l’égard des acteurs de l’assurance

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté, entre janvier 2021 et avril 2022, auprès de 147 professionnels de l’assurance. Près d’un tiers des établissements ne respectaient pas la réglementation portant sur la bonne information du consommateur ou la loyauté des pratiques commerciales dans ce secteur. Les services de la DGCCRF ont adressé aux établissements concernés 29 avertissements, 11 injonctions, 7 procès-verbaux pénaux et 2 procès-verbaux d’amendes administratives.

Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs (I) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a effectué plus de 400contrôles auprès de 147 acteurs de l’assurance (II).

I – La DGCCRF, un acteur essentiel pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs

Pour rappel, la DGCCRF a pour mission de garantir l’ordre public économique et d’assurer la protection des consommateurs, tant d’un point de vue économique qu’en termes de sécurité.

Ainsi, la DGCCRF veille au respect des règles de la concurrence en luttant conjointement avec l’Autorité de la concurrence contre les pratiques anticoncurrentielles (les ententes illicites et les abus de position dominante), et garantit la protection de l’équilibre et de la loyauté des relations commerciales.

Les missions de la DGCCRF s’exercent sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non alimentaires, services), à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation et distribution) et quelle que soit la forme de commerce (magasins, sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, etc.).

Pour exercer leurs missions, les enquêteurs de la DGCCRF disposent de pouvoirs d’enquête simples leur permettant d’accéder aux informations nécessaires à l’identification d’un manquement ou d’une infraction (accès aux locaux, recueil de documents utiles à l’enquête, droit de convocation, prélèvement d’échantillons pour analyse, etc.).

Lorsque ces pouvoirs simples ne suffisent pas pour recueillir les preuves d’un manquement ou d’une infraction, la DGCCRF peut alors demander au juge l’autorisation d’utiliser des pouvoirs extraordinaires (pouvoirs de perquisition).

Ses pouvoirs vont de l’information des consommateurs et des professionnels jusqu’aux suites qu’elle donne à ses enquêtes : pédagogiques (avertissements), correctives (injonctions en particulier) ou répressives (sanctions administratives, dont des amendes, ou saisine du juge civil ou pénal).

On peut noter qu’un décret du 29 décembre 2022, pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet désormais à la DGCCRF de renforcer sa communication sur ses mesures d’injonction.

À noter. Les mesures d’injonction prises par la DGCCRF ont une finalité corrective, pour mettre fin à une pratique illicite dans un délai court.

Ces mesures consistent, par exemple, à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou encore de supprimer une clause illégale. Elles sont complémentaires de démarches de sanctions administratives ou de poursuites pénales, pouvant mener à des sanctions financières, voire à des peines d’emprisonnement1.

Quoi qu’il en soit, dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la DGCCRF a conduit, entre janvier 2021 et avril 2022, plus de 400 contrôles auprès de 147 acteurs de l’assurance : courtiers, assureurs, mutuelles, filiales d’assurance de groupe bancaire.

Les contrôles ont porté sur les pratiques de commercialisation de contrats d’assurance par démarchage, les conditions associées à la souscription d’une assurance de protection juridique et les frais cachés lors de la résiliation des contrats.