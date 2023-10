L’assurance-vie et le droit des majeurs protégés : encore des incertitudes

26. Le contrat d’assurance-vie est un contrat de couverture de risque permettant, cela a été dit, de réaliser une opération d’épargne au bénéfice du souscripteur, mais aussi de faire acquérir à une ou plusieurs personnes déterminées la valeur du contrat au décès de l’assuré. La désignation du bénéficiaire doit alors faire l’objet d’une attention particulière. Le législateur en a pleinement conscience.

27. Cela a été observé précédemment25, il résulte de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances que « lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, (…) la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accompli[e]s qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ». De plus, « après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur ». Dès lors, l’ensemble des solutions précitées, tant en matière de tutelle, que de curatelle ou de mandat de protection future auront vocation à s’appliquer ici de la même manière. Les cas de nullité envisagés également.

28. Ainsi, en cas de tutelle, le juge intervenant devra observer les avantages de la désignation pour le majeur. Rappelons, en effet, que pour l’article 496 du Code civil le tuteur est tenu d’apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur, « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée »26. Le rôle du tuteur sera, dans tous les cas, ici essentiel27.

29. Bien évidemment, le choix du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie étant un acte éminemment personnel28, il conviendra d’associer le plus possible, en cas de tutelle, le majeur à la décision en question s’il dispose d’une lucidité suffisante. Un auteur29 a pu parler ici de « capacité d’exercice circonstancielle »30. Il est donc recommandé de procéder à l’audition du majeur protégé31.

30. Ce choix du bénéficiaire pourra être réalisé de façon nominative comme de façon plus générale en visant les « héritiers ». Cette dernière clause a l’avantage de présenter une certaine neutralité puisqu’elle renvoie à la dévolution successorale32.

31. La jurisprudence rappelle, à intervalle régulier, la nécessité de respecter ces règles, que cela soit l’intervention du juge en cas de tutelle33, ou l’assistance du curateur en matière de curatelle34. Dans ce dernier cas, on notera cependant que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit fondée sur l’article 414-1 du Code civil35.

32. Quelques particularités juridiques sont néanmoins à observer. Elles concernent la désignation du tuteur ou du curateur comme bénéficiaire (A), mais aussi le cas de l’acceptation par le bénéficiaire (B).

34. Or, un tel choix n’est pas rare en pratique, dans la mesure où le tuteur, comme le curateur, sera souvent choisi parmi les personnes les plus proches. En cas de contestation, les juges du fond sont alors compétents pour apprécier cette opposition d’intérêts 38 .

B – Le cas de l’acception par le bénéficiaire

36. Le bénéficiaire qui entend pérenniser ses droits et ne pas être à la merci de changements d’avis du souscripteur a intérêt à accepter le bénéfice du contrat donc il a connaissance. Or, cette faculté lui est offerte par l’article L. 132-9, I, du Code des assurances. Aux termes de ce dernier, en effet, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé « devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article ». Ainsi, pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne pourra plus exercer sa faculté de rachat (même partiellement) et l’entreprise d’assurance ne pourra plus lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. Il en ira de même pour le nantissement du contrat41.

37. Pour la suite de l’article, tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le stipulant peut opérer une révocation42. On notera d’ailleurs, sur ce point, que « lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ».

38. D’un point de vue formel, l’article L. 132-9, II, précise que, tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. En outre, dans le cas où la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est, en revanche, libre.

39. N’y a-t-il pas là un danger pour notre majeur protégé ? A priori oui. Conscient de cela, le législateur a prévu une limite à l’alinéa 4 de l’article L. 132-4-1. Ainsi, aux termes de ce dernier, « l’acceptation du bénéfice d’un contrat sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée par la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ». Cette hypothèse fait songer à l’action liée à la période « suspecte » de deux ans prévue par l’article 464 du Code civil43. Une différence peut néanmoins être soulignée : avec le cas visé à l’article L. 132-4-1, la preuve d’un préjudice pour le majeur protégé n’est pas nécessaire. Il est en quelque sorte présumé.

40. Un auteur44 n’a pas manqué de relever, néanmoins, la « rédaction fort maladroite et donc peu protectrice » de cette disposition. En effet, celle-ci ne vise que les contrats conclus dans les deux ans qui précèdent l’ouverture du régime de protection, ce qui laisse sans possibilité de contestation les contrats souscrits avant le délai de deux ans, mais acceptés au cours de ce délai. Il aurait été plus judicieux de prendre en considération la date de l’acceptation. Cela aurait protégé plus efficacement le contractant45.

41. En fonction des circonstances, l’article 464 du Code civil46 devrait néanmoins pouvoir « prendre le relai ». Pour mémoire, il n’est pas nécessaire ici (comme pour l’action en nullité pour insanité d’esprit47) de prouver « l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte », mais simplement une « inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles ». Cela paraît plus aisé à démontrer. Ce constat est cependant à relativiser. En effet, deux conditions supplémentaires sont imposées par l’article 464 : d’une part, l’action ne peut atteindre que des actes conclus par le majeur moins de deux ans avant la publicité du jugement ouvrant la mesure de protection48 et, d’autre part, il faut démontrer que cette inaptitude était « notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ». Or, ces conditions, et plus particulièrement la seconde, ne sont pas faciles à rapporter.