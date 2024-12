Le point de départ du délai de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle

La loi ne détermine pas expressément le point de départ du délai de la prescription en matière d’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle. Mais, depuis quelques années, la jurisprudence considère que le délai de la prescription court à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Toutefois, cette solution pose d’énormes difficultés en pratique, notamment lorsque les dommages causés aux biens se révèlent plusieurs années après la publication de l’arrêté. C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, qui admet enfin la possibilité d’un report du point de départ du délai de la prescription : « Le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication ». Cette solution nouvelle ne peut qu’être approuvée car elle renforce la protection des assurés. Elle soulève néanmoins des interrogations quant à l’avenir de la garantie contre les catastrophes naturelles.

Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, no 22-21366

Point de départ fuyant de la prescription. Le droit est écrit pour celui qui est vigilant et non pour l’endormi1. Cet adage trouve son illustration la plus parfaite en matière de prescription extinctive2, car l’écoulement du temps « fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit »3. La prescription, dont certains auteurs font l’éloge4, est le symbole d’une société qui sait oublier pour ne pas basculer dans la tyrannie. D’où la formule de Bigot de Préameneu, l’un des rédacteurs du Code civil de 1804, passée à la postérité : « De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l’ordre social »5. Cependant, le commencement du délai de la prescription a souvent été présenté comme le talon d’Achille de la réforme de 2008. C’est la raison pour laquelle il génère un contentieux particulièrement abondant6. En effet, le référentiel de la connaissance des faits permettant l’exercice de l’action en justice7 consacré par l’article 2224 du Code civil confère au point de départ un caractère subjectif, fuyant, flottant, voire évanescent qui crée, au premier abord, une profonde insécurité juridique. C’est probablement la raison pour laquelle, en matière d’assurance, le législateur a plutôt opté pour un point de départ objectif du délai de la prescription. Ainsi l’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent « à compter de l’événement qui y donne naissance »8. Mais la loi demeure silencieuse quant à la détermination du point départ du délai de la prescription en matière d’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle. Face à ce vide juridique, la jurisprudence a décidé, depuis quelques années et de manière constante, que ce délai court à compter de la date de publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle9. Toutefois, cette solution pose d’énormes difficultés en pratique, notamment lorsque les dommages causés aux biens se révèlent plusieurs années après ladite publication. Dans cette situation, les assurés étaient forclos et ne pouvaient bénéficier d’une indemnisation. L’arrêt du 11 juillet 2024, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aménage significativement le système de computation du délai de la prescription en matière de catastrophe naturelle.

Les faits de l’espèce. Un couple a acquis par acte authentique, le 20 juin 201410, une maison d’habitation. Un mois plus tard, les acquéreurs ont découvert de nombreuses microfissures en escalier sur les murs extérieurs. Selon eux, ces désordres sont symptomatiques d’une dégradation résultant de la sécheresse du sol ou d’un défaut de planimétrie de celui-ci. Or, ces fissures étaient jusque-là dissimulées sous du lierre et des ronces. S’étant vainement rapprochés de leur assureur multirisques habitation, qui a refusé sa garantie en raison de l’antériorité de ces désordres à l’acquisition de l’immeuble, les acheteurs ont mis en demeure les vendeurs de leur communiquer la déclaration de sinistre faite auprès de leur assureur au titre de la catastrophe naturelle de sécheresse qui avait frappé la commune. En réponse à leur courrier recommandé tendant aux mêmes fins, l’assureur habitation des vendeurs les a informés de l’absence de toute déclaration de sinistre au titre de la sécheresse de la part de ces derniers. C’est ainsi que le couple a assigné les vendeurs en référé à fin d’instauration d’une mesure d’expertise. Ceux-ci ont eux-mêmes appelé en garantie leur assureur multirisques habitation. Par ordonnance rendue en 2015, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport en 2016, il y conclut que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l’épisode de sécheresse qu’a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012 publié au Journal officiel le 2 août 2012.

Dès lors, par actes d’huissier de justice des 20 et 21 avril 2017, le couple acquéreur a assigné les vendeurs et leur assureur11 devant un tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’assureur a soulevé la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables du sinistre de catastrophe naturelle12. En effet, il ressort de l’article L. 114-1 du Code des assurances que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Dans le même sillage, il est de jurisprudence constante qu’en matière de catastrophe naturelle, le délai de la prescription court à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle13. La compagnie d’assurances estime qu’étant donné que l’arrêté interministériel reconnaissant la catastrophe naturelle survenue du 1er avril au 30 juin 2011 a été publié le 2 août 2012, l’action en justice introduite les 20 et 21 avril 2017 est manifestement hors délai.

La position des juridictions du fond. L’argumentation de l’assureur n’a cependant pas séduit le tribunal. Selon les premiers juges, le délai de la prescription de l’action en indemnisation diligentée contre l’assureur du bien au titre des catastrophes naturelles, transmise aux acquéreurs lors de la vente de l’immeuble, trouvait son point de départ dans la découverte des vices consécutifs à la catastrophe naturelle. Les acquéreurs ayant assigné aux fins d’expertise, puis au fond, leur action n’était pas prescrite. Le tribunal fait par conséquent droit à la demande des acheteurs et condamne la compagnie d’assurances au paiement d’une certaine somme au titre de la réparation des désordres constatés. L’assureur interjette appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse14 qui infirme le jugement en ce qu’il a décidé que l’action en indemnisation diligentée contre l’assureur n’était pas prescrite.

Pour les juges du second degré, tant l’assignation en référé que l’assignation au fond ont été délivrées plus de deux ans après la publication de l’arrêté du 2 août 2012 reconnaissant l’existence d’une catastrophe naturelle, de sorte que l’action des acquéreurs à l’encontre de l’assureur des vendeurs est irrecevable. C’est dans ce contexte que les nouveaux propriétaires de l’immeuble se pourvoient en cassation et sollicitent l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse pour violation de la loi. En soutien à leur prétention, les requérants estiment que « si en cas de catastrophe naturelle, la prescription de l’action en indemnisation ne peut pas commencer à courir avant la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, ce délai ne peut nécessairement pas courir non plus tant que l’assuré ou le bénéficiaire de la garantie n’a pas eu connaissance que son dommage était dû aux mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse constitutive d’une catastrophe naturelle ». Dès lors, concluent-ils, c’est à tort que la cour d’appel a décidé que l’action des acquéreurs était prescrite, étant donné que les acquéreurs n’avaient pas eu connaissance des fissures litigieuses avant la vente et que celles-ci n’étaient pas visibles en raison de la végétation recouvrant les murs.

L’éclairage de la Cour de cassation. La Cour de cassation devait alors répondre à la question de savoir quel est le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle. Plus spécifiquement, le délai de la prescription prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui court à compter de la publication de l’arrêté constatant la catastrophe naturelle, peut-il être reporté au jour où l’assuré a eu connaissance des dommages causés à son bien ? À cette question, la Cour régulatrice répond par l’affirmative au visa des articles 2224 et L. 114-1 du Code des assurances : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dans les termes suivants : « En statuant ainsi, alors que le délai de la prescription n’avait pu commencer à courir avant que [les acquéreurs] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La solution de la Cour de cassation est digne d’intérêt à plusieurs titres. Tout d’abord, sur le plan juridique, et à notre connaissance, c’est la toute première fois que la Cour de cassation consacre la possibilité du report du point de départ du délai de la prescription prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances au jour où l’assuré a eu connaissance des dommages causés à son bien par le sinistre de catastrophe naturelle. À cet égard, on peut être surpris que l’arrêt ait été rendu en formation restreinte de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, même s’il est promis à une large diffusion. Mais il ne faut pas toujours se fier à la formation de jugement de la Cour de cassation pour apprécier la valeur d’un arrêt. Il est souvent arrivé que des arrêts non publiés ou rendus par des formations restreintes soient plus importants que des arrêts publiés ou rendus par des formations plus solennelles. Ensuite, sur le plan pratique, l’analyse du point de départ de la prescription permet d’éviter les pièges de cette question technique, pourtant incontournable. Cela est d’autant plus important que le délai de la prescription en matière d’assurances est globalement très court. Enfin, sur le plan politique, il est intéressant d’apprécier l’impact de l’arrêt sur la politique nationale en matière de catastrophe naturelle ainsi que ses répercussions sur le marché des assurances. À l’analyse et plus substantiellement, l’arrêt du 11 juillet 2024 consacre la plasticité du point de départ du délai de la prescription en matière de catastrophe naturelle (I) en faisant une application combinée des dispositions des articles L. 114-1 du Code des assurances et 2224 du Code civil. Cette plasticité tend inéluctablement au renforcement de la protection des intérêts des assurés victimes de catastrophes naturelles (II). Mais elle interroge également sur le sort de l’assureur et, partant, sur l’avenir des assurances contre les conséquences dommageables des catastrophes naturelles.