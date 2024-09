Théorie et pratique de la détermination de la date de conclusion du contrat d’assurance

5. En matière d’assurances de dommages, les contrats d’assurance sont très fréquemment conclus pour une durée déterminée, avec possibilité de reconduction tacite13 conformément à l’article 1215 du Code civil, la jurisprudence antérieure à la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’admettant déjà au surplus14. L’effet singulier de la tacite reconduction, la distinguant de la prorogation du terme extinctif du contrat, est la création d’un nouveau contrat15, ce que l’article 1215 du Code civil consacre dès lors que la tacite reconduction, selon ce texte, « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat » et que le renouvellement donne « naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent »16.

6. Toutefois, le droit des assurances aménage quelque peu le régime de la tacite reconduction. D’une part, la police doit contenir une clause qui rappelle les conditions de la tacite reconduction17, ce que le droit commun n’exige pas. D’autre part, l’article L. 113-15, alinéa 2, du Code des assurances limite la durée de la tacite reconduction à une année alors qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1214 du Code civil, le contrat tacitement reconduit devient à durée indéterminée. Ces aménagements ne sont pas sans conséquence à l’égard de la détermination de la date de conclusion du contrat d’assurance, justifiant dès lors de distinguer la conclusion initiale (A) de la reconduction tacite (B).

A – Conclusion initiale du contrat d’assurance

7. Analyser la conclusion initiale du contrat d’assurance paraît, prima facie, assez simple. Le contrat d’assurance étant consensuel18, il suffit de rechercher lorsque le souscripteur et l’assureur se sont accordés sur les garanties et la prime, puisque l’offre doit contenir les « éléments essentiels du contrat envisagé »19 et que l’acceptation doit être conforme à l’offre20. Mais qui formule l’offre de contrat ? Le souscripteur, qui entre en contact avec l’assureur ou, plus concrètement, son agent général ? L’assureur, qui propose les garanties et prime ? La doctrine majoritaire, on l’a dit, estime que l’assureur accepte l’offre qu’émet le souscripteur.

8. Ce schéma de la formation du contrat d’assurance prête le flanc à la critique. Nul doute que « conformément au principe de sélection des risques, l’assureur n’est jamais en état d’offre permanente »21. Il n’est donc pas en situation d’offrant avant que le candidat à l’assurance se rapproche de lui. Mais peut-on estimer que le candidat à l’assurance est le pollicitant alors qu’il n’a connaissance ni du montant de la prime ni des garanties et franchises afférentes ? L’opposition doctrinale sur ce point nous paraît venir de cette contradiction : l’assureur n’est pas l’offrant en première intention, en raison de la sélection des risques opérée par lui ; le candidat à l’assurance n’est pas davantage l’offrant dès lors qu’il ne propose ni prime, ni garanties. Il nous semble qu’il faille considérer l’assureur en état de pré-offre permanente : il présente, à qui le souhaite, une pré-offre de contrat d’assurance, en ce qu’elle ne précise que le principe de l’assurance dont les modalités demeurent, à ce stade, indéterminées. Le candidat à l’assurance va par la suite soumettre sa situation personnalisée à l’assureur qui va, au moyen notamment de la déclaration de risque faite par le candidat22, formuler une offre contenant les éléments essentiels du contrat d’assurance projeté, à savoir les garanties et la prime. Le souscripteur peut ensuite soit accepter l’offre, en signant la police, soit la refuser, s’il estime par exemple que le montant de la prime est trop élevé. Le contrat d’assurance devant, nonobstant son caractère consensuel, nécessairement être établi par écrit ad probationem23, la détermination de sa date de conclusion est, par conséquent, assez aisée dans le schéma classique : c’est le jour où le souscripteur signe la police qu’il accepte l’offre et que, par voie de conséquence, le contrat d’assurance est formé. Cette date figure dans les conditions particulières, selon la célèbre formule « fait à (…), le (…) ».

9. Mais ce ne sera pas toujours aussi limpide. Primo, il n’est pas rare que les conditions particulières ne soient, en fait, pas signées par le souscripteur. Outre que la date de prise d’effet ne donne aucun indice sur la date de conclusion du contrat24, ces deux dates pouvant en tous points être différentes, déterminer la date de conclusion du contrat d’assurance, si cette date est contestée en justice, devient un exercice plus délicat. Il faudra consulter les mails, appels téléphoniques ou tout autre échange entre le souscripteur et l’assureur pour essayer de se rapprocher au mieux du jour exact où le candidat a, nolens volens, accepté l’offre émise par l’assureur. Secundo, les conditions particulières s’accompagnent toujours, par définition, de conditions générales, voire de conventions spéciales ou d’annexes. Selon la formule classique, le souscripteur reconnaît, en signant les conditions particulières, « avoir connaissance des conditions générales n° [référence] dont il a reçu un exemplaire », conformément aux critères d’opposabilité posés par la jurisprudence25 et cristallisés au sein de l’alinéa 1er de l’article 1119 du Code civil26. Les conditions générales comportent, chez les assureurs les plus consciencieux, des références qui varient en fonction de leurs années d’édition. Prenons l’exemple des tristement célèbres conditions générales Multirisque professionnelle d’Axa, ayant donné lieu aux arrêts du 1er décembre 2022 en matière de Covid-1927, pour lesquelles il existe notamment les versions 690200 G 11 2009 et 690200R 09 202028. Il est vrai que, en règle générale, les nouvelles moutures se contentent d’actualiser ci ou là des indices. Mais l’assureur peut décider d’ajouter ou supprimer une condition ou exclusion de garantie. Dès lors, quelle est la version applicable au litige ? Faut-il mobiliser la version initiale ou bien la plus récente ? La réponse dépend de la rédaction des conditions particulières. Si ces dernières indiquent expressis verbis une version précise, avec des numéros particuliers, seules sont applicables ces conditions générales et nulles autres. Dans notre exemple, si les conditions particulières signées indiquent « conditions générales Multirisque professionnelle 690200 G 11 2009 », ne pourront pas s’appliquer les conditions générales 690200R 09 2020. La seule possibilité pour changer la version applicable reste d’obtenir l’accord du souscripteur par le biais d’un avenant qui viendrait modifier le contrat d’assurance, celui-ci ne pouvant être unilatéralement amendé par l’assureur. Si les conditions particulières signées n’indiquent pas une version précise des conditions générales mais seulement leur nom, alors il pourrait être possible d’appliquer au litige la version la plus récente avant le sinistre. Aucun obstacle ne paraît l’empêcher, le contrat d’assurance se reconduisant tacitement au surplus.